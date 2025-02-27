Стармер призвал Трампа предоставить поддержку в сфере безопасности любым будущим европейским миротворцам в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал США обеспечить безопасность поддержку потенциальных европейских миротворцев в Украине. Он подчеркнул, что именно это способно гарантировать Киеву устойчивый мир, а не только временное прекращение огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Стармер отметил, что Великобритания готова "сыграть свою роль" в возможной миротворческой миссии в Украине, но только при условии, что США предоставят определенный механизм поддержки. И добавил, что Украине и Европе нужен "устойчивый мир, а не прекращение огня", а для этого нужны гарантии безопасности.

"То, как это выглядит, очевидно, является предметом интенсивного обсуждения. Мы сыграем свою роль, и я четко сказал, что нам понадобится какой-то предохранительный механизм от США", - сказал он.

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Глава британского правительства выразил опасения, что прекращение огня без механизмов обеспечения позволит Путину "подождать и вернуться снова, потому что его амбиции в отношении Украины достаточно очевидны".

Напомним, ранее Стармер заявил, что Трамп предан НАТО и хочет мира в Украине.

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.