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Зеленский посетит Ирландию по дороге в США, - The Guardian

Зеленский посетит Ирландию на пути в США

Президент Владимир Зеленский сегодня должен посетить Ирландию по дороге в США.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Там он встретится с премьером Ирландии Михалом Мартином.

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Ранее СМИ сообщили, что 28 февраля 2025 года состоится встреча президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

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Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.

Также читайте: Кошта пригласил Зеленского на саммит ЕС: обсудят оборону Европы и поддержку Украины

Автор: 

визит (3070) Зеленский Владимир (20210) Ирландия (121)


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Топ комментарии
+7
Чергові гастролі за державний кошт. Здача надр України і, вже в недалекому майбутньому - тери торій а далі і суверенітету.
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27.02.2025 13:18
+6
Ірландці, заберіть його собі, як рідкісний екземпляр утирка посадіть до клітини..
"...за глаза, хоть за долгі, ну пожалуйста...."
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27.02.2025 13:19
+5
Як випустили закордон чотириразового ухилянта?
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27.02.2025 13:49
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По віскарь заскочить?
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27.02.2025 13:16 Ответить
Може на рибу. В Ірландії трофейні щуки клюють.
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27.02.2025 13:19 Ответить
Ріба гефілте фіш?
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27.02.2025 13:22 Ответить
І рибку з'істи, і на природі побувати.
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27.02.2025 13:39 Ответить
Чергові гастролі за державний кошт. Здача надр України і, вже в недалекому майбутньому - тери торій а далі і суверенітету.
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27.02.2025 13:18 Ответить
А коли воно, за кошт платників податків, полетить в Нову Гвінею, або Гваделупу? Там не початий край роботи по пісдежу! 😁
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27.02.2025 14:13 Ответить
Ірландці, заберіть його собі, як рідкісний екземпляр утирка посадіть до клітини..
"...за глаза, хоть за долгі, ну пожалуйста...."
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27.02.2025 13:19 Ответить
Зустрінеться із бойовиками ІРА, розпитає, як вести партизанську боротьбу із загарбниками у ******** умовах?
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27.02.2025 13:23 Ответить
Зараз українські "журналісти і екперти з ОП" почнуть .. : Ірландія- країна походження Байдена... а це натяк розумово слабкому трампу... а там те, а там- се
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27.02.2025 13:26 Ответить
А точно не Оман?
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27.02.2025 13:39 Ответить
Як випустили закордон чотириразового ухилянта?
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27.02.2025 13:49 Ответить
Ты не панимаешь, ита другое...
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27.02.2025 14:39 Ответить
Настаиваю на встрече с туарегами, на кой х+у помогали, хай теперь долг возвращают(опять же-можно и полезными ископаемыми, скоро даже уголь будет в нехватке). Разбойники!)
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27.02.2025 14:37 Ответить
Пускай там и остаётся
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27.02.2025 14:38 Ответить
Це так він так намагається відтягнути зустріч з рудим.
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27.02.2025 14:40 Ответить
Нах та Ирландия и Трамп?
Вместо этих пустых встреч, лучше б приехал в Варшаву, встал на колени и попросил прощения у поляков за все прошлые конфликты и разногласия.... И просить ничего не нужно. Просто произнести хорошую речь не для бюрократии, а для людей. За жизнь, за Свободу, за Восточную Европу, за будущее детей...
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27.02.2025 15:09 Ответить
Це може зробити тільки президент українець.
Жидику Зямі - "западло"...
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27.02.2025 18:14 Ответить
 
 