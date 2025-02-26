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Зеленский подтвердил, что планирует встретиться с Трампом. ВИДЕО

В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке переговоров по экономическому соглашению с США и анонсировал встречу с президентом Дональдом Трампом.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня было много международной работы. Наши команды работают с Америкой, мы готовимся к переговорам уже в эту пятницу. Соглашение с Америкой. Поддержка нашего государства и людей. Гарантии мира и безопасности - это ключ к тому, чтобы Россия больше не разрушала жизнь других народов. Встречусь с президентом Трампом. Для меня и всех нас в мире важно, чтобы помощь Америки не была остановлена. Сила нужна на пути к миру", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20210) Трамп Дональд (5075)


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Топ комментарии
+10
Не прикидайся, ти ж прекрасно знаєш чому тебе чекають в США. Якщо не підпишиш то не здивуюсь коли банально виставлять за двері. Досить може лапшу вішати:" перемовини з США..."
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26.02.2025 21:08
+9
Зелупи здають безкоштовно копалини. І фіктивний борг приймають. Гниди ******.
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26.02.2025 21:10
+7
Не йди пити водичку з рижим п.дором, козльоночком станеш...
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26.02.2025 21:11
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Не прикидайся, ти ж прекрасно знаєш чому тебе чекають в США. Якщо не підпишиш то не здивуюсь коли банально виставлять за двері. Досить може лапшу вішати:" перемовини з США..."
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26.02.2025 21:08 Ответить
Не йди пити водичку з рижим п.дором, козльоночком станеш...
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26.02.2025 21:11 Ответить
Зелупи здають безкоштовно копалини. І фіктивний борг приймають. Гниди ******.
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26.02.2025 21:10 Ответить
Точно в ціль - мало того що безкоштовно, ще й визнають нас боржниками, а там далі крути Україною як хочеш. Це типу явка з повиним.
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26.02.2025 21:12 Ответить
Самое главное, в этом деле, чтобы об этой встрече знал ещё и трамп.
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26.02.2025 21:10 Ответить
Американські миротворці Трампа, які насправді є посіпаками кремлівського терориста путіна, виконали вже всі його вимоги по НАТО, розділеній та позбавленій гарантій безпеки Україні. Тепер спецпредставнику Трампа віткоффу дано доручення затягти Україну назад в Істамбул та під дулом не тільки автомата терориста путіна, але й під прицілом американських снайперських гвинтівок підписати капітуляцію, до якої, як сказав Віткофф в неділю, сторони наблизились дуже близько.

Нелегітимній, за словами путіна, та низькорейтинговий, на думку Трампа, владі Зеленського нічого не залишиться, як підписати капітуляцію, в т.ч. і пункти 2022р. про денацифікацію та демілітаризацію, а також про поновлення в правах УПЦ МП, як про те попросив Трампа Лавров. Бо в протилежному разі Зеленському доведеться і надалі відловлювати на вулицях "насєлєніє", щоб заткнути їм дірки на лінії фронту, замість неотриманої із США далекобійної зброї. А із другої сторони Зеленському потрібно буде бути "дипломатичним" з миротворцем Трампом, як до того закликають деякі українські політики.
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26.02.2025 21:10 Ответить
Вас послухати, так Зеленський ще підписати повинен пункти про дегазацію, дезактивацію і дезинфекцію....
Я згоден, правда це відноситься до 3.14дарасів із рашки!
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26.02.2025 21:24 Ответить
"У вечірньому відеозвернені президент України Володимир Зеленський розповів, про підготовку перемовин щодо економічної угоди зі США та анонсував зустріч з президентом Трампом" - так Трамп не дивиться вечірні відосики в ТГ, потрібно в мережу "Х" запускати....
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26.02.2025 21:11 Ответить
в мережі Х його Ілон уями закидає ..Зенелох вразливий дуже
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26.02.2025 21:14 Ответить
а чому відосик не з комфортного вагону Укрзалізниці..десь в плацкарті біля паРаші ?
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26.02.2025 21:13 Ответить
Єрмак дрихне, то ж поцупив ключі від кабінету 😸
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26.02.2025 21:14 Ответить
Трамп дасть задню!

Інфа - сотка!
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26.02.2025 21:14 Ответить
Zельц іді накуй!
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26.02.2025 21:16 Ответить
Трамп в курсі?
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26.02.2025 21:16 Ответить
Невже Зеленський забув, чого його навчав наставник і "подельник"

Коломойський - податки і борги сплачують лише боягузи.
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26.02.2025 21:17 Ответить
... но на выходе касса...
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26.02.2025 21:19 Ответить
з кожним гундосим поносом "бажаю здоров'я українці" - українцям все гірше і гірше
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26.02.2025 21:20 Ответить
Малорос міняє надра на продовження своєї диктатури
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26.02.2025 21:21 Ответить
Доречі а набіса там Макарова, якщо президент особисто повідомляє , щодо зустрічі в США. Та й взагалі коли послиця хоч раз прозвітують перед Сибігою, а він перед ВР. Де взагалі звіти за ці 6 років.
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26.02.2025 21:22 Ответить
ресторатор пОслиця Маркарова займається справами ресторану ..готує борщ для приїзду хазяїна ..не заважайте
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26.02.2025 21:24 Ответить
Іде на поклон
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26.02.2025 21:25 Ответить
А Трамр об этом знает?
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26.02.2025 21:28 Ответить
березневі шашлики ?..бігти в маркет?
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26.02.2025 21:31 Ответить
"Угода з Америкою. Підтримка нашої держави та людей. Гарантії миру й безпеки..." Джерело: https://censor.net/ua/v3538153

А про "гарантії миру й безпеки" можна докладніше? А чому не працюють ті 3 десятки "безпекових угод", які ти понапидписував минулого року? А згадка про "безпекову угоду зі США" є в тому документі, який ти збираєшся підписати? Що сталося з "Планом миру" на "першому у Всесвіті саміті миру" та "Планом перемоги"? (хоча тут не сперечаюсь - Трамп помітив твій хабар у вигляді природних копалин України. Тепер вигрібаєш: бумеранг - він такий) Де обіцяний "План стійкості"? Вже скурив чи докурюєш?

Шановне панство! У мене питання: який кляп цьому недолугому буде пасувати і при тому виконувати свої функції? Осиковий кілок в серце чи свинцеву пігулку між очі не пропонувати...
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26.02.2025 21:33 Ответить
Розкажи йому там про економічний паспорт українця.Голосно так кажи, брови морщ і хрипатим басом.
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27.02.2025 05:21 Ответить
Два дебіла це ще та сила.
Зустрич двух найвеличнійших лідоров Світу!
Вже уявляю шо там буде.
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27.02.2025 07:00 Ответить
 
 