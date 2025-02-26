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Украине придется забыть о НАТО, - Трамп
В среду, 26 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна забыть о членстве в НАТО.
Об этом американский лидер сказал во время заседания министров администрации США, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава Белого дома заявил, что якобы именно из-за стремления Украины присоединиться к НАТО началось полномасштабное вторжение РФ.
"О НАТО придется забыть (Украине. - Ред.). Я думаю, это причина, почему все началось", - сказал Трамп.
Он также добавил, что без американского вооружения война бы закончилась "очень быстро".
"Они (украинцы. - Ред.) хорошие бойцы, но без американского снаряжения - у нас лучшее снаряжение в мире - это завершилось бы очень быстро", - сказал американский лидер.
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+66 Nataliia Mykhailova #463829
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+62 Roman Romal
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+42 Максім ХОЙ #398010
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росія каже що все почалось з майдана.
але все почалось з тогого, що путін позвав до себе януковича і пригрозив йому війною, якщо той євроасоціацію підпише.
а майдан вже виник після цього , як реакція українців на вмєшатєльство путіна у внутрішні справи України.
https://www.youtube.com/watch?v=ZQGF4iPhpHE
добре, ми погоджуємось не вступати в нато, виходь з територій.
але ж він не хоче.
так чому ж він виступає проти вступу в нато молдови? молдова ж далеко від росії!
просто він не хоче вступу в нато ніяких пострадянських країн. він їх всіх хоче окупувати і повернути радянський союз.
Запомните две очень простые вещи:
1)--- нет НИКАКИХ обязательств вступить в боевые действия вообще ни за кого и ни по какой самой что ни есть веской причине;
2) --- никто в тех странах не хочет воевать, они слишком долго жили слишком хорошо, государства бегали за гражданами и подтирали им задницы и с ложечки кормили в обмен на голоса на выборах. А теперь в холодные окопы к мышам ? Щас!
Просто представьте себе что Китай напал на США и теперь Венгрия проводит мобилизацию и отправляет каждого десятого хотя бы мужика на войну в Китай. Или что итальянцы и испанцы вместо сиесты едут дружно, миллионами, умирать за Польшу.
Європі потрібен інший воєнно-політичний союз на чолі із ядерними державами Францією і Британією.
териаторіальної цілістності немає, тому що росія порушила будапештський меморандум.
значить ми маємо право вернути ядерну зброю.
ми не будемо новими набувачами ядерної зброї. тому що у нас вже був ядерний статус. ми його просто собі повернемо, тому що був порушений договір про ядерне роззброєння. значить америці нема чого на нас накладати санкції.
якщо америка захоче накласти санкції - то хай накладає їх і на індію, пакистан, росію, китай, ізраїль. вони ж теж мають ядерну зброю.
ми подамо у всі світові суди. ми міняли ядерний статус на територіальну цілісніть. територіальної цілісності нема - немає без'ядерного статусу.
росія передала білорусі ядерну зброю. значить захід повинен у відповідь передати ядерну зброю україні!
і навіщо накладати санкції на свого союзника, ладно там санкції на ворога накласти!
іменно через те, що війна почалась - україна попросилась в нато!
питання до логіки: якщо це найкраще спорядження у світі, чого його треба забрати , щоб завершити війну ?
Якщо відмовитись від НАТО формально і офіційно - це перемога *****.
Якщо просто опустити тему НАТО в перемовинах (залишаючи формальний курс на НАТО) - це нормально, тому що фактичний вступ до НАТО нам в осяжній перспективі не світить через низку факторів (війна, технічна неготовність, корбани-фіци).
У трампуси видимо интеллект ящерицы и сам думать он не умеет.