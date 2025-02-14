РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9362 посетителя онлайн
Новости
1 482 25

Зеленский о разговоре с Трампом: Мы слышим друг друга, говорили очень позитивно

Зеленский рассказал о разговоре с Трампом

Президент Владимир Зеленский рассказал о разговоре с лидером США Дональдом Трампом.

Об этом глава государства заявил журналистам в Мюнхене, передает Цензор.НЕТ.

"Сильные были сигналы от американской стороны. Хотя, скажу, они разные. Я могу только комментировать то, что я слышу как президент. По ситуации с безопасностью я знаю, что у нас сегодня должна быть встреча с вице-президентом (США. - Ред.). Я бы хотел с ним об этом поговорить, его сигналы были сильные. Мы благодарим за это", - сказал он.

Зеленский заявил, что провел "долгий" разговор с Трампом, около часа.

Читайте: Трамп хочет встретиться с Си Цзиньпином и Путиным, чтобы обсудить сокращение расходов на оборону

"Достаточный разговор, чтобы поговорить о некоторых деталях. Недостаточно для того, чтобы сформировать план, точно недостаточно. Мы слышим друг друга. Мы говорили очень позитивно. Хороший был разговор. Говорили много о ситуации на фронте, сколько у них миллионов, какие реально потери. Потому что иногда у нас разные цифры, честно. Цифры, которые получает Трамп и которые есть у нас отличаются", - добавил президент.

По словам Зеленского, с Трампом много говорили об участии КНДР в войне.

Также читайте: Зеленский и Стармер обсудили план действий на ближайшее время: безопасность, экономическое сотрудничество и политическое партнерство

Трамп поговорил с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным утром 12 февраля 2025 года.

Впоследствии Зеленский и Трамп провели разговор.

По словам Трампа, разговор с Зеленским "прошел очень хорошо".

В Белом доме заявили, что США стремятся достичь мирного соглашения между Россией и Украиной и положить конец войне.

