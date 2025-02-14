Россия не остановит экспансионизм без давления, мир через силу - единственный вариант, - глава ОБСЕ Валтонен
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подчеркнула необходимость держать Россию под экономическим и военным давлением, ведь президент Путин не намерен останавливать свою экспансионистскую политику.
Об этом министр написала на своей странице в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Валтонен, комментируя ситуацию с Россией, отметила, что президент Владимир Путин не готов к реальным уступкам и лишь использует переговоры для достижения своих целей.
"Мы, финны, знаем Россию. Финляндия, соседняя с Россией страна, последовательно оставалась независимой демократией на протяжении Второй мировой войны и холодной войны. Послушайте нас: Путин не намерен останавливать свою экспансионистскую политику. Он будет вести переговоры, наслаждаться вниманием и брать все, что сможет, не идя ни на какие реальные уступки", - подчеркнула она.
Финский дипломат призвала к более активным действиям Европы, отметив, что европейцы должны взять на себя большую ответственность за свою безопасность и оборону. В то же время, она отметила важность поддержки Соединенных Штатов в защите свободного мира.
"Европа активизируется: берет на себя еще большую ответственность за безопасность и увеличивает оборонные расходы. И независимо от обстоятельств, именно Европа будет за столом переговоров относительно своего будущего. Это наши люди, наши ценности, наше будущее", - заявила Волтонен.
Зараз на летять:" ой яка гарна , красива, правильно говорить.... Одна має яйця ". А толку?
Ще раз пишу Європа лицеміри....🤬🤬🤬