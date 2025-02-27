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Новости Заявления о мире
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С премьером Ирландии Мартином обсудили шаги для окончания войны и мира в Украине, - Зеленский

Зеленский о встрече с премьером Ирландии 27 февраля

Во время визита в Ирландию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином, с которым обсудил шаги для окончания российско-украинской войны.

Об этом глава государства написал в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина ценит помощь и поддержку со стороны ирландского народа и правительства, все то, что было предоставлено нам для усиления защиты от российского террора. Обсудили шаги для окончания войны гарантированным миром для Украины и всей Европы, важность единства Украины, Европы, США и всех, кому важен покой в международном порядке на этом пути, а также гарантии безопасности, сотрудничество на пути Украины в ЕС", - рассказал он.

Зеленский поблагодарил Ирландию за поддержку Украины на всех этих треках.

Отдельно стороны обсудили участие Ирландии в коалиции по разминированию и тренировочных миссиях ЕС, нелетальную поддержку в сфере безопасности, гуманитарную программу Food from Ukraine и то, как Ирландия может присоединиться.

Читайте также: Прекращение огня в Украине не даст долгосрочных гарантий безопасности, - премьер Ирландии Мартин после встречи с Зеленским

Напомним, 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином по дороге в США.

Автор: 

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Топ комментарии
+4
Безпекові гарантії підписали чи сибіга підпише?
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27.02.2025 18:03
+1
Обговорили в аеропорту...
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27.02.2025 18:02
+1
Не може назвати його Мартіні - щоб правильно зрозуміли, що він не по тих справах, а більш міцних!
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27.02.2025 18:04
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Обговорили в аеропорту...
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27.02.2025 18:02 Ответить
Безпекові гарантії підписали чи сибіга підпише?
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27.02.2025 18:03 Ответить
Не може назвати його Мартіні - щоб правильно зрозуміли, що він не по тих справах, а більш міцних!
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27.02.2025 18:04 Ответить
А в нас хтось колись просив гарантії безпеки?
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27.02.2025 18:30 Ответить
Просити можна біля церкви... милостиню!!!
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27.02.2025 19:18 Ответить
А при чому тут Ірландія , дятле?
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27.02.2025 18:11 Ответить
Rule, Ireland!
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27.02.2025 18:15 Ответить
Агресор залишився непокареним. А це означає далі ще більшу війну. Невже нікому серед демократичних країн це незрозуміло? Про зелених клоунів я взагалі мовчу
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27.02.2025 18:23 Ответить
Не буде ніякої війни,годі вже розповідати цю маячню.
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27.02.2025 18:30 Ответить
Почитайте історію, щоб не писати дурниць. В Конституціях країн записані одні і ті самі області. Дійсно, ніяких підстав для повернення війни
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27.02.2025 19:18 Ответить
 
 