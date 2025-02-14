РУС
Россия не остановит экспансионизм без давления, мир через силу - единственный вариант, - глава ОБСЕ Валтонен

валтонен

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подчеркнула необходимость держать Россию под экономическим и военным давлением, ведь президент Путин не намерен останавливать свою экспансионистскую политику.

Об этом министр написала на своей странице в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Валтонен, комментируя ситуацию с Россией, отметила, что президент Владимир Путин не готов к реальным уступкам и лишь использует переговоры для достижения своих целей.

"Мы, финны, знаем Россию. Финляндия, соседняя с Россией страна, последовательно оставалась независимой демократией на протяжении Второй мировой войны и холодной войны. Послушайте нас: Путин не намерен останавливать свою экспансионистскую политику. Он будет вести переговоры, наслаждаться вниманием и брать все, что сможет, не идя ни на какие реальные уступки", - подчеркнула она.

Финский дипломат призвала к более активным действиям Европы, отметив, что европейцы должны взять на себя большую ответственность за свою безопасность и оборону. В то же время, она отметила важность поддержки Соединенных Штатов в защите свободного мира.

"Европа активизируется: берет на себя еще большую ответственность за безопасность и увеличивает оборонные расходы. И независимо от обстоятельств, именно Европа будет за столом переговоров относительно своего будущего. Это наши люди, наши ценности, наше будущее", - заявила Волтонен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия может перебросить еще 2-3 тысячи северокорейских военных в Курскую область, - Зеленский. ВИДЕО

+5
Мюнхен сьогодні дає новий поштовх для нових " гарних" слів, потужний заяв, розумних речей і тд.
Зараз на летять:" ой яка гарна , красива, правильно говорить.... Одна має яйця ". А толку?
14.02.2025 13:50 Ответить
+3
Так ти разом з європейськими країнами доєднаєшся до "військового стримування", чи це буде на плечах однієї України як і зараз?
14.02.2025 13:52 Ответить
+3
Тримати росію під.... військовим тиском, - ви б* я знущається? Хто її тримає під військовим тиском? Кого ця барбі закликає? Українських воїнів? Дякую думаю без цього бла бла бла це відомо.
Ще раз пишу Європа лицеміри....🤬🤬🤬
14.02.2025 13:53 Ответить
Молодець. Але чомусь все каже як Зє. Совпадєніє?
14.02.2025 13:51 Ответить
Це зє каже як вона та інші жінки!!! зЄлєпукін без " бумажкі какашка " !!!!
14.02.2025 15:12 Ответить
Хто саме і яким чином силою примусить пуйла до миру? І якою силою? Що конкретно має на увазі ця міністерка?
14.02.2025 13:51 Ответить
Я думаю що ця як ти висловився " барбі" звертається в першу чергу до США і НАТО!!! Бо без США НАТО нічого не зробить!!! Все просто!!!
14.02.2025 15:16 Ответить
Який рік цих закликів і звернень? Незручно, розумію але все ж Європа повинна дбати про себе теж сама, не така вона вже й слабкнька. А вони ( ЄС) далі накачують себе арабами, а деякі щей рос рублями
14.02.2025 15:35 Ответить
Мир через силу це що? Хіба є заяви,що Європа масово дає авіацією і ракетами? Ні,такого немає.
14.02.2025 14:11 Ответить
Жодна країна не вступилася за нас фізично! Жодна. Вчора вночі Шольц зробив першу і мабуть останню справді рішучу заяву. Але зранку Макрон, замість підтримати німців, заявив про якісь довбані «вікна можливостей», які нам відкрив Трумп. Тим самим поставив нас раком. Я не вірю європейцям
14.02.2025 14:16 Ответить
Так, ті європейські лицеміри чекали, що Україна тихо-мирно ляже під кацапів і все з ****** у них буде як і було - мир, дружба, жуйка., торгівля. Але кляті українці збрикнули і сплутали їм усі карти
14.02.2025 14:23 Ответить
Таке враження що жінки на високих посадах стали розумніше за мужиків!!! зЄлєпукіну треба повчитися у них!!!
14.02.2025 15:10 Ответить
 
 