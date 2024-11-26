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Новини Війна
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41 генерала звільнили в запас за станом здоров’я від початку повномасштабної війни, - ЗСУ

41 генерала звільнили в запас за станом здоров'я від початку повномасштабної війни

Від початку повномасштабного вторгнення 41 особу вищого офіцерського складу було звільнено з військової служби в запас за станом здоров'я.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", таку інформацію надало Головне управління комунікацій ЗСУ у відповідь на запит журналістів.

Запит стосувався того, скільки генералів списалися в запас за час повномасштабного вторгнення за висновками військово-лікарських комісій.

Зазначається, що це дані за період з 24 лютого 2022 року до 1 серпня 2024 року.

"За інформацією, наданою Кадровим центром Збройних Сил України, повідомляється наступне: за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, в період з 24.02.2022 по 01.08.2024 з військової служби у запас за станом здоров’я звільнена 41 особа вищого офіцерського складу", - йдеться у відповіді.

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Також за цей період одного військового вищого офіцерського складу було прийнято на військову службу.

Зазначимо, що до вищого офіцерського складу зазвичай входять офіцери, які займають стратегічні командні посади або мають найвищі військові звання, зокрема, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник.

Автор: 

ЗСУ (7489) генерал (74)


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Топ коментарі
+13
Країна інвалідів......
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26.11.2024 22:37
+13
Це як в анекдоті про пожарника- класна робота чудовий колектив але як пожар то хоч бери та звільняйся
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26.11.2024 22:56
+12
а догадайся з двох разів, кому під час війни потрібні не генерали а "потужні"
пісдєс які потужні менеджери.....
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26.11.2024 22:52
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..почитай више...дурноголове!! Може хоть щось у пустій макітрі ворухнеться?!
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26.11.2024 23:23 Відповісти
ДЛЯ ПОТЕНЦІЙНОГО ІДІОТА!!!! ..ну і ти розкажи... про Залужного...Назарова...Наєва...Кривоноса...Забродського..( зняв депутатське звання і пішов до ЗСУ) Олещука..Муженка...Бурбу... Шапталу...і ще за добрий десяток генералів вищої ланки х..знятих з посади хрипатой наволочью!! Розкажи...що вони самі втекли з посад і повтікали з ЗСУ!? От одне питання ще!! Де Вас ідіотів селекціонують? Де Вас вирощують...щоб Ви мололи не думаючи всяку маячню!!?
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26.11.2024 23:34 Відповісти
.... що Ви зрозуміли відповідь... То знайте. До 24.02.2022 Залужний згідно статуту командував тільки військами , задіяними в бойових діях на АТО ... Повне командування ЗСУ у мирний час лежить на МІНІСТРІ ОБОРОНИ!!! При військовому стані Головнокомандувач перебирає на себе всі обов*язки керування ЗСУ разим з Генеральним штабом! МО забезпечує дії ЗСУ. І НЕ КОМАНДУЄ військовими діями! Переміщення військ з Півдня... скорочення танкової бригади в Овручі на півночі... переміщення військ Національної гвардії... залишення..чи не побудова укріплень до 24.02.22 НЕ ЗАЛЕЖАЛИ від Залужного. ЦЕ пререгатива Президента та МО разом з СНБО!!! Тому буцигарня вже давно плаче по зеленому і його команді! Тому і зняли Залужного... що багато чого робив всепереч зеленій гниді! І тільки сліпі і дурні цього не помічали. А то..що не знали законів ..хто..коли..і за що відповідає... То це не новина.
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27.11.2024 00:05 Відповісти
... ніякий генерал ... навіть головком не буде давати команду на дії стратегічного рівня без команди на той час МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ! А МО самостійно без згоди СНБО і президента теж нічого не зробить. Розформування... скорочення... розмінування стратегічних напрямків не може виконати ніякий генерал самостійно! Це пререгатива МО... СНБО...Президента... Вони у мирний час до 24.02.2022 року все це і робили. Скорочували... розформовували... відводили... розміновували... Військові ВИКОНУВАЛИ!! Сумніваюся..що до Вас щось дійшло!!)))
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27.11.2024 01:00 Відповісти
Романе, хтось дає наказ і генералу. І , напевно, давали ті, хто запускав шатли до Криму і перед камерами розпианвся, що ударними темпами розміновуємо пропускні пункти, і в очі ***** заглянули (нижче спини) і там побачили мир... Нє?
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27.11.2024 08:40 Відповісти
Ну... Вас ідіотів 73 відсотки!!! І це знають всі! Інші точно не ідіоти... А чого ж ти ..гнидо... не вийдеш зараз на Майдан і не станеш вимагати звільнення Єрмака? Бурба виступив проти зеленого стосовно вагнерівців! Що зелений з ним зробив? І до кого звертатися? До таких як ти горлопанів? Кривонос ..будучи заступником секретаря СНБО звернувся ... І що стало? Зняли... пришили кримінальну справу і не звільняють!! Чи може ти...гнидо... не знаєш...що призначення Залужного послом..вимога союзників? Чи може треба було звернутися до 73 відсотків відвертих ідіотів? Ти бачиш... що зараз витворяє зелена влада? А чого ти мовчиш? Чи ти відкрив свій смердячий рот ..коли знімали Бурбу, коли лейтенант Баканов здавав СБУ ...коли бачив...що зелений розвалює армію і державу? Я тобі скажу відверто!! Путін дурна людина. Недальновидна. Треба було б почекати ще до весни 2024 року... і зелений розвалив би армію повністью... знищив би всю оборонну промисловість... і бери Україну *****... спокійно і без напрягу! ТОму 73 відсотки ідіоти...і це стовідсоткова реальність!
