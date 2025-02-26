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Новости Мирный план Трампа
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США не собираются предоставлять много гарантий безопасности Украине, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается давать слишком много гарантий безопасности Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Трамп сделал такое заявление во время заседания правительства в Белом доме в среду, 26 февраля.

"Я не собираюсь давать гарантии безопасности, которые выходят за рамки очень больших. Мы попросим Европу сделать это... Но мы сделаем все возможное, чтобы все прошло хорошо, и, как вы знаете, мы будем сотрудничать с Украиной в области редкоземельных элементов. Нам очень нужны редкоземельные элементы. Они имеют большие запасы редкоземельных элементов", - сказал президент США.

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Автор: 

Трамп Дональд (5075) гарантии безопасности (112)


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Топ комментарии
+22
НЕ все, буть оптимістом. Звіздєц лише розпочинається.
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26.02.2025 19:43
+21
Нехай всього віслюка собі забирають, разом з його скумбрією!
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26.02.2025 19:47
+19
Надра в обмін не на ТОМАГАВКИ, а на зливання України в російську каналізацію. Це нагорода США за неголосування ними резолюції ООН про засудження інтервенції росії проти України. Зрадники здають надра зрадникам.
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26.02.2025 19:46
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Думаю, з ним взагалі краще не мати справ! ЄС нас підтримають, Байден нам підписав допомогу до кінця року, навішо зливати копалини на незрозуміло що
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26.02.2025 20:28 Ответить
до літа
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27.02.2025 00:01 Ответить
Повний ігнор агентів Кремля
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26.02.2025 20:29 Ответить
Хтось може Трампону пояснити,що війна почалася не через бажання України вступити в НАТО!Швеція та Фінляндія вступили,але на них москва чомусь не напала(((
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26.02.2025 20:30 Ответить
Далее
"У меня большое уважение к украинцам как к бойцам, они прекрасные бойцы. Но без нашей техники эта война бы закончилась очень быстро, а я дал им "Джавелины", которые выбили те танки в начале войны"

Интересно, а в афганистане не было джавелинов?
там были самолеты, вертолеты, 20 лет обучения новой технике
И какой результат?

Может дело в "украинцах как к бойцах", а техника это просто дополнение
Т.е. если бы дали более лучшую технику и без ограничений по применению, то результат был бы еще больший.
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26.02.2025 20:44 Ответить
Це Переможенька! Зелений остаточно всрався, на всю планету. При чому в прямому ефірі і з бризками. Не може бути чмошник лідером, як куля з гівна.
Сподіваюсь, сумнівного коміка не випустять за кордон, як Порошенка, бо в неньки є питання до одного обрізаного патріота...
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26.02.2025 21:31 Ответить
Виявляється у американців є свій Сцикля...
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26.02.2025 22:21 Ответить
"Король Світу", ****... Позорисько руде...
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26.02.2025 22:31 Ответить
ТРАМП МАБУТЬ ЩЕ НЕ ЗНАЄ ПРО КОПАЧІВ БУРШТИНУ !)
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26.02.2025 22:59 Ответить
А закінчити війну за тиждень Трамп також вже не збирається?
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26.02.2025 23:55 Ответить
Дістав мене той спеціаліст по угодам вже. Пройшла інфа , що фондовий ринок США обвалився на 500 млрд.$ після того як Трамп об'явив Європі 25% мита..
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27.02.2025 00:06 Ответить
Трамп сдает Украину Путину. Работает строго на Кремль
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27.02.2025 00:23 Ответить
Агент Краснов в діі.
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27.02.2025 00:25 Ответить
Що і треба було довести.
Якщо взагалі треба доводити, що сідати грати з шулерами - це погана ідея.
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27.02.2025 00:43 Ответить
Гарантій небагато, стільки щоб рекетнути залишки від попередніх гарантій.
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27.02.2025 00:46 Ответить
небагато не нічого.. Будуть вимагати ці деграданти від ЗЕ поступок по конституції ************
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27.02.2025 01:45 Ответить
звісно трамп винуватий що українці розграбували Україну вибираючи не західну модель управління державою - а зеків і наркоманів.які томагавки,кому ? завтра знову якийсь мураєв вїбє тими томагавками по Брюселю.
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27.02.2025 06:27 Ответить
Перестаньте нити, 30 років ми не знали ні про які надра, їх тихенько наші олігархи випилювали і казали що це все економічно недоцільно. Тепер ми дізналися, а тепер паскудне олігахічне кубло починає пояснювати що воно народне і воювати повинен народ.
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27.02.2025 06:49 Ответить
беда не в том , что хочет тампон, а в том что благодаря отупевшему ЗЕ Стаду интересы Украины представляет бени, Оманский Нарик полностью зависимый от кремля, олигархов, а теперь после аудита фин. и гум. помощи Штатов и накраденного бабла еще и от рыжего дегенерата..
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27.02.2025 07:37 Ответить
Зійшлись зірки на небі спеціально для зебілів, які намірились вбити себе і Україну.
*****, Трампон і веровний найвеличніший Зебіл.
Ви зробили це разом
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27.02.2025 08:18 Ответить
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