Зеленский о разговоре с Трампом: Мы слышим друг друга, говорили очень позитивно

Президент Владимир Зеленский рассказал о разговоре с лидером США Дональдом Трампом.

Об этом глава государства заявил журналистам в Мюнхене, передает Цензор.НЕТ.

"Сильные были сигналы от американской стороны. Хотя, скажу, они разные. Я могу только комментировать то, что я слышу как президент. По ситуации с безопасностью я знаю, что у нас сегодня должна быть встреча с вице-президентом (США. - Ред.). Я бы хотел с ним об этом поговорить, его сигналы были сильные. Мы благодарим за это", - сказал он.

Зеленский заявил, что провел "долгий" разговор с Трампом, около часа.

"Достаточный разговор, чтобы поговорить о некоторых деталях. Недостаточно для того, чтобы сформировать план, точно недостаточно. Мы слышим друг друга. Мы говорили очень позитивно. Хороший был разговор. Говорили много о ситуации на фронте, сколько у них миллионов, какие реально потери. Потому что иногда у нас разные цифры, честно. Цифры, которые получает Трамп и которые есть у нас отличаются", - добавил президент.

По словам Зеленского, с Трампом много говорили об участии КНДР в войне.

Трамп поговорил с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным утром 12 февраля 2025 года.

Впоследствии Зеленский и Трамп провели разговор.

По словам Трампа, разговор с Зеленским "прошел очень хорошо".

В Белом доме заявили, что США стремятся достичь мирного соглашения между Россией и Украиной и положить конец войне.

По данным The Telegraph, США больше не заинтересованы в обеспечении украинской и европейской безопасности.

