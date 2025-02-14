Ситуация на Покровском направлении в последние дни стала лучше, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Покровском направлении стала лучше для Сил обороны.
Об этом он сказал на общении с журналистами в Мюнхене, информирует Цензор.НЕТ.
"Считаю позитив. Мы об этом также говорим с американскими коллегами, с президентом Трампом об этом говорили, о ситуации на фронте. Думаю, важно услышать, что у нас последние дни на Покровском направлении ситуация лучше. Без каких-то деталей, но... Я бы сказал, мы там увереннее, чем были", - сказал он.
Топ комментарии
+4 Старый зольдат
показать весь комментарий14.02.2025 12:43 Ответить Ссылка
+3 Людмила Полякова #573716
показать весь комментарий14.02.2025 12:41 Ответить Ссылка
+3 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий14.02.2025 12:42 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
******** це вагш обранець. Подібне обира собі подібне.