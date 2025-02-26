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Зеленский присвоил звание бригадного генерала заместителям главкома ВСУ Апостолу и Лебеденко

олег,апостол

Президент Владимир Зеленский присвоил воинское звание бригадного генерала заместителям Главнокомандующего Вооруженными силами Украины полковнику Олегу Апостолу и полковнику Андрею Лебеденко.

Соответствующие указы опубликованы на сайты главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Напоминаем, Апостол был назначен заместителем главкома ВСУ в ноябре 2024 года, Лебеденко - в феврале 2024 года.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20210) генерал (66) Апостол Олег (3)


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Топ комментарии
+7
коли вже створять бригаду генералів ?
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26.02.2025 20:57
+4
Тепер вони мають таке саме звання, як і особистий охоронець Шашличного
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26.02.2025 21:00
+3
Ортодоксальний ухилянт присвоює звання військовим !?
Такими темпами і зеки на зоні будуть призначати собі "баріна" колонії...
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26.02.2025 20:57
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Ортодоксальний ухилянт присвоює звання військовим !?
Такими темпами і зеки на зоні будуть призначати собі "баріна" колонії...
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26.02.2025 20:57 Ответить
потрапиш на зону - спробуєш призначити
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26.02.2025 21:17 Ответить
коли вже створять бригаду генералів ?
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26.02.2025 20:57 Ответить
Тепер вони мають таке саме звання, як і особистий охоронець Шашличного
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26.02.2025 21:00 Ответить
Апостол - легендарный человек. Больше бы таких. Встретил большее вторжение комбатом, стал комбригом легендарной 95ки, а теперь и замом Главкома.
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26.02.2025 21:05 Ответить
особисто знаєте ?
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26.02.2025 21:10 Ответить
Можно сказать и так.
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26.02.2025 21:11 Ответить
ну ясно ..можно 50 на 50 ..це як зустріти динозавра на вулиці - можна зустріти, а може й ні )

можно так сказать ...а можно не так сказать ..а можно так не сказать
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26.02.2025 21:16 Ответить
А что вы ожидали в сети во время войны?
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26.02.2025 21:18 Ответить
"Апостол з серпня бере участь в операції Сил оборони України на території Курської області."

ну ясно..курська операція - улюблена цяцька Зенелоха
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26.02.2025 21:11 Ответить
Україна втрачає території кожен день
то хай віддасть ще відібраного героя у бойка, сирському!!
що за муйня з цими призначеннями, звільненнями, присвоєннями????
сьогодня один пацанюра взяв в полон шість підарів!!!
може про него треба говорити нагороджувати, давати звання????
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26.02.2025 22:03 Ответить
Четырежды янелох раздаёт воинские звания. Страна грез
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26.02.2025 22:31 Ответить
 
 