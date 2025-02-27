Зеленский и премьер Ирландии Мартин провели встречу, - СМИ. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином по дороге в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RTE.

Отмечается, что встреча состоялась в международном аэропорту Шеннон в Ирландии.

Зеленский, которого в аэропорту приветствовал Мартин, сказал, что рад находиться в Ирландии и встретиться с премьер-министром.

Президент Украины также поблагодарил ирландский народ за поддержку, которую они оказывают украинским гражданам, которые были вынуждены бежать от войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский посетит Ирландию по дороге в США, - The Guardian

Отмечается, что Мартин ранее отменил запланированный визит в Белфаст, чтобы принять участие во встрече с господином Зеленским.

"Президент Украины сделает короткую остановку в Шенноне на пути в США, где он должен встретиться с президентом США", - пишет издание.

Ожидается, что на этой встрече в аэропорту Шеннон, Мартин подтвердит поддержку Украины со стороны Ирландии.

Ранее на этой неделе премьер-министр Ирландии пообещал увеличить финансовую гуманитарную помощь Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ирландия передаст Украине радиолокационные системы Giraffe Mark IV для усиления ПВО