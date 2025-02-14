США считают, что Украина не может быть в НАТО, потому что это эскалация с русскими, - Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп не готов говорить о членстве Украины в НАТО.
Об этом он заявил во время общения с журналистами в Мюнхене, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодняшняя Америка и президент Трамп не готовы говорить о НАТО. Они открыто об этом говорят. Мне кажется, что мы с вами читаем одни и те же ресурсы. Они считают, что Украина не может быть в НАТО", - сказал глава государства.
"Они считают, что Украина не может быть в НАТО, потому что это эскалация с русскими. Они считают, что то, что НАТО в Конституции (Украины. - Ред.) - это является главным фактором оккупации Украины и т.д.", - добавил Зеленский.
По словам президента, Украина стремится в НАТО из-за гарантий безопасности.
Топ комментарии
+22 Vasya Kirpych #484960
показать весь комментарий14.02.2025 13:10 Ответить Ссылка
+16 Vik Tor #521724
показать весь комментарий14.02.2025 13:09 Ответить Ссылка
+9 Adam Zhorzhevych #594986
показать весь комментарий14.02.2025 13:15 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Яке ж воно закварталине!!!
Верховна рада провалила голосування щодо проєкту постанови про звернення Верховної ради до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО.
Поки презедент цілий день, мається зі зйомочною групою кварталістів, дорослі дяді почали про щось говорити.
Так і є.
Зе протирічить сам собі: якщо він каже, що Путін збирається напасти на НАТО, то якого чорта нам туди вступати? Все-рівно воно не захистить!
Думаете - он этого не услышал? Не понял ?
Не угадали. Его начальситво не Запад, а х**ло . И он выполнял его план. А с запада он вместа струшивали бабло...то есть лоховали Запад, а бабло делили. Наглядней всего это видно в истории с АЭС когда сейчас , во время войны (!!!) 600 лярдов отправляют рашке покупкой русского оборудования.
А значит - он умышленно игнорировал все требования Запада ...чтоб не дай Бог УКраина не победила...