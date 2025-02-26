Украине придется забыть о НАТО, - Трамп

В среду, 26 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна забыть о членстве в НАТО.

Об этом американский лидер сказал во время заседания министров администрации США, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава Белого дома заявил, что якобы именно из-за стремления Украины присоединиться к НАТО началось полномасштабное вторжение РФ.

"О НАТО придется забыть (Украине. - Ред.). Я думаю, это причина, почему все началось", - сказал Трамп.

Он также добавил, что без американского вооружения война бы закончилась "очень быстро".

"Они (украинцы. - Ред.) хорошие бойцы, но без американского снаряжения - у нас лучшее снаряжение в мире - это завершилось бы очень быстро", - сказал американский лидер.

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