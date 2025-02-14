Мы готовы к любой конструкции, чтобы остановить Путина, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил о готовности к любому диалогу, чтобы остановить российского диктатора Путина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время общения с журналистами в Мюнхене.
"Я не вижу, что есть готовый план у США. Я передал президенту Трампу... я готов в любой момент. Мне ничего не нужно для этого, я все знаю. Мы готовы в любой момент реально говорить. Мы понимаем географию своего государства. Мы видим, где наибольшие риски. Мы готовы говорить обо всем: от контингента до гарантий безопасности, от НАТО - мы в НАТО или НАТО в нас. Мы готовы к любой конструкции, чтобы остановить Путина. Мы открыты, но мы хотим действовать согласно международному праву, согласно закону, согласно превенции будущих страхов, ужасов мира возвращения Путина", - пояснил глава государства.
Трамп поговорил с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным утром 12 февраля 2025 года.
Впоследствии Зеленский и Трамп провели разговор.
По словам Трампа, разговор с Зеленским "прошел очень хорошо".
В Белом доме заявили, что США стремятся достичь мирного соглашения между Россией и Украиной и положить конец войне.
По данным The Telegraph, США больше не заинтересованы в обеспечении украинской и европейской безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нагундосив 95 квартал???
Запахло путчем?
Это то, что тот был министром во времена Януковича
Все помнят плакатик Квартала "Молодь за Януковича"?
У мережі опублікували флаєр , на якому Володимир Зеленський, https://www.uaportal.com/ukr/news/scho-manzhosov-skazav-pro-zelenskogo-i-chomu-protivniki-poroshenka-torzhestvuyut.htm Денис Манжосов, Олена Кравець та інші відомі учасники студії "Квартал 95" запрошують всіх бажаючих на концерт, що агітує молодь голосувати за Віктора Януковича.
А вони й залишилися - януковичі... Ментальні януковичі. Невже ті, хто стояли на Майдані 2004 і 2014 року, можуть підтрити цю модифіковану модель Януковича, ментального малороса.
Можна підписати стамбул - русня зупиниться. Чи надовго?
А американці хочуть назавжди
Ви думаєте вони порядніші за наших рвачів ?
ХА ХА
Дальше не интересно...
ь якої? П потім біжї ,Вова
Біжї.
Очевидно,що Трамп також в деталях,що він робив в Омані,тому тремтить,щоби не опублічив його.
Схоже, що готові не до конструкції, а до будь-якої пози. Сказано - бумеранг німецької повії повернувся...
Корупцію не спинив, економіку не підняв, війну розв'язав.
Насправді діяння Зеленського схожі на мавпу, яка залізла в кухню й куди не повернеться - все зачепить й воно впаде, що в руки не візьме - впустить й розіб'є, до чого не торкнеться - те зламає, що не візьметься зробити - все зіпсує.
Що, не видно? Таких звуть - руки з жопи.
Діагноз. Ви того не бачите - бо ви такі самі.
Це - руки з жопи.
Але не був готовий не чіпати Залужного
Как же ты спишь?
Хто це ми?
Хіба хтось із "МИ" хоч щось спитав у українців ? Все робиться за спинами народу.
Хіба народ дозволив вирішувати долю України Єрмаку?
Хіба народу розказали, коли шобло на чолі з Арахамією поїхало до Стамбулу підписувати капітуляцію ?
Народ України досі не знає, що ЗЄ робив у Омані
Та взяти з самого початку, коли ЗЄ на стадіоні пристав до Пороха щодо аналізу на наркотики.
То чому ж ЗЄ доо цих не оаприлюднив свій аналіз?
Что тебе, Вова, снится?