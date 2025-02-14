Россия может перебросить еще 2-3 тысячи северокорейских военных в Курскую область, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия, вероятно, направит еще несколько тысяч северокорейских военных в Курскую область из-за значительных потерь.

Об этом он сообщил на пресс-брифинге перед Мюнхенской конференцией, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что точное количество украинская сторона пока не может подтвердить, но на основе разведданных примерно оценивается численность этой группы.

"А пока что мы видим пару тысяч, которые они дополнительно просят. Это точно не из-за хорошей жизни. У них - потери, и они что-то просят", - отметил Зеленский.

