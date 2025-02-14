Россия может перебросить еще 2-3 тысячи северокорейских военных в Курскую область, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия, вероятно, направит еще несколько тысяч северокорейских военных в Курскую область из-за значительных потерь.
Об этом он сообщил на пресс-брифинге перед Мюнхенской конференцией, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский отметил, что точное количество украинская сторона пока не может подтвердить, но на основе разведданных примерно оценивается численность этой группы.
"А пока что мы видим пару тысяч, которые они дополнительно просят. Это точно не из-за хорошей жизни. У них - потери, и они что-то просят", - отметил Зеленский.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп не готов говорить о членстве Украины в НАТО.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
частный сектор
показать весь комментарий14.02.2025 13:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
олексій петренко #550757
показать весь комментарий14.02.2025 16:15 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль