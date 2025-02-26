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Новости Президент Трамп
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Украине придется забыть о НАТО, - Трамп

Трамп о члентстве Украины в НАТО

В среду, 26 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна забыть о членстве в НАТО.

Об этом американский лидер сказал во время заседания министров администрации США, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава Белого дома заявил, что якобы именно из-за стремления Украины присоединиться к НАТО началось полномасштабное вторжение РФ.

"О НАТО придется забыть (Украине. - Ред.). Я думаю, это причина, почему все началось", - сказал Трамп.

Он также добавил, что без американского вооружения война бы закончилась "очень быстро".

"Они (украинцы. - Ред.) хорошие бойцы, но без американского снаряжения - у нас лучшее снаряжение в мире - это завершилось бы очень быстро", - сказал американский лидер.

Читайте также: США не собираются предоставлять много гарантий безопасности Украине, - Трамп

Автор: 

НАТО (9948) Трамп Дональд (5075)


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Топ комментарии
+66
а потім Україна назавжди забуде про рудого клоуна і вступить в НАТО
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26.02.2025 20:27
+62
ДБЛ БЛД!!
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26.02.2025 20:25
+42
на 4 роки
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26.02.2025 20:26
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Страница 3 из 3
"я думаю, це причина, чому все почалося"

росія каже що все почалось з майдана.

але все почалось з тогого, що путін позвав до себе януковича і пригрозив йому війною, якщо той євроасоціацію підпише.

а майдан вже виник після цього , як реакція українців на вмєшатєльство путіна у внутрішні справи України.

https://www.youtube.com/watch?v=ZQGF4iPhpHE
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27.02.2025 00:27 Ответить
Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на следующие выборы,а государственный деятель - на следующее поколение. В моей стране, представители власти гордятся тем, что они слуги государства; быть его хозяином считалось бы позором. У.Черчилль
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27.02.2025 00:29 Ответить
Трамп-пам-парам. Эта ***** крашена допрыгается, что ей самой скоро придется забыть про НАТО. Если Америка таким образом пытается стать великой, то это как автогеном вырезать гланды через задницу.
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27.02.2025 00:29 Ответить
так чому путін не хоче виходити з херсонської і запорізької областей, якщо це була війна за невступ україни в нато, а не за території?

добре, ми погоджуємось не вступати в нато, виходь з територій.

але ж він не хоче.
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27.02.2025 00:31 Ответить
https://ibb.co/sdjKnfqk
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27.02.2025 00:37 Ответить
Патологічний брехун та халдей х.. йому вірити -себе не поважати.
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27.02.2025 00:43 Ответить
путін каже що проти того, щоб нато було на кордоні з росією.

так чому ж він виступає проти вступу в нато молдови? молдова ж далеко від росії!

просто він не хоче вступу в нато ніяких пострадянських країн. він їх всіх хоче окупувати і повернути радянський союз.
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27.02.2025 01:02 Ответить
Кончене. По перше ***** сказало що йому захотілося двіжухи. По друге на Грузію, Молдову, Сірію, Азербайджан, Ічкерію і тд ***** теж напало через НАТО? Може навпаки ***** нападає тільки на тих кого вони вважають слабими і беззахисними. До речі про це рашисти і говорили що крим і дамбас вони підібрали тому що його ніхто не захищав а не через НАТО. ***** напало розпочало напад на крим ще при Кучмі коли про НАТО ніхто даже не думав.
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27.02.2025 01:05 Ответить
Далось же всем это НАТО, ей богу.
Запомните две очень простые вещи:
1)--- нет НИКАКИХ обязательств вступить в боевые действия вообще ни за кого и ни по какой самой что ни есть веской причине;
2) --- никто в тех странах не хочет воевать, они слишком долго жили слишком хорошо, государства бегали за гражданами и подтирали им задницы и с ложечки кормили в обмен на голоса на выборах. А теперь в холодные окопы к мышам ? Щас!

