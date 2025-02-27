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Встреча Зеленского и Трампа состоится 28 февраля, - ВВС

Зеленский встретится с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне для подписания соглашения о разделе минеральных ресурсов его страны. Это подтвердили оба лидера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC.

"Наши команды работают с Америкой, мы готовимся к переговорам уже в эту пятницу. Соглашение с Америкой. Поддержка нашего государства и людей. Гарантии мира и безопасности - это ключ к тому, чтобы Россия больше не разрушала жизни других народов", - указал президент Украины в своем вечернем обращении. Зеленский добавил, что Киев координирует все усилия с широким кругом партнеров и что, по его мнению, "европейцы должны быть частью всех дипломатических усилий, касающихся Европы".

Со своей стороны президент США Трамп ограничился коротким заявлением, что Зеленский посетит Вашингтон для подписания соглашения по редкоземельным металлам.

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20210) Трамп Дональд (5075)


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Топ комментарии
+10
Перенось переговори на 29 лютого.
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27.02.2025 07:53
+3
И что будет?
- Пане Трамп,мы хотим стать 51 штатом великих США.
- Велком май френд,сразу садись и пиши заяву по собственному.
Или.
- Нам нужны гарантии,и мне лично тоже.
- Иди нах,слушайся меня или все просрешь.
- Ой я не знаю,поеду подумаю.
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27.02.2025 07:58
+3
Геніальний рижий пройдисвіт і Зє, який щиро радіє що ми вже не заборгували США 500 млрд. Головна помилка Зє, він вірий у власну мудрість і що в кидили є совість.
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27.02.2025 08:05
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пішла жара
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27.02.2025 07:51 Ответить
Геніальний рижий пройдисвіт і Зє, який щиро радіє що ми вже не заборгували США 500 млрд. Головна помилка Зє, він вірий у власну мудрість і що в кидили є совість.
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27.02.2025 08:05 Ответить
Гірше, насувається катастрофа!
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27.02.2025 08:21 Ответить
Перенось переговори на 29 лютого.
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27.02.2025 07:53 Ответить
Пачіму ми нє в НАТЕ ?! Вот главний вапрос !
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27.02.2025 08:15 Ответить
И что будет?
- Пане Трамп,мы хотим стать 51 штатом великих США.
- Велком май френд,сразу садись и пиши заяву по собственному.
Или.
- Нам нужны гарантии,и мне лично тоже.
- Иди нах,слушайся меня или все просрешь.
- Ой я не знаю,поеду подумаю.
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27.02.2025 07:58 Ответить
Ну, 51 штатом это лучшее из возможного.
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27.02.2025 08:07 Ответить
розумно було би кинути трампа і не зустрічатись....
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27.02.2025 08:11 Ответить
... - А то обосрусь прямо тут...
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27.02.2025 08:38 Ответить
Маю надію, що зеленський їде шоб харкнути тому дебілу в харю.
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27.02.2025 07:59 Ответить
Чи варто Зеленському їхати в гості до господаря, який вороже настроєний проти нього? Просто, виходячи з елементарних міркувань безпеки, відповідь - "ні".
Адже Трамп, щоби прискорити свої "бажанки" про "мир" на умовах ***** та проведення в Україні виборів Президента, може запросто дати команду затримати Зеленського і в кайданках відправити на пітьму.
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27.02.2025 07:59 Ответить
Ви хоч одну угоду в своєму житті на більше чим мільйон зелених підписували? Ні, то краще не коментуйте, розумнішими будете виглядати.
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27.02.2025 08:02 Ответить
Нас пограбують 1000 %
як колись індіанців
бо вожть нікчемний і алчний
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27.02.2025 08:22 Ответить
Але твоїй державі недостатньо "золота в голові"-ще у землі мінерали цікавять.
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27.02.2025 09:01 Ответить
Зрозуміло. Оця "Угода > $1млн." у Вас в голові міцно засіла і не дає спокою. Тому по-Фрейду інколи виривається назовні.
Але всьому свій час. Треба трішки зачекати. І ще раз перечитати книжку Трампа про "мистецтво укладання угод".
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27.02.2025 08:33 Ответить
Який міліон? Цей бот и тисячі не бачив. Строчить тут коменти за кілька гривень на годину
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27.02.2025 08:34 Ответить
