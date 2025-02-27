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Кошта пригласил Зеленского на саммит ЕС: обсудят оборону Европы и поддержку Украины

деньги,зеленый

Глава Европейского совета Антониу Кошта направил официальное приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому принять участие в саммите лидеров ЕС 6 марта.

Об этом говорится в письме-приглашении к участникам саммита, информирует Цензор.НЕТ.

В письме-приглашении Кошта отметил, что саммит станет платформой для принятия решений, которые должны сделать Европу "более суверенной, способной и готовой к современным вызовам безопасности".

Относительно Украины, глава Евросовета подчеркнул, что ЕС намерен "брать на себя больше ответственности за безопасность Европы" и готов обсудить вклад в гарантии безопасности, которые необходимы для обеспечения длительного мира.

"Поэтому для нас важно обменяться мнениями о том, как в дальнейшем поддерживать Украину и каких принципов следует придерживаться в будущем. ЕС и его государства-члены готовы взять на себя больше ответственности за безопасность Европы. Поэтому мы должны быть готовы к возможному европейскому вкладу в гарантии безопасности, которые будут необходимы для обеспечения длительного мира в Украине", - заявил Кошта.

Как отмечается, в этом контексте он пригласил Владимира Зеленского в Брюссель для личного обсуждения последних событий и дальнейших шагов Евросоюза по поддержке Украины.

Также читайте: Европа должна взять на себя лидерство на своей территории, - президент ПА ОБСЕ Каума

Автор: 

Европа (1833) Зеленский Владимир (20210) саммит (1170) Антониу Кошта (45) война в Украине (3459)


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Головне, Орбану і Фіцу зробіть повернення їх літаків під час самміту на родіну. Нєфіг їм там шастать.
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27.02.2025 10:31 Ответить
для особистого обговорення останніх подій Джерело: https://censor.net/ua/n3538212
Те саме під під'їздом бабці роблять. Час вже робити якісь рішучі кроки; ані марсіани, ані трампон (вже усі переконалися) не будуть захищати Європу від кацапської навали.
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27.02.2025 10:40 Ответить
Кластерні і атмосферні дискусії будуть проведені? Без цього не оплатять відрядження
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27.02.2025 10:44 Ответить
Бла бла - нам би оце бабла
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27.02.2025 11:02 Ответить
Агоов! У вас ще рот не болить від ціх ,,обговорень,,?? Фіцо і Орбан категорично проти! Польща так само, бо там вибори. Зіграйте краще у покер!
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27.02.2025 14:03 Ответить
 
 