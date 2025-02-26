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США не собираются предоставлять много гарантий безопасности Украине, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается давать слишком много гарантий безопасности Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Трамп сделал такое заявление во время заседания правительства в Белом доме в среду, 26 февраля.
"Я не собираюсь давать гарантии безопасности, которые выходят за рамки очень больших. Мы попросим Европу сделать это... Но мы сделаем все возможное, чтобы все прошло хорошо, и, как вы знаете, мы будем сотрудничать с Украиной в области редкоземельных элементов. Нам очень нужны редкоземельные элементы. Они имеют большие запасы редкоземельных элементов", - сказал президент США.
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+22 Василь Довганенко #589385
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+21 Антип61
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+19 Саша Романіщенко #596423
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"У меня большое уважение к украинцам как к бойцам, они прекрасные бойцы. Но без нашей техники эта война бы закончилась очень быстро, а я дал им "Джавелины", которые выбили те танки в начале войны"
Интересно, а в афганистане не было джавелинов?
там были самолеты, вертолеты, 20 лет обучения новой технике
И какой результат?
Может дело в "украинцах как к бойцах", а техника это просто дополнение
Т.е. если бы дали более лучшую технику и без ограничений по применению, то результат был бы еще больший.
Сподіваюсь, сумнівного коміка не випустять за кордон, як Порошенка, бо в неньки є питання до одного обрізаного патріота...
Якщо взагалі треба доводити, що сідати грати з шулерами - це погана ідея.
*****, Трампон і веровний найвеличніший Зебіл.
Ви зробили це разом