Ситуация на Покровском направлении в последние дни стала лучше, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Покровском направлении стала лучше для Сил обороны.

Об этом он сказал на общении с журналистами в Мюнхене, информирует Цензор.НЕТ.

"Считаю позитив. Мы об этом также говорим с американскими коллегами, с президентом Трампом об этом говорили, о ситуации на фронте. Думаю, важно услышать, что у нас последние дни на Покровском направлении ситуация лучше. Без каких-то деталей, но... Я бы сказал, мы там увереннее, чем были", - сказал он.

