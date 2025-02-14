РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9270 посетителей онлайн
Новости Видео
816 2

Россия может перебросить еще 2-3 тысячи северокорейских военных в Курскую область, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский посетил Хмельницкую атомную электростанцию 13 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия, вероятно, направит еще несколько тысяч северокорейских военных в Курскую область из-за значительных потерь.

Об этом он сообщил на пресс-брифинге перед Мюнхенской конференцией, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что точное количество украинская сторона пока не может подтвердить, но на основе разведданных примерно оценивается численность этой группы.

"А пока что мы видим пару тысяч, которые они дополнительно просят. Это точно не из-за хорошей жизни. У них - потери, и они что-то просят", - отметил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп не готов говорить о членстве Украины в НАТО.

Читайте также: США считают, что Украина не может быть в НАТО, потому что это эскалация с русскими, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (22050) КНДР (1278) россия (97378) Курск (1188)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хвате нас лякати
показать весь комментарий
14.02.2025 13:21 Ответить
Да заїпав ти вже нас тим Суджанським районом разом з північнокорейцями .
показать весь комментарий
14.02.2025 16:15 Ответить
 
 