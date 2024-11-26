41 генерал уволен в запас по состоянию здоровья с начала полномасштабной войны, - ВСУ

С начала полномасштабного вторжения 41 человек высшего офицерского состава был уволен с военной службы в запас по состоянию здоровья.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", такую информацию предоставило Главное управление коммуникаций ВСУ в ответ на запрос журналистов.

Запрос касался того, сколько генералов списались в запас за время полномасштабного вторжения согласно заключению военно-врачебных комиссий.

Отмечается, что это данные за период с 24 февраля 2022 года до 1 августа 2024 года.

"По информации, предоставленной Кадровым центром Вооруженных сил Украины, сообщается следующее: за время полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, в период с 24.02.2022 по 01.08.2024, с военной службы в запас по состоянию здоровья уволен 41 человек высшего офицерского состава", - говорится в ответе.

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Также за этот период один военный высшего офицерского состава был принят на военную службу.

Отметим, что в высший офицерский состав обычно входят офицеры, занимающие стратегические командные должности или имеющие высшие воинские звания, в частности, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник.