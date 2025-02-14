Трамп создал окно возможностей, о мире теперь может договориться только Зеленский, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал возвращение в Белый дом "электрошоком", который должен заставить Европу обеспечить собственное будущее, а также будущее Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.
Так, французский лидер считает, что Европе необходимо "нарастить мышцы" в обороне и экономике.
По словам Макрона, Трамп создал "окно возможностей" для прекращения войны путем переговоров, где "каждый должен сыграть свою роль".
Теперь, отметил Макрон, Зеленский должен сам обсудить территориальные вопросы и вопросы суверенитета.
Президент Франции настаивает, что только Зеленский может вести переговоры от имени Украины, предупредив, что разрешение на "мир, который является капитуляцией", будет "плохой новостью для всех", в частности для США.
Макрон считает, что единственный вопрос на данном этапе заключается в том, действительно ли диктатор Путин "устойчиво и достоверно желает согласиться на прекращение огня на этой основе". После этого именно "украинцы должны вести переговоры с Россией".
"Мы все должны оставаться коллективно бдительными", - отметил он.
Макрон считает, что Европа должна наращивать свой оборонный потенциал, чтобы действовать даже без привлечения США.
петя перший що "прорубав вікну у європу"
і Трамп що прорубав вікно у росію
Повна "компенсація" за революцію гідності 2014.
Україна була тоді прикладом. І тепер буде - але є ньюанс.
1. Украина не будет в НАТО
2. Украина теряет территории
3. США не будут давать гарантии безопасности. Это должна делать Европа (каким образом?). Ресурсы Украины переходят к американцам в счет оплаты за предыдущую помощь от Байдена.
4. С paшки снимаются санкции, возвращается в G7, ***** больше не преступник. "Спецтрибунал? - Какой спецтрибунал? У нас тут мир-дружба-жвачка"
Какие еще карты я пропустил?
Ти уявляєш що таке сотні тисяч на кордоні людей які штурмують двох прикордонників?!
Подивись відео на кордоні з 2022 року хоча б!
Подивіться, як ***** трампону очко вилизує, намагаючись його на свій бік перетягнути.
вчора під час переговорів , це все що він зробив 😡
А сьогодні ця істота бахнула фугасним дроном по ЧАЄС !!
" ...А із нашего окна - Площадь Красная відна!
А із нашего окошка - только уліца, нємножко..." (с)