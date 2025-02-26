Зеленский подтвердил, что планирует встретиться с Трампом. ВИДЕО

В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке переговоров по экономическому соглашению с США и анонсировал встречу с президентом Дональдом Трампом.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня было много международной работы. Наши команды работают с Америкой, мы готовимся к переговорам уже в эту пятницу. Соглашение с Америкой. Поддержка нашего государства и людей. Гарантии мира и безопасности - это ключ к тому, чтобы Россия больше не разрушала жизнь других народов. Встречусь с президентом Трампом. Для меня и всех нас в мире важно, чтобы помощь Америки не была остановлена. Сила нужна на пути к миру", - сказал Зеленский.

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