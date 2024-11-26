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Новости Война
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41 генерал уволен в запас по состоянию здоровья с начала полномасштабной войны, - ВСУ

41 генерала звільнили в запас за станом здоров'я від початку повномасштабної війни

С начала полномасштабного вторжения 41 человек высшего офицерского состава был уволен с военной службы в запас по состоянию здоровья.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", такую информацию предоставило Главное управление коммуникаций ВСУ в ответ на запрос журналистов.

Запрос касался того, сколько генералов списались в запас за время полномасштабного вторжения согласно заключению военно-врачебных комиссий.

Отмечается, что это данные за период с 24 февраля 2022 года до 1 августа 2024 года.

"По информации, предоставленной Кадровым центром Вооруженных сил Украины, сообщается следующее: за время полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, в период с 24.02.2022 по 01.08.2024, с военной службы в запас по состоянию здоровья уволен 41 человек высшего офицерского состава", - говорится в ответе.

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Также за этот период один военный высшего офицерского состава был принят на военную службу.

Отметим, что в высший офицерский состав обычно входят офицеры, занимающие стратегические командные должности или имеющие высшие воинские звания, в частности, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник.

Автор: 

ВСУ (6568) генерал (66)


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Топ комментарии
+13
Країна інвалідів......
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26.11.2024 22:37
+13
Це як в анекдоті про пожарника- класна робота чудовий колектив але як пожар то хоч бери та звільняйся
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26.11.2024 22:56
+12
а догадайся з двох разів, кому під час війни потрібні не генерали а "потужні"
пісдєс які потужні менеджери.....
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26.11.2024 22:52
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..почитай више...дурноголове!! Може хоть щось у пустій макітрі ворухнеться?!
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26.11.2024 23:23 Ответить
ДЛЯ ПОТЕНЦІЙНОГО ІДІОТА!!!! ..ну і ти розкажи... про Залужного...Назарова...Наєва...Кривоноса...Забродського..( зняв депутатське звання і пішов до ЗСУ) Олещука..Муженка...Бурбу... Шапталу...і ще за добрий десяток генералів вищої ланки х..знятих з посади хрипатой наволочью!! Розкажи...що вони самі втекли з посад і повтікали з ЗСУ!? От одне питання ще!! Де Вас ідіотів селекціонують? Де Вас вирощують...щоб Ви мололи не думаючи всяку маячню!!?
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26.11.2024 23:34 Ответить
.... що Ви зрозуміли відповідь... То знайте. До 24.02.2022 Залужний згідно статуту командував тільки військами , задіяними в бойових діях на АТО ... Повне командування ЗСУ у мирний час лежить на МІНІСТРІ ОБОРОНИ!!! При військовому стані Головнокомандувач перебирає на себе всі обов*язки керування ЗСУ разим з Генеральним штабом! МО забезпечує дії ЗСУ. І НЕ КОМАНДУЄ військовими діями! Переміщення військ з Півдня... скорочення танкової бригади в Овручі на півночі... переміщення військ Національної гвардії... залишення..чи не побудова укріплень до 24.02.22 НЕ ЗАЛЕЖАЛИ від Залужного. ЦЕ пререгатива Президента та МО разом з СНБО!!! Тому буцигарня вже давно плаче по зеленому і його команді! Тому і зняли Залужного... що багато чого робив всепереч зеленій гниді! І тільки сліпі і дурні цього не помічали. А то..що не знали законів ..хто..коли..і за що відповідає... То це не новина.
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27.11.2024 00:05 Ответить
... ніякий генерал ... навіть головком не буде давати команду на дії стратегічного рівня без команди на той час МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ! А МО самостійно без згоди СНБО і президента теж нічого не зробить. Розформування... скорочення... розмінування стратегічних напрямків не може виконати ніякий генерал самостійно! Це пререгатива МО... СНБО...Президента... Вони у мирний час до 24.02.2022 року все це і робили. Скорочували... розформовували... відводили... розміновували... Військові ВИКОНУВАЛИ!! Сумніваюся..що до Вас щось дійшло!!)))
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27.11.2024 01:00 Ответить
Романе, хтось дає наказ і генералу. І , напевно, давали ті, хто запускав шатли до Криму і перед камерами розпианвся, що ударними темпами розміновуємо пропускні пункти, і в очі ***** заглянули (нижче спини) і там побачили мир... Нє?
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27.11.2024 08:40 Ответить
Ну... Вас ідіотів 73 відсотки!!! І це знають всі! Інші точно не ідіоти... А чого ж ти ..гнидо... не вийдеш зараз на Майдан і не станеш вимагати звільнення Єрмака? Бурба виступив проти зеленого стосовно вагнерівців! Що зелений з ним зробив? І до кого звертатися? До таких як ти горлопанів? Кривонос ..будучи заступником секретаря СНБО звернувся ... І що стало? Зняли... пришили кримінальну справу і не звільняють!! Чи може ти...гнидо... не знаєш...що призначення Залужного послом..вимога союзників? Чи може треба було звернутися до 73 відсотків відвертих ідіотів? Ти бачиш... що зараз витворяє зелена влада? А чого ти мовчиш? Чи ти відкрив свій смердячий рот ..коли знімали Бурбу, коли лейтенант Баканов здавав СБУ ...коли бачив...що зелений розвалює армію і державу? Я тобі скажу відверто!! Путін дурна людина. Недальновидна. Треба було б почекати ще до весни 2024 року... і зелений розвалив би армію повністью... знищив би всю оборонну промисловість... і бери Україну *****... спокійно і без напрягу! ТОму 73 відсотки ідіоти...і це стовідсоткова реальність!
