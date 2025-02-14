Мы готовы к любой конструкции, чтобы остановить Путина, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности к любому диалогу, чтобы остановить российского диктатора Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время общения с журналистами в Мюнхене.

"Я не вижу, что есть готовый план у США. Я передал президенту Трампу... я готов в любой момент. Мне ничего не нужно для этого, я все знаю. Мы готовы в любой момент реально говорить. Мы понимаем географию своего государства. Мы видим, где наибольшие риски. Мы готовы говорить обо всем: от контингента до гарантий безопасности, от НАТО - мы в НАТО или НАТО в нас. Мы готовы к любой конструкции, чтобы остановить Путина. Мы открыты, но мы хотим действовать согласно международному праву, согласно закону, согласно превенции будущих страхов, ужасов мира возвращения Путина", - пояснил глава государства.

Трамп поговорил с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным утром 12 февраля 2025 года.

Впоследствии Зеленский и Трамп провели разговор.

По словам Трампа, разговор с Зеленским "прошел очень хорошо".

В Белом доме заявили, что США стремятся достичь мирного соглашения между Россией и Украиной и положить конец войне.

По данным The Telegraph, США больше не заинтересованы в обеспечении украинской и европейской безопасности.

