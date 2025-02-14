Встречу Зеленского и Вэнса на Мюнхенской конференции перенесли, - СМИ
Запланированная на 14 февраля встреча президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности была перенесена на более позднее время.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Как стало известно, решение о переносе встречи приняли в последний момент, когда некоторых украинских журналистов уже допустили на место проведения.
Издание уверяет, что речь идет именно о переносе встречи, а не ее отмене. Причины изменения графика официально не сообщаются. Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят военную помощь США Украине, ситуацию на фронте и перспективы международной поддержки.
Детали относительно нового времени встречи Зеленского и Вэнса могут появиться в ближайшее время.
Напомним, на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио должны были встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Володимир Арʼєв: Про «державну зраду» Порошенка говорить комік, який жартував про кордони України на фоні кремля, поки у нас забирали Крим і Донбас. Який розважав у Горлівці сепаратистів тоді, коли тварюки вбивали Володимира Рибака. Який виступав у сауні перед Януковичем і медведевим і порівнював Україну з порноакторкою. Який шукав мир в очах путіна. Який організував велике крадівництво замість підготовки до війни. Який відмовлявся вірити союзникам, які попереджали про вторгнення. Який призначав зрадників Баканова і Кулінича в СБУ. Який набрав повний офіс екс-регіоналів чи їхніх людей: Єрмак, Подоляк, Татаров, Шурма і Портнов на дистанційці. Який забив на організацію оборони на півдні і півночі, що призвело до тяжких наслідків. Який має в політичних партнерах ОПЗЖстів. Який саджає бойових комбригів. Який витрачає мільярди на корупційну схему навколо ХАЕС, знову забиваючи на потреби оборони.
Все це і ще багато чого. Ніхто не буде забутий, ніщо не буде забуто. І бумеранг повернеться. Обов'язково.
А переслідування опозиції, як на болотах, підтримуєш?
А проходження наркологічного та психіатрічного обстеження підтримуєш?
Как глуп народ, который то позволил!
Страною правит шут чуть-чуть шаля,
Народ смеется, мучаясь от боли.
Шут позабыл про то что обещал -
Он обещал народу мир и счастье,
Но первым делом землю он продал,
Всем тем, кто близок оказался к власти.
Как жалок шут на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил -
Вращается по-прежнему земля
Ну а народ - народ наш шут уволил…
(Р.Бернс, 18 століття)
Хтось це озвучував чи може є щось пропустив?
З нормальними людьми по нормальному не хотілося працювати.
Тепер змушені перед неадекватами принижуватися.
от і нема за шо перемовлятися наразі по суті
У якого одяг не пасує до таких серйозних зустрічей в Європі !!
Дивлячись на Зе і його обшарпану банду ,
які вкрали мілліарди в Украіні ,
саме так весь світ сприймає украінську націю !!
Соромно і гидко за цю безсоромну владу , яка жодного разу не була
в окопі і від служби в арміі ухилялась 🙁