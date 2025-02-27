Встреча Зеленского и Трампа состоится 28 февраля, - ВВС

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне для подписания соглашения о разделе минеральных ресурсов его страны. Это подтвердили оба лидера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC.

"Наши команды работают с Америкой, мы готовимся к переговорам уже в эту пятницу. Соглашение с Америкой. Поддержка нашего государства и людей. Гарантии мира и безопасности - это ключ к тому, чтобы Россия больше не разрушала жизни других народов", - указал президент Украины в своем вечернем обращении. Зеленский добавил, что Киев координирует все усилия с широким кругом партнеров и что, по его мнению, "европейцы должны быть частью всех дипломатических усилий, касающихся Европы".

Со своей стороны президент США Трамп ограничился коротким заявлением, что Зеленский посетит Вашингтон для подписания соглашения по редкоземельным металлам.

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

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