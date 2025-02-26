Зеленский присвоил звание бригадного генерала заместителям главкома ВСУ Апостолу и Лебеденко

Президент Владимир Зеленский присвоил воинское звание бригадного генерала заместителям Главнокомандующего Вооруженными силами Украины полковнику Олегу Апостолу и полковнику Андрею Лебеденко.

Соответствующие указы опубликованы на сайты главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Напоминаем, Апостол был назначен заместителем главкома ВСУ в ноябре 2024 года, Лебеденко - в феврале 2024 года.

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