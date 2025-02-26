США не собираются предоставлять много гарантий безопасности Украине, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается давать слишком много гарантий безопасности Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Трамп сделал такое заявление во время заседания правительства в Белом доме в среду, 26 февраля.

"Я не собираюсь давать гарантии безопасности, которые выходят за рамки очень больших. Мы попросим Европу сделать это... Но мы сделаем все возможное, чтобы все прошло хорошо, и, как вы знаете, мы будем сотрудничать с Украиной в области редкоземельных элементов. Нам очень нужны редкоземельные элементы. Они имеют большие запасы редкоземельных элементов", - сказал президент США.

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