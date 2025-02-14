РУС
Ситуация на Покровском направлении в последние дни стала лучше, - Зеленский

Зеленский заявил об улучшении ситуации на Покровском направлении

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Покровском направлении стала лучше для Сил обороны.

Об этом он сказал на общении с журналистами в Мюнхене, информирует Цензор.НЕТ.

"Считаю позитив. Мы об этом также говорим с американскими коллегами, с президентом Трампом об этом говорили, о ситуации на фронте. Думаю, важно услышать, что у нас последние дни на Покровском направлении ситуация лучше. Без каких-то деталей, но... Я бы сказал, мы там увереннее, чем были", - сказал он.

Топ комментарии
+4
Брехлива лацімірна, мстива, тупа, жадібна та сціклива істота.
******** це вагш обранець. Подібне обира собі подібне.
показать весь комментарий
14.02.2025 12:43 Ответить
+3
Ну так 5 президент допоміг спорядженням людям там. Ось і стало краще. Але ж сказати це він не хоче.
показать весь комментарий
14.02.2025 12:41 Ответить
+3
Перед Мюнхеном все стало краще і потужніше...
показать весь комментарий
14.02.2025 12:42 Ответить
