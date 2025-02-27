Зеленский посетит Ирландию по дороге в США, - The Guardian

Президент Владимир Зеленский сегодня должен посетить Ирландию по дороге в США.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Там он встретится с премьером Ирландии Михалом Мартином.

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Ранее СМИ сообщили, что 28 февраля 2025 года состоится встреча президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

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Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.

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