США считают, что Украина не может быть в НАТО, потому что это эскалация с русскими, - Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп не готов говорить о членстве Украины в НАТО.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Мюнхене, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшняя Америка и президент Трамп не готовы говорить о НАТО. Они открыто об этом говорят. Мне кажется, что мы с вами читаем одни и те же ресурсы. Они считают, что Украина не может быть в НАТО", - сказал глава государства.

"Они считают, что Украина не может быть в НАТО, потому что это эскалация с русскими. Они считают, что то, что НАТО в Конституции (Украины. - Ред.) - это является главным фактором оккупации Украины и т.д.", - добавил Зеленский.

По словам президента, Украина стремится в НАТО из-за гарантий безопасности.

Читайте также: Мы готовы к любой конструкции, чтобы остановить Путина, - Зеленский