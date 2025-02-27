Кошта пригласил Зеленского на саммит ЕС: обсудят оборону Европы и поддержку Украины
Глава Европейского совета Антониу Кошта направил официальное приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому принять участие в саммите лидеров ЕС 6 марта.
Об этом говорится в письме-приглашении к участникам саммита, информирует Цензор.НЕТ.
В письме-приглашении Кошта отметил, что саммит станет платформой для принятия решений, которые должны сделать Европу "более суверенной, способной и готовой к современным вызовам безопасности".
Относительно Украины, глава Евросовета подчеркнул, что ЕС намерен "брать на себя больше ответственности за безопасность Европы" и готов обсудить вклад в гарантии безопасности, которые необходимы для обеспечения длительного мира.
"Поэтому для нас важно обменяться мнениями о том, как в дальнейшем поддерживать Украину и каких принципов следует придерживаться в будущем. ЕС и его государства-члены готовы взять на себя больше ответственности за безопасность Европы. Поэтому мы должны быть готовы к возможному европейскому вкладу в гарантии безопасности, которые будут необходимы для обеспечения длительного мира в Украине", - заявил Кошта.
Как отмечается, в этом контексте он пригласил Владимира Зеленского в Брюссель для личного обсуждения последних событий и дальнейших шагов Евросоюза по поддержке Украины.
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Те саме під під'їздом бабці роблять. Час вже робити якісь рішучі кроки; ані марсіани, ані трампон (вже усі переконалися) не будуть захищати Європу від кацапської навали.