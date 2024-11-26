41 генерала звільнили в запас за станом здоров’я від початку повномасштабної війни, - ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення 41 особу вищого офіцерського складу було звільнено з військової служби в запас за станом здоров'я.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", таку інформацію надало Головне управління комунікацій ЗСУ у відповідь на запит журналістів.
Запит стосувався того, скільки генералів списалися в запас за час повномасштабного вторгнення за висновками військово-лікарських комісій.
Зазначається, що це дані за період з 24 лютого 2022 року до 1 серпня 2024 року.
"За інформацією, наданою Кадровим центром Збройних Сил України, повідомляється наступне: за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, в період з 24.02.2022 по 01.08.2024 з військової служби у запас за станом здоров’я звільнена 41 особа вищого офіцерського складу", - йдеться у відповіді.
Також за цей період одного військового вищого офіцерського складу було прийнято на військову службу.
Зазначимо, що до вищого офіцерського складу зазвичай входять офіцери, які займають стратегічні командні посади або мають найвищі військові звання, зокрема, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник.
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Твій алгоритм має сенс. Зеля зрадник стовідсотковий... Сирський бездарність... Залужний грамотний військовий! Про всяких Брагилевичей... я не кажу апріорі. Результати зняття Залужного сьогодня тільки такі ..як ти..ідіоти... не бачать. А те що ти Свободівець... то тут нічого нового. І серед свободівців маса ідіотів. І при тому реальних ідіотів..які прийшовши до ВР так обісралися... що навіть Свобода зникла. А я і голосував за Свободу колись при виборах до ВР. І Кошулинського поважаю як воїна і людину... Яроша..Білецького... Вони воЇНи... А ти безмозкове...хоть і свободівець!
І хочу тобі... хвореньке... задати питання!? Представ у головкома кацапських військ тато і мама живуть у Києві!!! Сьогодні...зараз... То може і про Сирського почнеш щось думати... зв*язавши його з президентом...і сьогоднішніми подіями у війську і на фронті! Зрив мобілізації... скандали зі всіма союзниками... Продовжувати не буду. Не потянеш!
Звідки їх тільки стільки набралося в армії, в який до 2022 мабуть менше справних винищувачів було.