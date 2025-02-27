С премьером Ирландии Мартином обсудили шаги для окончания войны и мира в Украине, - Зеленский

Во время визита в Ирландию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином, с которым обсудил шаги для окончания российско-украинской войны.

Об этом глава государства написал в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина ценит помощь и поддержку со стороны ирландского народа и правительства, все то, что было предоставлено нам для усиления защиты от российского террора. Обсудили шаги для окончания войны гарантированным миром для Украины и всей Европы, важность единства Украины, Европы, США и всех, кому важен покой в международном порядке на этом пути, а также гарантии безопасности, сотрудничество на пути Украины в ЕС", - рассказал он.

Зеленский поблагодарил Ирландию за поддержку Украины на всех этих треках.

Отдельно стороны обсудили участие Ирландии в коалиции по разминированию и тренировочных миссиях ЕС, нелетальную поддержку в сфере безопасности, гуманитарную программу Food from Ukraine и то, как Ирландия может присоединиться.

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Напомним, 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином по дороге в США.