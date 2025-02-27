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Трамп предан НАТО и хочет мира в Украине, - Стармер

Стармер прокомментировал преданность Трампа НАТО

Великобритания играет роль "моста" между США и европейскими странами", и это не новая для нее роль, этот мост "существует десятилетиями и, я думаю, он должен продолжать существовать".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, об этом рассказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер журналистам на борту самолета по дороге в Вашингтон.

"Это не просто фраза. Это зашито в наших оборонно-разведывательных возможностях, в том, что мы делаем в AUKUS [Австралия-Великобритания-США], в НАТО, в "Пяти глазах", но также и в тех объемах разведданных, которыми мы делимся с США, над которыми мы работаем с США, и это имеет огромную важность для безопасности и обороны обеих наших стран", - отметил Стармер.

Его спросили, остается ли Америка "на нашей стороне", учитывая ее амбивалентную позицию в войне в Украине и в отношении гарантий НАТО. Он ответил, что Трамп "явно привержен НАТО, явно привержен особым отношениям [с Британией]".

"Он хочет мира в Украине, мы все хотим мира в Украине, не в последнюю очередь - сами украинцы. Именно поэтому я проявляю абсолютную решимость в том, что мы не должны выбирать между тем или иным берегом Атлантики. Мы будем работать и с США, и с нашими европейскими союзниками, мы делаем это десятилетиями и продолжим, пока я премьер-министр", - отметил глава правительства Великобритании.

Накануне Стармер заявил, что жителям Великобритании также может угрожать российская агрессия.

Также читайте: Украине придется забыть о НАТО, - Трамп

Автор: 

НАТО (9948) Трамп Дональд (5075) Стармер Кир (180)


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Топ комментарии
+13
Стармер і сам не розуміє,чого хоче ідіот трампон. Але ж казати щось треба.
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27.02.2025 07:12
+11
А як співав, а як співав. Але Макрон І Стармер поїхали до США і опа вже інші пісні.
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27.02.2025 07:22
+10
Хіба що відданий ліквідації НАТО та бажанні "узкого міру" в Україні, досить себе обманювати
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27.02.2025 07:09
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Напевно існують якісь пігулки які вживають трампісти
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27.02.2025 07:08 Ответить
Хіба що відданий ліквідації НАТО та бажанні "узкого міру" в Україні, досить себе обманювати
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27.02.2025 07:09 Ответить
Трамп хоче копати
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27.02.2025 08:52 Ответить
Нагадує фразу із сказки: баба била-била, не розбила. Мишки, мабуть, не буде.
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27.02.2025 07:11 Ответить
Стармер і сам не розуміє,чого хоче ідіот трампон. Але ж казати щось треба.
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27.02.2025 07:12 Ответить
Оттого он нам не дает оружие уже год. От большой любви к миру.
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27.02.2025 07:13 Ответить
сміятись зразу після слів "відданий НАТО"?
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27.02.2025 07:15 Ответить
Амбівалентність головна ознака шизофренії
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27.02.2025 09:07 Ответить
Ну що мав би написати розумний політик з Великобританії... ?
Не скаже ш він, що у господаря овального кабінету - поїхала стеля...?
Це так загальні фрази для заспокоєння світу...
Думаю, лідери ЄС і їздять, щоб в тому числі переконатись, а чи у діда порядок з мізками... ?
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27.02.2025 07:17 Ответить
Як на мене, У Британії великий шанс стати лідером вільного, демократичного світу...
Раз таке горе сталось в США( неадекват при владі)
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27.02.2025 07:22 Ответить
А як співав, а як співав. Але Макрон І Стармер поїхали до США і опа вже інші пісні.
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27.02.2025 07:22 Ответить
Вся надія на Трампа шо він поставить на місце цих воїнствуючих лібералів які самі не хочуть воювати а руками українців
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27.02.2025 07:26 Ответить
О консерва вскрилась! Витримка на сайті з 29.01.25
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27.02.2025 07:35 Ответить
А навіщо? Достатньо тебе на "ЦН" прибити, щоб кацапом не смерділо
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27.02.2025 07:45 Ответить
Это ты так пока что думаешь, а рыжего торкнет препарат какой и он обвинит вас в импотенции, невозможности защитить себя и выйдет с договора, и сразу обьявит "если бы там были мы, всех уже бы вымахали"!
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27.02.2025 07:27 Ответить
Гидко дивитися, як розумні люди накшталт Стармера лягають під тупорилу руду мавпу-педофіла.
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27.02.2025 07:29 Ответить
Без НАТО, США загубить мільярди доларів, від продажу зброї. Ось трамп - простріляне вухо став різко відданий країнам НАТО.
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27.02.2025 07:34 Ответить
Що вважати миром? У концтаборі теж свого роду "мир", адже там ніхто не воює...
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27.02.2025 07:41 Ответить
Чим раніше Європа усвідомить реальність та вийде з зони комфорту, тим більше є шанс себе врятувати
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27.02.2025 08:03 Ответить
Це анекдот такий?
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27.02.2025 08:08 Ответить
БрехнЯ.
Десь новий смертельний вірус трампомаск, а десь чемберлізм
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27.02.2025 08:19 Ответить
Телята вирішили не кусати цицьку.
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27.02.2025 08:43 Ответить
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27.02.2025 09:39 Ответить
Все знают, что в действительности всё наоборот.
Так зачем так очевидно врать?!
Трусливая очевидная брехня - это не дипломатия, это позор.
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27.02.2025 09:53 Ответить
Трампу прийдеться бути відданим НАТО, посада забов'язує. У нього немає вибору, щоб він не казав. Інакше наступного разу одним вухом не обійдеться
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27.02.2025 10:59 Ответить
 
 