41 генерал уволен в запас по состоянию здоровья с начала полномасштабной войны, - ВСУ
С начала полномасштабного вторжения 41 человек высшего офицерского состава был уволен с военной службы в запас по состоянию здоровья.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", такую информацию предоставило Главное управление коммуникаций ВСУ в ответ на запрос журналистов.
Запрос касался того, сколько генералов списались в запас за время полномасштабного вторжения согласно заключению военно-врачебных комиссий.
Отмечается, что это данные за период с 24 февраля 2022 года до 1 августа 2024 года.
"По информации, предоставленной Кадровым центром Вооруженных сил Украины, сообщается следующее: за время полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, в период с 24.02.2022 по 01.08.2024, с военной службы в запас по состоянию здоровья уволен 41 человек высшего офицерского состава", - говорится в ответе.
Также за этот период один военный высшего офицерского состава был принят на военную службу.
Отметим, что в высший офицерский состав обычно входят офицеры, занимающие стратегические командные должности или имеющие высшие воинские звания, в частности, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник.
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Твій алгоритм має сенс. Зеля зрадник стовідсотковий... Сирський бездарність... Залужний грамотний військовий! Про всяких Брагилевичей... я не кажу апріорі. Результати зняття Залужного сьогодня тільки такі ..як ти..ідіоти... не бачать. А те що ти Свободівець... то тут нічого нового. І серед свободівців маса ідіотів. І при тому реальних ідіотів..які прийшовши до ВР так обісралися... що навіть Свобода зникла. А я і голосував за Свободу колись при виборах до ВР. І Кошулинського поважаю як воїна і людину... Яроша..Білецького... Вони воЇНи... А ти безмозкове...хоть і свободівець!
І хочу тобі... хвореньке... задати питання!? Представ у головкома кацапських військ тато і мама живуть у Києві!!! Сьогодні...зараз... То може і про Сирського почнеш щось думати... зв*язавши його з президентом...і сьогоднішніми подіями у війську і на фронті! Зрив мобілізації... скандали зі всіма союзниками... Продовжувати не буду. Не потянеш!
Звідки їх тільки стільки набралося в армії, в який до 2022 мабуть менше справних винищувачів було.