Мы готовы к любой конструкции, чтобы остановить Путина, - Зеленский

Зеленский готов к диалогу, чтобы остановить Путина

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности к любому диалогу, чтобы остановить российского диктатора Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время общения с журналистами в Мюнхене.

"Я не вижу, что есть готовый план у США. Я передал президенту Трампу... я готов в любой момент. Мне ничего не нужно для этого, я все знаю. Мы готовы в любой момент реально говорить. Мы понимаем географию своего государства. Мы видим, где наибольшие риски. Мы готовы говорить обо всем: от контингента до гарантий безопасности, от НАТО - мы в НАТО или НАТО в нас. Мы готовы к любой конструкции, чтобы остановить Путина. Мы открыты, но мы хотим действовать согласно международному праву, согласно закону, согласно превенции будущих страхов, ужасов мира возвращения Путина", - пояснил глава государства.

Зеленский о разговоре с Трампом: Мы слышим друг друга, говорили очень позитивно

Трамп поговорил с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным утром 12 февраля 2025 года.

Впоследствии Зеленский и Трамп провели разговор.

По словам Трампа, разговор с Зеленским "прошел очень хорошо".

В Белом доме заявили, что США стремятся достичь мирного соглашения между Россией и Украиной и положить конец войне.

По данным The Telegraph, США больше не заинтересованы в обеспечении украинской и европейской безопасности.

Ситуация на Покровском направлении в последние дни стала лучше, - Зеленский

Ні, ******* мамі ріми, не до любий конструкції. А краща конструкція для тебе, мразота яку НАРОДУ на шию посадило тупе населення, це шибениця.
Мрію подивитися, як він сіпає ніжками в петлі. Підозрюю, що в мене стояк навіть буде від такої красоти.
Цікавий спосіб у вас з Тампоном зупиняти ***** вилизуючи йому яйця
Іншими словами впала руда Гадюка ЗЕлену жабу. І жаба вертілась як могла
Ми готові... Хто ми? Ти з Дєрьмаком і Бєнєю Бородачом?
Готовий "приймати з любої сторони а любій позі"???
Повії вони такі... Тільки повія відповідає тільки за свої дірки, а повія ЗЕ вбила десятки тисяч і смокче далі
Шкода що то можно зробити тільки один раз. Я б кожен день насолоджувався, як ранковою кавою
Фу, Вы извращенец
Ізвращенці ті, хто вибрали ту мерзотну скотину собі в гетьмани. Я лише люблю коли все гармонійно. Шибениця і зеленський то 100% гармонія.
збоченець
Фонд Порошенка нагороджений відзнакою від головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського за підтримку військових. Фонд Порошенка також отримав Подяку від Командування Сил логістики ЗСУ.
Запахло путчем?
Самое смешное в преследовании Порошенка Слугами

Это то, что тот был министром во времена Януковича

Все помнят плакатик Квартала "Молодь за Януковича"?

"Молодь за Януковича": як Зеленський і Манжосов за Віктора Федоровича агітували

У мережі опублікували флаєр , на якому Володимир Зеленський, https://www.uaportal.com/ukr/news/scho-manzhosov-skazav-pro-zelenskogo-i-chomu-protivniki-poroshenka-torzhestvuyut.htm Денис Манжосов, Олена Кравець та інші відомі учасники студії "Квартал 95" запрошують всіх бажаючих на концерт, що агітує молодь голосувати за Віктора Януковича.

А вони й залишилися - януковичі... Ментальні януковичі. Невже ті, хто стояли на Майдані 2004 і 2014 року, можуть підтрити цю модифіковану модель Януковича, ментального малороса.
Підтримка ЗСУ - святе дІло!
Ключове питання: на який час зупинити?
Можна підписати стамбул - русня зупиниться. Чи надовго?
Зупини надовше, якщо можеш. З дивану воно, мабуть, видніше, як русню зупинити.
Ну вам-то легше на всі вимоги ***** погодитись.
Це вже ПОТУЖНО всралися чи лише так собі?
Цікавий спосіб у вас з Тампоном зупиняти ***** вилизуючи йому яйця
Ставай раком, янелох, цього разу, ***** буде шукати мир в твоїх очах.....
якби ж то... скоріше в нас....
Що, і на зовсім віддати українські землі?
Українські землі уже фактично віддані всяким мерзотникам -аферистам. Так, один з них, Веревський володіє уже практично всією Полтавською областю. В інших областях- не краще.
Все це тимчасово.
А американці хочуть назавжди
Ви думаєте вони порядніші за наших рвачів ?
ХА ХА
я все знаю. ..
Дальше не интересно...
Географія наше все - шо це він накидав? - план ше не підвезли?
твої конструкції схожі на обструкції
обсрукції
Ну валіть нафіг з влади! Теж ''конструкція''.
Знленський молодець - все вірно говорить
Какой-то Знленский молодец, а Зеленский ?
Буд
ь якої? П потім біжї ,Вова
Біжї.
Готові приймати з усіх сторін - ми ж актриси німецьких фільмів для дорослих.
Він готовий, на що скаже Трамп.
Очевидно,що Трамп також в деталях,що він робив в Омані,тому тремтить,щоби не опублічив його.
гатоф прінять с любой старани, в любом каллічествє?
продажне чьмо готове на все , щоб угодити крємлю.
Ти вже ,підор,здав рідкоземи безкоштовно тампонам *******, і частину України ******* кацапами.
Ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна, - Зеленський