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27.11.2024 00:15 Ответить
І київщину..і харківщину звільнили ЗСУ..якими керували Залужний з Генеральним Штабом! Авіацію в небо перед атакою підняв Залужний своїм рішенням НЕ ДОЧЕКАВШИСЬ рішення Верховного!!! Більшість військ привели у бойову готовність самостійно без участі верховного. Перші п*ять днів з зеленої ставки... ніхто нічого не говорив і не робив. У нас паралізоване було МО...
Твій алгоритм має сенс. Зеля зрадник стовідсотковий... Сирський бездарність... Залужний грамотний військовий! Про всяких Брагилевичей... я не кажу апріорі. Результати зняття Залужного сьогодня тільки такі ..як ти..ідіоти... не бачать. А те що ти Свободівець... то тут нічого нового. І серед свободівців маса ідіотів. І при тому реальних ідіотів..які прийшовши до ВР так обісралися... що навіть Свобода зникла. А я і голосував за Свободу колись при виборах до ВР. І Кошулинського поважаю як воїна і людину... Яроша..Білецького... Вони воЇНи... А ти безмозкове...хоть і свободівець!
І хочу тобі... хвореньке... задати питання!? Представ у головкома кацапських військ тато і мама живуть у Києві!!! Сьогодні...зараз... То може і про Сирського почнеш щось думати... зв*язавши його з президентом...і сьогоднішніми подіями у війську і на фронті! Зрив мобілізації... скандали зі всіма союзниками... Продовжувати не буду. Не потянеш!
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27.11.2024 00:47 Ответить
я в армії...щеня смердяче!!! І достовірно ..на відміну від тебе знаю..що відбувалося..і що відбувається! Ти..щеня ... не розумієш... що його ПРИБРАЛИ...щоб не заважав. Тобі... щеня...того ..що відбувалося і буде відбуватися... не зрозуміти! Не Залужний злився... Його авторитьет знищив зелений... А Залужному треба було створити хунту і стати проти влади? І а кого понадіятися? На 73 відсотки ідіотів? Залужний і зараз ходить під прицілом зелених... І не факт..що його не захоче зелений прибрати. Тому союзники і заставили призначити його послом. Але ти цього не зрозумієш. Ідіотизм не лікується. Ти ж це не знаєш!)))
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27.11.2024 00:21 Ответить
Якийсь генераловірус косить генералів.
Звідки їх тільки стільки набралося в армії, в який до 2022 мабуть менше справних винищувачів було.
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26.11.2024 23:22 Ответить
Не здивуюсь, якщо в списку звільнених є адмірали підводники, льотчики стратеги та космонавти-винищувачі. Яких ми годували десятки років.
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26.11.2024 23:32 Ответить
Серед звільнених уся команда Залужного і ще кілька кращих генералів, не паркетних, а ті, хто отримали звання під час АТО.
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26.11.2024 23:45 Ответить
Так вони не хворі, ну слава Богу, а чого вони не відновились через суд, це так модно
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26.11.2024 23:57 Ответить
Які ж ви убогі і жадібні до грошей, пуцвіріньки подоляківські. Він вам волю дав нарешті, бо підгоряє вже у дупі, дозволив вилазити і вже не ховатися, і гноєм поливати Україну. Та ваші діяння не забудуться і прокляття посипляться на весь ваш рід.
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27.11.2024 00:36 Ответить
Белка , виплюнь свисток , він тобі думати заважає .
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27.11.2024 00:54 Ответить
При 🤡 який керує як говнокомандуючий , важко бути генералом адекватом ,за ОПівську муйню ... вони за просто так продемонстрували Залужному ,шо з ним буде ,коли ліквідували його помічника ...тим більше шо і досі вони прикриваються 73% ,які дали їм і державу і своє жит'я по приколу ,кого захищати ? можливо журналісти ,почнуть захищати у публічному просторі , Армію , Мову та Віру , тоді і генерали з'являться ...
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27.11.2024 00:32 Ответить
Або він ворогів або вороги його. Залужний сам обрав свій шлях, нема чого нарікати
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28.11.2024 00:56 Ответить
№ 41 - це Залужний?
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27.11.2024 00:56 Ответить
Ого... а як же контужені солдати по декілька разів воюють???Декілька разів це легко сказати..А мобілізовують то кого????))))Як каже наша непотопляєма баба на ВЛК - ти ж якось живеш?? ти ж щось їси??Нема грошей на групу інвалідності...З повагою до Залужного,але...щоб виїхати до Лондона, щоб звільнитися з армії ...потрібна була група інвалідності... То як бойовий генерал цього б немало б бути.. Хлопці в осколках контужені в шмаття тримали 2 дня передок... на Харьківщині їм то і Героя України не дадуть...бо там всі Герої
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27.11.2024 06:59 Ответить
Для багатьох з цих генералів пропустили опцію -посидіти на дорожку
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27.11.2024 22:20 Ответить
Цікаво, а скільки людей признали хоча б обмежено придатними... ? Всі здорові, шо капець
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28.11.2024 06:06 Ответить
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