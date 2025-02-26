Зеленский присвоил звание бригадного генерала заместителям главкома ВСУ Апостолу и Лебеденко
Президент Владимир Зеленский присвоил воинское звание бригадного генерала заместителям Главнокомандующего Вооруженными силами Украины полковнику Олегу Апостолу и полковнику Андрею Лебеденко.
Соответствующие указы опубликованы на сайты главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Напоминаем, Апостол был назначен заместителем главкома ВСУ в ноябре 2024 года, Лебеденко - в феврале 2024 года.
Топ комментарии
+7 Alex #602257
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+4 Перехватчик
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+3 AbOriginal_UA
показать весь комментарий26.02.2025 20:57
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Такими темпами і зеки на зоні будуть призначати собі "баріна" колонії...
можно так сказать ...а можно не так сказать ..а можно так не сказать
ну ясно..курська операція - улюблена цяцька Зенелоха
то хай віддасть ще відібраного героя у бойка, сирському!!
що за муйня з цими призначеннями, звільненнями, присвоєннями????
сьогодня один пацанюра взяв в полон шість підарів!!!
може про него треба говорити нагороджувати, давати звання????