Трамп предан НАТО и хочет мира в Украине, - Стармер
Великобритания играет роль "моста" между США и европейскими странами", и это не новая для нее роль, этот мост "существует десятилетиями и, я думаю, он должен продолжать существовать".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, об этом рассказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер журналистам на борту самолета по дороге в Вашингтон.
"Это не просто фраза. Это зашито в наших оборонно-разведывательных возможностях, в том, что мы делаем в AUKUS [Австралия-Великобритания-США], в НАТО, в "Пяти глазах", но также и в тех объемах разведданных, которыми мы делимся с США, над которыми мы работаем с США, и это имеет огромную важность для безопасности и обороны обеих наших стран", - отметил Стармер.
Его спросили, остается ли Америка "на нашей стороне", учитывая ее амбивалентную позицию в войне в Украине и в отношении гарантий НАТО. Он ответил, что Трамп "явно привержен НАТО, явно привержен особым отношениям [с Британией]".
"Он хочет мира в Украине, мы все хотим мира в Украине, не в последнюю очередь - сами украинцы. Именно поэтому я проявляю абсолютную решимость в том, что мы не должны выбирать между тем или иным берегом Атлантики. Мы будем работать и с США, и с нашими европейскими союзниками, мы делаем это десятилетиями и продолжим, пока я премьер-министр", - отметил глава правительства Великобритании.
Накануне Стармер заявил, что жителям Великобритании также может угрожать российская агрессия.
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Не скаже ш він, що у господаря овального кабінету - поїхала стеля...?
Це так загальні фрази для заспокоєння світу...
Думаю, лідери ЄС і їздять, щоб в тому числі переконатись, а чи у діда порядок з мізками... ?
Раз таке горе сталось в США( неадекват при владі)
Десь новий смертельний вірус трампомаск, а десь чемберлізм
Так зачем так очевидно врать?!
Трусливая очевидная брехня - это не дипломатия, это позор.