Просто представьте себе что Китай напал на США и теперь Венгрия проводит мобилизацию и отправляет каждого десятого хотя бы мужика на войну в Китай. Или что итальянцы и испанцы вместо сиесты едут дружно, миллионами, умирать за Польшу.
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27.02.2025 02:27 Ответить
Тобто 5- та стаття про колективну безпеку - фікція. Фікцією є й само НАТО.
Європі потрібен інший воєнно-політичний союз на чолі із ядерними державами Францією і Британією.
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27.02.2025 06:39 Ответить
Нажаль, вже занадто пізно. Люди дуже змінилися за останні 3 покоління. Людей вчать бути куколдами з першого класу. Ніхто не може й не хоче нічого робити. Про які війни може йти мова. Потрібні будуть 2 армії, одной гнати у бій другу, розстріли для ухілянтів, і багато ще інших цікавих речей. Як цього досягти у демократичному суспільстві? Да ніяк.
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27.02.2025 11:42 Ответить
У трампистов один мотив песни, как и у путинистов.
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27.02.2025 13:43 Ответить
Не слышал я мои собственные нарративы ни от одного трамписта, и я знаю очень многих.
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27.02.2025 20:42 Ответить
ми поміняли ядерний статус на гарантії територіальної цілістності.
териаторіальної цілістності немає, тому що росія порушила будапештський меморандум.
значить ми маємо право вернути ядерну зброю.
ми не будемо новими набувачами ядерної зброї. тому що у нас вже був ядерний статус. ми його просто собі повернемо, тому що був порушений договір про ядерне роззброєння. значить америці нема чого на нас накладати санкції.
якщо америка захоче накласти санкції - то хай накладає їх і на індію, пакистан, росію, китай, ізраїль. вони ж теж мають ядерну зброю.
ми подамо у всі світові суди. ми міняли ядерний статус на територіальну цілісніть. територіальної цілісності нема - немає без'ядерного статусу.
росія передала білорусі ядерну зброю. значить захід повинен у відповідь передати ядерну зброю україні!
і навіщо накладати санкції на свого союзника, ладно там санкції на ворога накласти!
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27.02.2025 02:58 Ответить
трамп забув, що війна почалась в 2014, а не в 2022? і тоді україна ще не просилась в нато.
іменно через те, що війна почалась - україна попросилась в нато!
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27.02.2025 02:59 Ответить
Трамп не забыл. Он, наверняка, получил указание от ФСБ оправдать российское нападение. глушить санкции запада и США, вот он всеми силами и способами это делает. Выживание Украины зависить от профессионализма представителей Украины.
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27.02.2025 13:55 Ответить
Дайте блазню седативне і "плюшевого Пу..." хай хворий відпочине, у нього перевтома....
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27.02.2025 07:01 Ответить
Розмовляв із своїм зображенням у дзеркалі. Довго думав ...
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27.02.2025 10:09 Ответить
І це президент Америки? - такий неосвічений, не знає як все почалося і які цілі неофюрера путлера,- нічого не скажеж, дурень-дурнем.
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27.02.2025 07:55 Ответить
Це не ознака неосвіченості, це - його світосприйняття.
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27.02.2025 09:27 Ответить
Так йому сказав *****.
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27.02.2025 10:09 Ответить
Може і так , але на той час коли трампон буде при владі . Чи поки Європа не зрозуміє що треба щось змінювати і не створить свою систему захисту незалежну від НАТО .
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27.02.2025 08:39 Ответить
...ну, що ж, 4 роки так і буде, поки Трампа не замінять!!!
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27.02.2025 09:11 Ответить
Які фатальні наслідки неточного пострілу !!! Вухо замість башки.
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27.02.2025 13:34 Ответить
Може краще відкласти на 4 рочки або меньше, поки російську посіпаку скинуть? Нетерпляче чекаємо мемуари " 6 банкротств, два імпічмента і просране США"
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27.02.2025 10:11 Ответить
НАТО доведеться забути про США.
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27.02.2025 10:14 Ответить
найкраще спорядження у світі, яке Україні надають з величезними перебоями
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27.02.2025 10:23 Ответить
Перебои то еще мать его так , а трамповская предъява нам в 200 млрд. - то как раз амерский черный бизнес. Это сумма , на которую вообще не дали вооружений, хотя эту сумму выделили и утвердили всем Конгрессом .
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27.02.2025 10:59 Ответить
вже дуже скоро світ забуде про трампа, а не ми про НАТО.
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27.02.2025 10:30 Ответить
Завтра нас ніхто в НАТО не візьме, на це підуть роки, хоч круть верть, хоч верть круть. А там "падишах здохне" і ми самі вирішимо чи нам ЯЗ зробити, чи до НАТО приєднатися.
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27.02.2025 10:32 Ответить
"я думаю, це причина, чому все почалося" - це ж стандартний кацапський наратив, НАТО справацировало! . Чи він дійсно агент, чи дурень, або і те і інше
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27.02.2025 10:51 Ответить
Возможно, и то и другое. Умного трудно завербовать, особенно если он хороший бизнесмен. А осел бежит за морковкой привязанной на палку.
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27.02.2025 14:02 Ответить
Рыжий поц , мир не видел... Да, амеры облажались со своим выбором. Если наш клоун начал посылать, то скоро и Гондурас подтянется.
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27.02.2025 10:55 Ответить
1000 бредлі, і 200 Ф-16, вирішує всі питання, і ви самий мудріший дядько на цій планеті
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27.02.2025 11:12 Ответить
"Вони (українці, - ред.) хороші бійці, але без американського спорядження - у нас найкраще спорядження у світі - це завершилося б дуже швидко"

