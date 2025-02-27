Встреча Зеленского и Трампа состоится 28 февраля, - ВВС
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне для подписания соглашения о разделе минеральных ресурсов его страны. Это подтвердили оба лидера.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC.
"Наши команды работают с Америкой, мы готовимся к переговорам уже в эту пятницу. Соглашение с Америкой. Поддержка нашего государства и людей. Гарантии мира и безопасности - это ключ к тому, чтобы Россия больше не разрушала жизни других народов", - указал президент Украины в своем вечернем обращении. Зеленский добавил, что Киев координирует все усилия с широким кругом партнеров и что, по его мнению, "европейцы должны быть частью всех дипломатических усилий, касающихся Европы".
Со своей стороны президент США Трамп ограничился коротким заявлением, что Зеленский посетит Вашингтон для подписания соглашения по редкоземельным металлам.
Соглашение об ископаемых с США
Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.
Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.
Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.
Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".
Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.
25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.
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- Пане Трамп,мы хотим стать 51 штатом великих США.
- Велком май френд,сразу садись и пиши заяву по собственному.
Или.
- Нам нужны гарантии,и мне лично тоже.
- Иди нах,слушайся меня или все просрешь.
- Ой я не знаю,поеду подумаю.
Адже Трамп, щоби прискорити свої "бажанки" про "мир" на умовах ***** та проведення в Україні виборів Президента, може запросто дати команду затримати Зеленського і в кайданках відправити на пітьму.
як колись індіанців
бо вожть нікчемний і алчний
Але всьому свій час. Треба трішки зачекати. І ще раз перечитати книжку Трампа про "мистецтво укладання угод".
Після того вже директори та інші дрібні клерки будуть вилизувати фінальні тексти, думаю що буде більше ста сторінок, поки в кожну дірку з ліхтарем не позалазять.
Як хтось добре сказав - take Trump seriously but not literally. Сприймайте сліва Трампа серйозно, але не буквально.
він не збирається надавати нам гарантії безпеки
Це не той часом, хто через своїх прихвостнів в Конгресі зупинив на півроку військову американську допомогу Україні, через що армія пітьми захопила Авдіївку і на 40 км просунулась вперед?
ЄС нас підтримають, Байден підписав нам допомогу до кінця року, навішо віддавати копалини і чому продавати саме США? вони не надійні і нестабільні у трмпа сім п"ятниць на тиждень!
У чому сенс угоди, якщо нам ні припинення війни, ні НАТО не світить, а гарантії у нас ще є від Будапештського меморандуму. Схоже на зраду державних інтересів!
Гамлєт
Як *********** купатися мені у *************. Чи може іскупатися? Купатись чи не купатись? ******** ці питання зайобують. То може, не вагаясь, спустити враз штани та батерфляєм ******* в оман, аж поки за буями в очах не потемніє? Ну а згодом? Про наслідки можливі не подумать? Один лиш тільки раз і вже крадеться піздець з своєю усмішкою хижой. Простуда, геморой, чіряк на сраці, запльована підлога, лікарі, від шприца гематоми і могила... На ній брудна Офелія вонюча та купка маргаріток, а під нею лежить той фраєр, що любив купатись. Такіє варіанти **** я в рот і в носа.
Гамлєт харка у море трампа і його дрючком *********.
Входить завгосп ОП, хтивий дядько принца.
Завгосп
Мон шер Гамлєт! Ходімо в кабінєт. Канхвету дам тобі я посмоктати. Канхвета очєнь класна, Тузік вкусний.
Завгосп гидотно плямка, ізображая вкусний ********* Тузік.