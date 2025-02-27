Ирландия предоставит Украине радары Giraffe, - премьер Мартин
Премьер-министр Ирландии Михал Мартин после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Ирландия передаст радары Giraffe.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.
"Отдельное внимание сторон было уделено контролю неба, участию Ирландии в коалиции по разминированию и тренировочной миссии ЕС по подготовке украинских военных. Микхол Мартин сообщил, что Ирландия предоставит Украине радары Giraffe", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили строительство укрытий в школах и поддержку реформы школьного питания в Украине. Также разговор касался инициативы Киева по обеспечению продовольственной безопасности в Сирии.
Что известно о радарах Giraffe
РЛС Giraffe AMB является характерным представителем современного поколения радаров.
Разработка опытного образца радара Giraffe AMB (Agile Multi Beam) была завершена в 1997 году в рамках контракта стоимостью 80 млн долларов шведской фирмой Ericsson.
Инструментальная зона обзора пространства РЛС по дальности составляет от 30 до 100 км и превышает 20 км по высоте.
РЛС Giraffe AMB одновременно может выполнять функции командного пункта и РЛС целеуказания (SCC) для 6 пусковых установок (ПУ) ЗРК RBS 23 Bamse и других средств противовоздушной обороны.
РЛС применяется во французских и эстонских подразделениях ПВО, в которых она обеспечивает целеуказанием пусковые установки зенитных ракет "Мистраль".
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