питання до логіки: якщо це найкраще спорядження у світі, чого його треба забрати , щоб завершити війну ?
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27.02.2025 11:17 Ответить
З огляду на сьогодення, НАТО має наввипередки пропонувати Україні стати членом альянсу. Найбоєздатніша армія Європи - українська. А чи треба нам буде захищати теперішніх проросійських блазнів (орбанів, фіциків і інших)?
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27.02.2025 11:28 Ответить
Українці будуть вас слухати , якщо ви з ними будете балакати як з американцями.
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27.02.2025 11:34 Ответить
Фактично чи юридично?
Якщо відмовитись від НАТО формально і офіційно - це перемога *****.
Якщо просто опустити тему НАТО в перемовинах (залишаючи формальний курс на НАТО) - це нормально, тому що фактичний вступ до НАТО нам в осяжній перспективі не світить через низку факторів (війна, технічна неготовність, корбани-фіци).
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27.02.2025 11:44 Ответить
Україна могла б обміняти на членство в НАТО ядерну програму. Якби вона її рухала. Якби Україна була не каганатом.
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27.02.2025 11:59 Ответить
Україна могла б обміняти З на членство в НАТО
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27.02.2025 17:26 Ответить
Світом зараз керують багато кінчених дебілів.... у нас зільонський у США - трамп....
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27.02.2025 12:16 Ответить
Чмо тупоголове!! Піндос-пнх!
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27.02.2025 12:24 Ответить
А чи буде взагалі сама ната? Європі давно пора створити свій військовий альянс, хватить соплі жувати. Судячи по останніх подіях на штати надії мало, та - "ми за океаном"...Не факт(і взагалі не факт), що америкоси аж так будуть впрягатись за Європу - вона ж то "грабує". І знову ж не факт - а чи на трампоні закінчаться виїб...ни наступних президентів Америки? Риторичне питання...
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27.02.2025 12:29 Ответить
Пупкин скормил Трампу лапшу. Желание независимой страны вступить в какой либо оборонный союз не является поводом для другой страны нападать и воровать чужие территории убивая и население и защитников.
У трампуси видимо интеллект ящерицы и сам думать он не умеет.
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27.02.2025 12:32 Ответить
Трамп-барабан,маразм та деменція зашкалює.Який ніякий американьський народ вибравши такого пустобрьоха.
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27.02.2025 12:43 Ответить
Слабак
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27.02.2025 13:18 Ответить
Якщо по часнику, я б бажав забути про Трампа.
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27.02.2025 13:52 Ответить
На трампая великий болт! На ната великий болт! Ніхто і ніколи захищати нас не буде!!! Тільки ми маємо захищати себе самі Чим? ЯО!!!!!
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27.02.2025 14:14 Ответить
Вообще-то , не дольше чем через 3 года 10 месяцев НАТО забудет о Трампе.
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27.02.2025 15:26 Ответить
Дайте діду таблетосів
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27.02.2025 18:15 Ответить
Лупити пукина треба йогож методами: брехня брехня брехня. Чому треба була ця возня - контрнаступ з кожного утюга, якій з цього результат?
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27.02.2025 20:40 Ответить
лучшая защита это свой ВПК, армия, экономика, но пока народ какаяразница, россия брат, то да, забудьте про НАТО и перемогу, да и про независимость тоже, зеля октрыто продал страну,
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28.02.2025 15:51 Ответить
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