Браво, цей бот з амермканською аватаркою досить сумлінно відробляє свій трампо-xyйлівський гонорар.
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27.02.2025 08:46 Ответить
Норм поторгувалися, почубилися, з третього разу принципово домовилися, тепер треба пляшку разом розчавити як заведено.
Після того вже директори та інші дрібні клерки будуть вилизувати фінальні тексти, думаю що буде більше ста сторінок, поки в кожну дірку з ліхтарем не позалазять.
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27.02.2025 08:00 Ответить
а потім буде вічне шоу "Кукуха хвалить Пєтуха за те, що фалить той Кукуху"... до речі, панове трумп, а зельонський - то вже не диктатор?...
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27.02.2025 08:02 Ответить
Ясний хер, тепер Зеленський лідер демократичної держави вільного світу. Ви шо, текст не читали?
Як хтось добре сказав - take Trump seriously but not literally. Сприймайте сліва Трампа серйозно, але не буквально.
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27.02.2025 08:04 Ответить
Недаром ему рейтинг 60 процентов рисовали и высказывались в поддежерку. Теперь можно что угодно подписывать - народная воля.
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27.02.2025 08:06 Ответить
Трамп уже послав всі ініціативи Зеленського
він не збирається надавати нам гарантії безпеки
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27.02.2025 08:21 Ответить
Це Трамп вам особисто доповів?
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27.02.2025 08:36 Ответить
Тобто ви не всі новини читали
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27.02.2025 08:55 Ответить
Це Трампа Ви назвали "гуманістом" і "рятівником України"? Овва, отакої. Оруел вадпочиває.
Це не той часом, хто через своїх прихвостнів в Конгресі зупинив на півроку військову американську допомогу Україні, через що армія пітьми захопила Авдіївку і на 40 км просунулась вперед?
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27.02.2025 08:52 Ответить
Заарештуйте буратіну,та стратьте на електричному стільці у прямому ефірі.
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27.02.2025 08:42 Ответить
Їде до Трампа, щоб "як актриса у німецькому фільмі для дорослих, прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку"? (с)
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27.02.2025 08:43 Ответить
Рудо-зелений ******* ...
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27.02.2025 08:47 Ответить
Рашіш була угода на 509млрд.зараз 50 на 50 відсотків.Ніби то краще.А 50%від якої сумми?може від кілька трилліонів?
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27.02.2025 09:04 Ответить
Ніхто не бачиа той угоди..підпишуть.тільки потім дізнаємось...Про гарантії безпеки якись розпливчати обіцянки..В нас вже є гарантії з Будапешського меморандуму....
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27.02.2025 09:06 Ответить
Як же йому не террпиться злити копалини, у нього що з завхозом там свій цінтерес?
ЄС нас підтримають, Байден підписав нам допомогу до кінця року, навішо віддавати копалини і чому продавати саме США? вони не надійні і нестабільні у трмпа сім п"ятниць на тиждень!
У чому сенс угоди, якщо нам ні припинення війни, ні НАТО не світить, а гарантії у нас ще є від Будапештського меморандуму. Схоже на зраду державних інтересів!
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27.02.2025 09:10 Ответить
до літа, а не до кінця року. А це 3 міс.!!!
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27.02.2025 18:50 Ответить
пересічним готуватися отримувати платіжки за розподіл копалин.
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27.02.2025 09:36 Ответить
Україна, банкова. Чути розбещенi крики морських птахiв, ревiння моржа, а також iншi звуки, iздаваємиє різною сволотою з телемарахвону. Входить Гамлєт, вдягнутий в зручну приємну товстовку і такі ж самі парусинові штани. Гамлєт красиво підперезаний вузеньким шкіряним пояском. Він босий, бородатий і пацаватий. В руках у нього дебелий дрючок.

Гамлєт

Як *********** купатися мені у *************. Чи може іскупатися? Купатись чи не купатись? ******** ці питання зайобують. То може, не вагаясь, спустити враз штани та батерфляєм ******* в оман, аж поки за буями в очах не потемніє? Ну а згодом? Про наслідки можливі не подумать? Один лиш тільки раз і вже крадеться піздець з своєю усмішкою хижой. Простуда, геморой, чіряк на сраці, запльована підлога, лікарі, від шприца гематоми і могила... На ній брудна Офелія вонюча та купка маргаріток, а під нею лежить той фраєр, що любив купатись. Такіє варіанти **** я в рот і в носа.

Гамлєт харка у море трампа і його дрючком *********.

Входить завгосп ОП, хтивий дядько принца.

Завгосп

Мон шер Гамлєт! Ходімо в кабінєт. Канхвету дам тобі я посмоктати. Канхвета очєнь класна, Тузік вкусний.

Завгосп гидотно плямка, ізображая вкусний ********* Тузік.
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27.02.2025 11:42 Ответить
 
 