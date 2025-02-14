РУС
США считают, что Украина не может быть в НАТО, потому что это эскалация с русскими, - Зеленский

Дональд Трамп не готов говорить об Украине в НАТО

Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп не готов говорить о членстве Украины в НАТО.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Мюнхене, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшняя Америка и президент Трамп не готовы говорить о НАТО. Они открыто об этом говорят. Мне кажется, что мы с вами читаем одни и те же ресурсы. Они считают, что Украина не может быть в НАТО", - сказал глава государства.

"Они считают, что Украина не может быть в НАТО, потому что это эскалация с русскими. Они считают, что то, что НАТО в Конституции (Украины. - Ред.) - это является главным фактором оккупации Украины и т.д.", - добавил Зеленский.

По словам президента, Украина стремится в НАТО из-за гарантий безопасности.

Читайте также: Мы готовы к любой конструкции, чтобы остановить Путина, - Зеленский

Зеленский Владимир (22050) НАТО (10360) США (27966) членство в НАТО (1561) Трамп Дональд (6696)
+22
"руськими" - какое отношение кацапы имеют к Руси?
14.02.2025 13:10 Ответить
+16
а постійна ескалація росії проти України це їх влаштовує? Україні власну ЯЗ!
14.02.2025 13:09 Ответить
+9
Оскільки раша має ЯЗ, засоби доставки, здатні донести заряд будь-куди та погрожує половині світу, ЯЗ має бути у кожної країни, яка вважає це необхідним.
14.02.2025 13:15 Ответить
Ніхто не хоче нас в НАТО - ні Баиден ні Трамп - кацапи іх лякають і наша корупція
14.02.2025 13:09 Ответить
У вас тільки перший пункт збігається з реальністю.
14.02.2025 13:15 Ответить
це яким треба бути дурнем, щоб вважати що їх лякає корупція???😂
14.02.2025 17:24 Ответить
Дуже погана і давно дирява, прострочена прокладка між кріслом президента і посадою президента...
14.02.2025 13:09 Ответить
Ну так єрмак написав.
14.02.2025 13:12 Ответить
Звідки безтолковому жилу про це знати? Какая разніца?
14.02.2025 13:16 Ответить
Малорос є малорос. І таким він залишиться до гробової дошки.
14.02.2025 13:17 Ответить
А з бурятами чи якутами ескалації не буде?
Яке ж воно закварталине!!!
14.02.2025 16:00 Ответить
Скільки днів Зєля не замовкає. Він так довго не витримає...
14.02.2025 13:10 Ответить
Я вже не витримую ...
14.02.2025 13:32 Ответить
Ось на що кокс животворящий здатен!
14.02.2025 14:20 Ответить
Тобто, США, роблять теж саме, що робив і гнусавий, з 2019року?
14.02.2025 13:10 Ответить
8 березня 2021року:
Верховна рада провалила голосування щодо проєкту постанови про звернення Верховної ради до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО.
14.02.2025 13:11 Ответить
Мабуть доцільно було б згадати результати цього голосування ВРУ по фракціям.
14.02.2025 13:48 Ответить
Прямо зараз спецпредставник Трампа Келлог проводить зустріч з Єрмаком, - про це сказав Зеленський.
14.02.2025 13:11 Ответить
Україна з Янєлохом не може бути в НАТО, бо це суперечить здоровому глузду. Дімку Литвина спічрайтером і Єрмака завгоспом НАТО там ніхто не хоче бачити.
14.02.2025 13:13 Ответить
Прямо зараз спецпредставник Трампа Кіт Келлог проводить зустріч з головою ВП Єрмаком, - Зеленський.
Поки презедент цілий день, мається зі зйомочною групою кварталістів, дорослі дяді почали про щось говорити.
14.02.2025 13:16 Ответить
Зеленський сказав, шо США дуже бояться путіна і рф.
Так і є.
14.02.2025 13:19 Ответить
З якими, *****, "руськими"?
14.02.2025 13:21 Ответить
надо хотя бы скасовать безядерный статус...
14.02.2025 13:21 Ответить
****, ,,руськимиʼʼ...***** ну що за тупість!!!!!
14.02.2025 13:24 Ответить
Ну так таке саме казав у лютому 2022 - що Порошенко привів війну в Україну. Правда те що Рада голосувала конституційною більшістю то таке - дрібниці.
14.02.2025 13:24 Ответить
Трампісти кажуть те саме, що Зеленський вважає, що Україна не може бути в НАТО. Усі прикинулися лаптями...
14.02.2025 13:25 Ответить
Акуєть. Так Україна ж не була в НАТО коли рузькі напали на Україну. Так що кому ви ліпите що ***** провокує НАТО. ***** навпаки провокує беззахисність жертви, чи як казали рашисти в 2014 що вони підібрали що пагано лежало іпогано охороняється
14.02.2025 13:25 Ответить
Скільки років спілкувався з рашистами і вони ніразу не сказали що вони напали на Україну тому що Україна вступала в НАТО. Навпаки вони всі говорили і сміялися що Україна нікому не потрібна і беззбройна тому вони йдуть забирати її собі. Так що про НАТО даже не киздіть
14.02.2025 13:31 Ответить
Не "руські" вони, мамина поця... Вони кацапи смердючі!
14.02.2025 14:18 Ответить
"Шо, опять?" . Святое слово "эскалация", им легко можно оправдать любое предательство.
14.02.2025 14:22 Ответить
Просто дивує величезна кількість неконструктивної критики і поливання брудом!
Зе протирічить сам собі: якщо він каже, що Путін збирається напасти на НАТО, то якого чорта нам туди вступати? Все-рівно воно не захистить!
14.02.2025 18:11 Ответить
Не ескалації вони бояться, а лижників - є обгрунтована впевненість, шо вони продадуть НАТО в Омані.
14.02.2025 19:14 Ответить
Опять брешет...Впрочем, а когда он не брехал.... А как на самом деле ? очень просто Этому дурню говорили: восстанови демократию в стране, перестано воровать, как не в себя, посади русских шпионов - получишь полную военную помощь. ПОлучишь полную военную помощь - х**Ло потухнет на границах 91-го... Войнва кончится - мы тебя примем...
Думаете - он этого не услышал? Не понял ?
Не угадали. Его начальситво не Запад, а х**ло . И он выполнял его план. А с запада он вместа струшивали бабло...то есть лоховали Запад, а бабло делили. Наглядней всего это видно в истории с АЭС когда сейчас , во время войны (!!!) 600 лярдов отправляют рашке покупкой русского оборудования.
А значит - он умышленно игнорировал все требования Запада ...чтоб не дай Бог УКраина не победила...
15.02.2025 13:40 Ответить
 
 