Схоже, що готові не до конструкції, а до будь-якої пози. Сказано - бумеранг німецької повії повернувся...
клоун - лучший продавец, сам трамп это говорил
Коли говориш язиком то яким боком ти кацап до мови України?
Скороморох любые, даже самые провальные переговоры о заморозке войны и потере территорий выдаст за перемогу и позитив! Ораторский талант не пропьешь!!! Когда на черное говорится белое, а на белое - черное........
Крім конструкції ракет середньої дальності.
Я маг, все знаю,подивлюсь в очі ху-лу і зупинимось посередині. Чув розмови дітей в пісочниці--вони були більш розумнішими.
Ми всі винні, що у нас зараз держава настільки слабка, що з нею ніхто не рахується. Не тільки зеля. Чи не ми самі вибирали тих хто підписував будапештські меморандуми, роззброював військо, зазирав в очі ****!
Хіба Трамп винен, що Україна слабка? **** ж не на Трампа напало, а на (як він думав) "самоє слабоє звєно"
Хіба ми перемагаємо? Перемога - критерій. Хто перемагає той сильний, а хто ні, то ні!
Та годі вже прикривати Зе цим Меморандумом!
А що не так. Чи меморандум правильно підписали?
А що було би, якби його не підписали, при тому, що на той момент ядерна зброя і не тільки вже були у росіі?
Мається на увазі не сам папірець, а його суть, тобто передача ядерної зброї до росії
Будь яка конструкція, тебе хрипатія вже не стосується,дави на копита віслюче, разом з наєздніком єрмачілой, бо більше не буде численних планів перемог .
Є у тебе одна конструкція - виходить та каже - Українськи Військові не красиво вмирають. Які ще можуть бути конструкції - ганьбище.
Безмозгле шапіто зі своєю шоблу здає ,вся провальна політика . Ніхто в світі не спримае того клоуна ,а особливо трамп тепер .Дуzhе тривожно !!!
Ми це хто? Чи членограй себе вже вважає потужно-множинно-незамінним?
За дупу себе вкуси, конструктор уєв.
поки що ця хвора зелень зупиняє найбільш діяльних, ефективних і продуктивних українців, щоб, не дай Боже!, не перешкодили йому й надалі замилювати очі народу та здавати Україну любому дружбану-пуйлу
Народ, ти такий самий, як і ваш президент.
Корупцію не спинив, економіку не підняв, війну розв'язав.
Насправді діяння Зеленського схожі на мавпу, яка залізла в кухню й куди не повернеться - все зачепить й воно впаде, що в руки не візьме - впустить й розіб'є, до чого не торкнеться - те зламає, що не візьметься зробити - все зіпсує.
Що, не видно? Таких звуть - руки з жопи.
Діагноз. Ви того не бачите - бо ви такі самі.
Це - руки з жопи.
Пані лягли і просють (с)
Готовий ти, підр до всього
Але не був готовий не чіпати Залужного
Порох, Залужний, хто наступний буде заважати найвеличнішому?
Асфальтик боком выходит.
Как же ты спишь?
"Мы готовы к любой конструкции"

Хто це ми?
Хіба хтось із "МИ" хоч щось спитав у українців ? Все робиться за спинами народу.
Хіба народ дозволив вирішувати долю України Єрмаку?
Хіба народу розказали, коли шобло на чолі з Арахамією поїхало до Стамбулу підписувати капітуляцію ?
Народ України досі не знає, що ЗЄ робив у Омані

Та взяти з самого початку, коли ЗЄ на стадіоні пристав до Пороха щодо аналізу на наркотики.
То чому ж ЗЄ доо цих не оаприлюднив свій аналіз?
Как тебе, Вова, спится?
Что тебе, Вова, снится?