По данным The Telegraph, США больше не заинтересованы в обеспечении украинской и европейской безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретится с Рубио и Вэнсом 14 февраля, - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (22050) США (27966) Трамп Дональд (6696)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
не ображайте цим зе-маразмом великого У.Черчіля, бо воно навіть ніхтя Черчіля не вартує !!!
Володимир Арʼєв: Про «державну зраду» Порошенка говорить комік, який жартував про кордони України на фоні кремля, поки у нас забирали Крим і Донбас. Який розважав у Горлівці сепаратистів тоді, коли тварюки вбивали Володимира Рибака. Який виступав у сауні перед Януковичем і медведевим і порівнював Україну з порноакторкою. Який шукав мир в очах путіна. Який організував велике крадівництво замість підготовки до війни. Який відмовлявся вірити союзникам, які попереджали про вторгнення. Який призначав зрадників Баканова і Кулінича в СБУ. Який набрав повний офіс екс-регіоналів чи їхніх людей: Єрмак, Подоляк, Татаров, Шурма і Портнов на дистанційці. Який забив на організацію оборони на півдні і півночі, що призвело до тяжких наслідків. Який має в політичних партнерах ОПЗЖстів. Який саджає бойових комбригів. Який витрачає мільярди на корупційну схему навколо ХАЕС, знову забиваючи на потреби оборони.
Все це і ще багато чого. Ніхто не буде забутий, ніщо не буде забуто. І бумеранг повернеться. Обов'язково.
показать весь комментарий
14.02.2025 13:00 Ответить
+6
показать весь комментарий
14.02.2025 12:48 Ответить
+5
У нас всьо на позітівє....тьху гнида гнусява..
показать весь комментарий
14.02.2025 12:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.02.2025 12:48 Ответить
не ображайте цим зе-маразмом великого У.Черчіля, бо воно навіть ніхтя Черчіля не вартує !!!
Володимир Арʼєв: Про «державну зраду» Порошенка говорить комік, який жартував про кордони України на фоні кремля, поки у нас забирали Крим і Донбас. Який розважав у Горлівці сепаратистів тоді, коли тварюки вбивали Володимира Рибака. Який виступав у сауні перед Януковичем і медведевим і порівнював Україну з порноакторкою. Який шукав мир в очах путіна. Який організував велике крадівництво замість підготовки до війни. Який відмовлявся вірити союзникам, які попереджали про вторгнення. Який призначав зрадників Баканова і Кулінича в СБУ. Який набрав повний офіс екс-регіоналів чи їхніх людей: Єрмак, Подоляк, Татаров, Шурма і Портнов на дистанційці. Який забив на організацію оборони на півдні і півночі, що призвело до тяжких наслідків. Який має в політичних партнерах ОПЗЖстів. Який саджає бойових комбригів. Який витрачає мільярди на корупційну схему навколо ХАЕС, знову забиваючи на потреби оборони.
Все це і ще багато чого. Ніхто не буде забутий, ніщо не буде забуто. І бумеранг повернеться. Обов'язково.
показать весь комментарий
14.02.2025 13:00 Ответить
Зеля наш український не Черчіль, а Чурчіл
показать весь комментарий
14.02.2025 13:19 Ответить
Плану немає - може підвезуть
показать весь комментарий
14.02.2025 12:48 Ответить
Про рейтинг тоже говорили?
показать весь комментарий
14.02.2025 12:49 Ответить
Дурню. Західні люди завжди говорять ввічливо і позитивно. Але це не означає, що вони підтримують твою точку зору. Можуть посміхаючись як рідному брату і відмовити.
показать весь комментарий
14.02.2025 12:49 Ответить
Трамп альфа-домінатор. Зеленський вибрав правильний підхід.
показать весь комментарий
14.02.2025 12:52 Ответить
У нас всьо на позітівє....тьху гнида гнусява..
показать весь комментарий
14.02.2025 12:51 Ответить
Трамп звісно дуркуватий сам по собі, але витримати розмову із сіпатим, це не кожен у змозі. Після того ,як зеля розкриває свого рота, виникає бажання лупцювати його чимось тяжким по його неголеної морди лиця. В чомусь я трампа розумію, але страждати нажаль буде вся Україна.
показать весь комментарий
14.02.2025 13:06 Ответить
Трамп більше Пуйла чує, чим тебе!
показать весь комментарий
14.02.2025 12:52 Ответить
та ясно зрозуміли - ви ж два клоуни без гальм
показать весь комментарий
14.02.2025 12:52 Ответить
Оцініть якість з'язку за балами...(с)...
показать весь комментарий
14.02.2025 12:52 Ответить
я вас услишал.ну це тіп - ПНХ.
показать весь комментарий
14.02.2025 12:52 Ответить
Перевожу на нормальный язык. Один из них подтвердил, что он не немой, а второй- что он не глухой. Или наоборот. О присутствии мозгов хотя бы у одного из них речь здесь не шла.
показать весь комментарий
14.02.2025 12:54 Ответить
Якуновощ теж, почув КОЖНОГО, у кінотеатрі Зоряний зраджуючи Українців! Недарма, його Кравець, що був, аж на посаді замМіністра КМУ, і по сьогодні, ошивається із служками та має своїх осіб щодо інформації у Секретаріаті КМУ! РУЛЮЮТЬ, в Україні та Урядовому кварталі95, вони, а не оті служки, з аброхамієм та стефанчуки!
Малюк з оточенням замів, це добре знають! Але, чомусь бездіяльність...
показать весь комментарий
14.02.2025 12:55 Ответить
На змаганнях з пустозвонства був би серед фаворитів!
показать весь комментарий
14.02.2025 12:55 Ответить
Трамп тебе почув і зробив свої висновки .
показать весь комментарий
14.02.2025 12:55 Ответить
Біба і Боба "пагаварілі очєнь пазітфна".Тьху на вас......
показать весь комментарий
14.02.2025 13:01 Ответить
яке воно тYпе
показать весь комментарий
14.02.2025 13:01 Ответить
Молодець! Сховався за спину "великого" дядька і виглядає, коли можна вийти.
показать весь комментарий
14.02.2025 13:05 Ответить
***** послало Донні нахій. З ним вже нема про що говорити.
показать весь комментарий
14.02.2025 13:05 Ответить
Суть такава что Трамп не за Украину и не за пидоров он третейський судья.
показать весь комментарий
14.02.2025 13:16 Ответить
по класиці телефонних розводняків "мы вас услышали. переключаю вас на связь с нашим старшим менеджером,..... "
показать весь комментарий
14.02.2025 13:22 Ответить
Два клоуна пообщались
показать весь комментарий
14.02.2025 14:15 Ответить
 
 