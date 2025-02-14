Встречу Зеленского и Вэнса на Мюнхенской конференции перенесли, - СМИ

Запланированная на 14 февраля встреча президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности была перенесена на более позднее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Как стало известно, решение о переносе встречи приняли в последний момент, когда некоторых украинских журналистов уже допустили на место проведения.

Издание уверяет, что речь идет именно о переносе встречи, а не ее отмене. Причины изменения графика официально не сообщаются. Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят военную помощь США Украине, ситуацию на фронте и перспективы международной поддержки.

Детали относительно нового времени встречи Зеленского и Вэнса могут появиться в ближайшее время.

Напомним, на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио должны были встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

