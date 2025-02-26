Зеленский о миротворцах в Украине: Восемь стран смотрят на это с позитивом
Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос миротворцев зависит от того, какую роль в этом будут играть США.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ", об этом он сказал на встрече с журналистами.
"Мы работаем над этим вопросом (относительно размещения в Украине миротворцев. - Ред.). Мне нравится, что присоединилась восьмерка стран, которые смотрят на это с позитивом... Многое зависит от того, какую роль будут играть США в этом, количество стран, личный состав", - отметил президент.
В этом направлении, сказал Зеленский, делаются шаги.
"У нас есть разное видение по количеству. По каждой договоренности может быть разное видение, но главное, чтобы мы шли к устойчивому справедливому миру, к результату", - пояснил он.
По словам Зеленского, Украина не верит, что РФ стремится к миру.
"Поэтому ... мы верим в нашу армию, и это будет одной из главных гарантий безопасности. Поэтому я сохраню, в любом случае, максимальный количественный состав, который нужен Украине для защиты своих интересов", - подытожил он.
Миротворческие силы в Украине
Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.
Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.
Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.
В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".
Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.
В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.
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А все інше потом.
І не брешіть, що вибори провести неможливо - все легко робиться.
Залужний та Порошенко.
Гадаєш, хтось з них буде гірше вести переговори чи гірше керувати країною?!
(це ж надо, вчорашня реєстрація - свіженький бот)
Більшість бійців на нулі у постійної РОТАЦІЇ. На першій траншеї сидять по 3-5 днів.
Постійні підвозать БК, харчі.
Проведення виборів покласти на командирів підрозділів.
Мобільні виборчі урни навіть вже давно є - для голосування інвалідів.
Про 3-5 днів піди розкажи тим хто сидить по 2-3 тижні.
Мобилизация где?!