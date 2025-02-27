Трамп предан НАТО и хочет мира в Украине, - Стармер

Великобритания играет роль "моста" между США и европейскими странами", и это не новая для нее роль, этот мост "существует десятилетиями и, я думаю, он должен продолжать существовать".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, об этом рассказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер журналистам на борту самолета по дороге в Вашингтон.

"Это не просто фраза. Это зашито в наших оборонно-разведывательных возможностях, в том, что мы делаем в AUKUS [Австралия-Великобритания-США], в НАТО, в "Пяти глазах", но также и в тех объемах разведданных, которыми мы делимся с США, над которыми мы работаем с США, и это имеет огромную важность для безопасности и обороны обеих наших стран", - отметил Стармер.

Его спросили, остается ли Америка "на нашей стороне", учитывая ее амбивалентную позицию в войне в Украине и в отношении гарантий НАТО. Он ответил, что Трамп "явно привержен НАТО, явно привержен особым отношениям [с Британией]".

"Он хочет мира в Украине, мы все хотим мира в Украине, не в последнюю очередь - сами украинцы. Именно поэтому я проявляю абсолютную решимость в том, что мы не должны выбирать между тем или иным берегом Атлантики. Мы будем работать и с США, и с нашими европейскими союзниками, мы делаем это десятилетиями и продолжим, пока я премьер-министр", - отметил глава правительства Великобритании.

Накануне Стармер заявил, что жителям Великобритании также может угрожать российская агрессия.

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