Зеленский о разговоре с Трампом: Мы слышим друг друга, говорили очень позитивно
Президент Владимир Зеленский рассказал о разговоре с лидером США Дональдом Трампом.
Об этом глава государства заявил журналистам в Мюнхене, передает Цензор.НЕТ.
"Сильные были сигналы от американской стороны. Хотя, скажу, они разные. Я могу только комментировать то, что я слышу как президент. По ситуации с безопасностью я знаю, что у нас сегодня должна быть встреча с вице-президентом (США. - Ред.). Я бы хотел с ним об этом поговорить, его сигналы были сильные. Мы благодарим за это", - сказал он.
Зеленский заявил, что провел "долгий" разговор с Трампом, около часа.
"Достаточный разговор, чтобы поговорить о некоторых деталях. Недостаточно для того, чтобы сформировать план, точно недостаточно. Мы слышим друг друга. Мы говорили очень позитивно. Хороший был разговор. Говорили много о ситуации на фронте, сколько у них миллионов, какие реально потери. Потому что иногда у нас разные цифры, честно. Цифры, которые получает Трамп и которые есть у нас отличаются", - добавил президент.
По словам Зеленского, с Трампом много говорили об участии КНДР в войне.
Трамп поговорил с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным утром 12 февраля 2025 года.
Впоследствии Зеленский и Трамп провели разговор.
По словам Трампа, разговор с Зеленским "прошел очень хорошо".
В Белом доме заявили, что США стремятся достичь мирного соглашения между Россией и Украиной и положить конец войне.
По данным The Telegraph, США больше не заинтересованы в обеспечении украинской и европейской безопасности.
