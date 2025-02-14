Зеленский и Стармер обсудили план действий на ближайшее время: безопасность, экономическое сотрудничество и политическое партнерство
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Об этом сообщает Офис Президента, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, глава государства поблагодарил за поддержку со стороны Великобритании и отметил, что Украина чрезвычайно ценит британское лидерство.
Зеленский проинформировал о своем разговоре с президентом США Дональдом Трампом и контактах с американской стороной. Он подчеркнул, что команды Украины и Соединенных Штатов должны работать вместе и обязательно совместно с европейцами и всеми другими партнерами в мире.
"Безопасность каждой страны требует укрепления общей безопасности, и именно поэтому важно, чтобы каждая неделя приносила новый результат ради достижения справедливого и прочного мира", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили план действий на ближайшее время, чтобы очертить контуры общей стратегии безопасности, экономического сотрудничества и политического партнерства.
