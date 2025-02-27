Европа должна взять на себя лидерство на своей территории, - президент ПА ОБСЕ Каума

Европа должна взять на себя лидерство в вопросах, которые непосредственно касаются нашей собственной территории, в том числе - Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума в эксклюзивном интервью Укрінформу.

"Считаю, что цели Соединенных Штатов, как они сами их определяют, - быть сильнее и получать экономическую выгоду во всех своих отношениях, - не являются исключительными, поскольку все страны мыслят подобным образом. Вопрос лишь в том, как реализуется такая политика и ориентирована ли она на краткосрочную или долгосрочную перспективу", - прокомментировала Каума вопрос о том, как внешняя политика США повлияет на безопасность и сотрудничество в Европе.

По ее словам, "Европа же стремится достичь и восстановить долгосрочный мир в Украине, а не просто заключить перемирие или прекращение огня, после которого через несколько лет Европа снова погрузится в большую войну".

"Нам также нужно, чтобы Европа взяла на себя лидерство в вопросах, которые непосредственно касаются нашей собственной территории, так же Украины. Речь идет не только об Украине, речь идет о Европе и о том, что произойдет здесь в ближайшие годы, и нам нужно взять на себя ответственность", - сказала Каума.

Она добавила, что "до сих пор нам не хватало лидерства, и я действительно надеюсь, что кто-то из глав государств возьмет на себя эту ответственность и обеспечит это лидерство". "Если же это невозможно, тогда мы должны полагаться на Европейскую Комиссию, чтобы она взяла на себя эту роль", - отметила президент ПА ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не остановит экспансионизм без давления, мир через силу - единственный вариант, - глава ОБСЕ Валтонен