Трамп создал окно возможностей, о мире теперь может договориться только Зеленский, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал возвращение в Белый дом "электрошоком", который должен заставить Европу обеспечить собственное будущее, а также будущее Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Так, французский лидер считает, что Европе необходимо "нарастить мышцы" в обороне и экономике.

По словам Макрона, Трамп создал "окно возможностей" для прекращения войны путем переговоров, где "каждый должен сыграть свою роль".

Теперь, отметил Макрон, Зеленский должен сам обсудить территориальные вопросы и вопросы суверенитета.

Президент Франции настаивает, что только Зеленский может вести переговоры от имени Украины, предупредив, что разрешение на "мир, который является капитуляцией", будет "плохой новостью для всех", в частности для США.

Макрон считает, что единственный вопрос на данном этапе заключается в том, действительно ли диктатор Путин "устойчиво и достоверно желает согласиться на прекращение огня на этой основе". После этого именно "украинцы должны вести переговоры с Россией".

"Мы все должны оставаться коллективно бдительными", - отметил он.

Макрон считает, что Европа должна наращивать свой оборонный потенциал, чтобы действовать даже без привлечения США.

