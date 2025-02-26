РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8905 посетителей онлайн
Новости Иностранные миротворцы в Украине
1 186 15

Зеленский о миротворцах в Украине: Восемь стран смотрят на это с позитивом

Восемь страны положительно относятся к отправке миротворцев в Украину

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос миротворцев зависит от того, какую роль в этом будут играть США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ", об этом он сказал на встрече с журналистами.

"Мы работаем над этим вопросом (относительно размещения в Украине миротворцев. - Ред.). Мне нравится, что присоединилась восьмерка стран, которые смотрят на это с позитивом... Многое зависит от того, какую роль будут играть США в этом, количество стран, личный состав", - отметил президент.

В этом направлении, сказал Зеленский, делаются шаги.

Читайте также: "Мирный план" Трампа не будет содержать гарантий будущей помощи в войне, - WSJ

"У нас есть разное видение по количеству. По каждой договоренности может быть разное видение, но главное, чтобы мы шли к устойчивому справедливому миру, к результату", - пояснил он.

По словам Зеленского, Украина не верит, что РФ стремится к миру.

"Поэтому ... мы верим в нашу армию, и это будет одной из главных гарантий безопасности. Поэтому я сохраню, в любом случае, максимальный количественный состав, который нужен Украине для защиты своих интересов", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о миротворцах в Украине: Нужен формат, приемлемый для всех

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль отрицает согласие России на размещение миротворцев в Украине: Позиция не изменилась

Автор: 

Зеленский Владимир (20210) миротворцы (1139)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
В першу чергу ВИБОРИ!!!
А все інше потом.
І не брешіть, що вибори провести неможливо - все легко робиться.
показать весь комментарий
26.02.2025 16:37
+1
Пока не закончатся боевые действия они и будут только "смотреть с позитивом".
показать весь комментарий
26.02.2025 16:32
+1
Аби ти не закрив ракетні програми,і не сцяв в очі своїм їбанутим виборцям про майские шашлики и дороги не будував для кацапських танків,- то ніякі миротворці на залишках країни не були б потрібні.
показать весь комментарий
26.02.2025 16:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пока не закончатся боевые действия они и будут только "смотреть с позитивом".
показать весь комментарий
26.02.2025 16:32 Ответить
В першу чергу ВИБОРИ!!!
А все інше потом.
І не брешіть, що вибори провести неможливо - все легко робиться.
показать весь комментарий
26.02.2025 16:37 Ответить
От як тільки вибори пройдуть - одразу ж пукін капітулює!!!
показать весь комментарий
26.02.2025 16:43 Ответить
Після виборів, ефективність ЗСУ зразу зросте мінімум у два рази!
показать весь комментарий
26.02.2025 16:51 Ответить
це дивлячись кого виберуть...
показать весь комментарий
26.02.2025 17:08 Ответить
Якщо жорстко не підроблять вибори - кандидатів всього два:
Залужний та Порошенко.
Гадаєш, хтось з них буде гірше вести переговори чи гірше керувати країною?!
показать весь комментарий
26.02.2025 17:16 Ответить
важко сказати, я б проголосував за Залужного, але він ще не бев президентом, тому що з цого вийде...
показать весь комментарий
26.02.2025 17:23 Ответить
Вийде ++. Ким був кандидат до... така й країна вийде. Зеля був коміком - робить шапіто, ***** був КДБістом (*****м) - зробив з раїсі табір (*****стан). Залужний скоріш всього намагатиметься зробити з країни військовий табір, що нам зараз і треба!
показать весь комментарий
26.02.2025 17:47 Ответить
Як провести вибори під час ведення активних бойових дій на фронті? Як солдат з окопу має проголосувати, через рацію? А як же конфіденційність голосу?
показать весь комментарий
26.02.2025 16:44 Ответить
ЛЕГКО, тиловий щур та ЗЕ-БОТ!
(це ж надо, вчорашня реєстрація - свіженький бот)
Більшість бійців на нулі у постійної РОТАЦІЇ. На першій траншеї сидять по 3-5 днів.
Постійні підвозать БК, харчі.
Проведення виборів покласти на командирів підрозділів.
Мобільні виборчі урни навіть вже давно є - для голосування інвалідів.
показать весь комментарий
26.02.2025 16:57 Ответить
В тебе весняне загострення? Навіщо ця безглузда агресія?
Про 3-5 днів піди розкажи тим хто сидить по 2-3 тижні.
показать весь комментарий
26.02.2025 17:28 Ответить
Аби ти не закрив ракетні програми,і не сцяв в очі своїм їбанутим виборцям про майские шашлики и дороги не будував для кацапських танків,- то ніякі миротворці на залишках країни не були б потрібні.
показать весь комментарий
26.02.2025 16:44 Ответить
Нє, він таки дістав. Сказав ПІДУ ! То йди, не барись ! Не треба умов - за припинення миру чи вступ у НАТО. Просто йди геть. Тихо. Україна й без нього жила й проживе. І вступить, і припинить. З іншими. Без партії податливих віслючків та завгоспа всієї країни. Як він себе любить, як цінує ! Роби це десь поза камерою. Без софітів. З памощьнікамі.
показать весь комментарий
26.02.2025 16:53 Ответить
С какой стати ЕС направит сюда солдат, если сами украинцы не хотят воевать за свою страну?
Мобилизация где?!
показать весь комментарий
26.02.2025 17:33 Ответить
А ИЗРАИЛЬ !?)
показать весь комментарий
26.02.2025 18:21 Ответить
 
 