Кошта пригласил Зеленского на саммит ЕС: обсудят оборону Европы и поддержку Украины

Глава Европейского совета Антониу Кошта направил официальное приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому принять участие в саммите лидеров ЕС 6 марта.

Об этом говорится в письме-приглашении к участникам саммита, информирует Цензор.НЕТ.

В письме-приглашении Кошта отметил, что саммит станет платформой для принятия решений, которые должны сделать Европу "более суверенной, способной и готовой к современным вызовам безопасности".

Относительно Украины, глава Евросовета подчеркнул, что ЕС намерен "брать на себя больше ответственности за безопасность Европы" и готов обсудить вклад в гарантии безопасности, которые необходимы для обеспечения длительного мира.

"Поэтому для нас важно обменяться мнениями о том, как в дальнейшем поддерживать Украину и каких принципов следует придерживаться в будущем. ЕС и его государства-члены готовы взять на себя больше ответственности за безопасность Европы. Поэтому мы должны быть готовы к возможному европейскому вкладу в гарантии безопасности, которые будут необходимы для обеспечения длительного мира в Украине", - заявил Кошта.

Как отмечается, в этом контексте он пригласил Владимира Зеленского в Брюссель для личного обсуждения последних событий и дальнейших шагов Евросоюза по поддержке Украины.

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