Зеленский подтвердил, что планирует встретиться с Трампом. ВИДЕО
В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке переговоров по экономическому соглашению с США и анонсировал встречу с президентом Дональдом Трампом.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Сегодня было много международной работы. Наши команды работают с Америкой, мы готовимся к переговорам уже в эту пятницу. Соглашение с Америкой. Поддержка нашего государства и людей. Гарантии мира и безопасности - это ключ к тому, чтобы Россия больше не разрушала жизнь других народов. Встречусь с президентом Трампом. Для меня и всех нас в мире важно, чтобы помощь Америки не была остановлена. Сила нужна на пути к миру", - сказал Зеленский.
Топ комментарии
+10 Besya #601314
показать весь комментарий26.02.2025 21:08
+9 Alex Smith
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+7 Василь Довганенко #589385
показать весь комментарий26.02.2025 21:11
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Нелегітимній, за словами путіна, та низькорейтинговий, на думку Трампа, владі Зеленського нічого не залишиться, як підписати капітуляцію, в т.ч. і пункти 2022р. про денацифікацію та демілітаризацію, а також про поновлення в правах УПЦ МП, як про те попросив Трампа Лавров. Бо в протилежному разі Зеленському доведеться і надалі відловлювати на вулицях "насєлєніє", щоб заткнути їм дірки на лінії фронту, замість неотриманої із США далекобійної зброї. А із другої сторони Зеленському потрібно буде бути "дипломатичним" з миротворцем Трампом, як до того закликають деякі українські політики.
Я згоден, правда це відноситься до 3.14дарасів із рашки!
Інфа - сотка!
Коломойський - податки і борги сплачують лише боягузи.
Ця угода не про корисні копалини, а про можливість України чинити опір Росії, - Порошенко
А про "гарантії миру й безпеки" можна докладніше? А чому не працюють ті 3 десятки "безпекових угод", які ти понапидписував минулого року? А згадка про "безпекову угоду зі США" є в тому документі, який ти збираєшся підписати? Що сталося з "Планом миру" на "першому у Всесвіті саміті миру" та "Планом перемоги"? (хоча тут не сперечаюсь - Трамп помітив твій хабар у вигляді природних копалин України. Тепер вигрібаєш: бумеранг - він такий) Де обіцяний "План стійкості"? Вже скурив чи докурюєш?
Шановне панство! У мене питання: який кляп цьому недолугому буде пасувати і при тому виконувати свої функції? Осиковий кілок в серце чи свинцеву пігулку між очі не пропонувати...
Зустрич двух найвеличнійших лідоров Світу!
Вже уявляю шо там буде.