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27.11.2024 00:15 Відповісти
І київщину..і харківщину звільнили ЗСУ..якими керували Залужний з Генеральним Штабом! Авіацію в небо перед атакою підняв Залужний своїм рішенням НЕ ДОЧЕКАВШИСЬ рішення Верховного!!! Більшість військ привели у бойову готовність самостійно без участі верховного. Перші п*ять днів з зеленої ставки... ніхто нічого не говорив і не робив. У нас паралізоване було МО...
Твій алгоритм має сенс. Зеля зрадник стовідсотковий... Сирський бездарність... Залужний грамотний військовий! Про всяких Брагилевичей... я не кажу апріорі. Результати зняття Залужного сьогодня тільки такі ..як ти..ідіоти... не бачать. А те що ти Свободівець... то тут нічого нового. І серед свободівців маса ідіотів. І при тому реальних ідіотів..які прийшовши до ВР так обісралися... що навіть Свобода зникла. А я і голосував за Свободу колись при виборах до ВР. І Кошулинського поважаю як воїна і людину... Яроша..Білецького... Вони воЇНи... А ти безмозкове...хоть і свободівець!
І хочу тобі... хвореньке... задати питання!? Представ у головкома кацапських військ тато і мама живуть у Києві!!! Сьогодні...зараз... То може і про Сирського почнеш щось думати... зв*язавши його з президентом...і сьогоднішніми подіями у війську і на фронті! Зрив мобілізації... скандали зі всіма союзниками... Продовжувати не буду. Не потянеш!
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27.11.2024 00:47 Відповісти
я в армії...щеня смердяче!!! І достовірно ..на відміну від тебе знаю..що відбувалося..і що відбувається! Ти..щеня ... не розумієш... що його ПРИБРАЛИ...щоб не заважав. Тобі... щеня...того ..що відбувалося і буде відбуватися... не зрозуміти! Не Залужний злився... Його авторитьет знищив зелений... А Залужному треба було створити хунту і стати проти влади? І а кого понадіятися? На 73 відсотки ідіотів? Залужний і зараз ходить під прицілом зелених... І не факт..що його не захоче зелений прибрати. Тому союзники і заставили призначити його послом. Але ти цього не зрозумієш. Ідіотизм не лікується. Ти ж це не знаєш!)))
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27.11.2024 00:21 Відповісти
Якийсь генераловірус косить генералів.
Звідки їх тільки стільки набралося в армії, в який до 2022 мабуть менше справних винищувачів було.
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26.11.2024 23:22 Відповісти
Не здивуюсь, якщо в списку звільнених є адмірали підводники, льотчики стратеги та космонавти-винищувачі. Яких ми годували десятки років.
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26.11.2024 23:32 Відповісти
Серед звільнених уся команда Залужного і ще кілька кращих генералів, не паркетних, а ті, хто отримали звання під час АТО.
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26.11.2024 23:45 Відповісти
Так вони не хворі, ну слава Богу, а чого вони не відновились через суд, це так модно
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26.11.2024 23:57 Відповісти
Які ж ви убогі і жадібні до грошей, пуцвіріньки подоляківські. Він вам волю дав нарешті, бо підгоряє вже у дупі, дозволив вилазити і вже не ховатися, і гноєм поливати Україну. Та ваші діяння не забудуться і прокляття посипляться на весь ваш рід.
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27.11.2024 00:36 Відповісти
Белка , виплюнь свисток , він тобі думати заважає .
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27.11.2024 00:54 Відповісти
При 🤡 який керує як говнокомандуючий , важко бути генералом адекватом ,за ОПівську муйню ... вони за просто так продемонстрували Залужному ,шо з ним буде ,коли ліквідували його помічника ...тим більше шо і досі вони прикриваються 73% ,які дали їм і державу і своє жит'я по приколу ,кого захищати ? можливо журналісти ,почнуть захищати у публічному просторі , Армію , Мову та Віру , тоді і генерали з'являться ...
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27.11.2024 00:32 Відповісти
Або він ворогів або вороги його. Залужний сам обрав свій шлях, нема чого нарікати
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28.11.2024 00:56 Відповісти
№ 41 - це Залужний?
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27.11.2024 00:56 Відповісти
Ого... а як же контужені солдати по декілька разів воюють???Декілька разів це легко сказати..А мобілізовують то кого????))))Як каже наша непотопляєма баба на ВЛК - ти ж якось живеш?? ти ж щось їси??Нема грошей на групу інвалідності...З повагою до Залужного,але...щоб виїхати до Лондона, щоб звільнитися з армії ...потрібна була група інвалідності... То як бойовий генерал цього б немало б бути.. Хлопці в осколках контужені в шмаття тримали 2 дня передок... на Харьківщині їм то і Героя України не дадуть...бо там всі Герої
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27.11.2024 06:59 Відповісти
Для багатьох з цих генералів пропустили опцію -посидіти на дорожку
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27.11.2024 22:20 Відповісти
Цікаво, а скільки людей признали хоча б обмежено придатними... ? Всі здорові, шо капець
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28.11.2024 06:06 Відповісти
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