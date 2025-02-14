РУС
Новости
6 823 78

Трамп создал окно возможностей, о мире теперь может договориться только Зеленский, - Макрон

Зеленский должен договариваться о мире. Заявление Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал возвращение в Белый дом "электрошоком", который должен заставить Европу обеспечить собственное будущее, а также будущее Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Так, французский лидер считает, что Европе необходимо "нарастить мышцы" в обороне и экономике.

По словам Макрона, Трамп создал "окно возможностей" для прекращения войны путем переговоров, где "каждый должен сыграть свою роль".

Теперь, отметил Макрон, Зеленский должен сам обсудить территориальные вопросы и вопросы суверенитета.

Президент Франции настаивает, что только Зеленский может вести переговоры от имени Украины, предупредив, что разрешение на "мир, который является капитуляцией", будет "плохой новостью для всех", в частности для США.

Макрон считает, что единственный вопрос на данном этапе заключается в том, действительно ли диктатор Путин "устойчиво и достоверно желает согласиться на прекращение огня на этой основе". После этого именно "украинцы должны вести переговоры с Россией".

"Мы все должны оставаться коллективно бдительными", - отметил он.

Макрон считает, что Европа должна наращивать свой оборонный потенциал, чтобы действовать даже без привлечения США.

Автор: 

Зеленский Владимир (22050) Трамп Дональд (6696) Макрон Эмманюэль (1458) война в Украине (6292)
+22
Трамп нічого не створив. Крім заяв щодо теріторіальних поступок Мордору, заперечення вступу УкраЇни в НАТО та мрій про набуття природних скарбів українських родовищ нема нічого щоб дякувати діючу владу США
14.02.2025 10:47 Ответить
+11
Трамп розвʼязав руки кремлівському виб@ядку
вчора під час переговорів , це все що він зробив 😡
А сьогодні ця істота бахнула фугасним дроном по ЧАЄС !!
14.02.2025 10:51 Ответить
+10
Якщо домовлятися буде саме зеленський, тоді це вирок. По суті, саме це він і заявив колись...
14.02.2025 10:55 Ответить
В чому затримка,ще гривен 140 не хватає?
14.02.2025 10:59 Ответить
Якби європейці читали наші коментарі,я думаю що навпаки було все , санкції зняли одразу с раші ,а нам навпаки по самі помідори написали би
14.02.2025 11:41 Ответить
Пішов на х у й ,буду через пару місяців в Швейцарії,хочу тебе писанку побачити
14.02.2025 11:53 Ответить
Та чого повторюватись.будьте оригінальним-відразу по лампі з зеленим абажуром.Доложите про виконання.
14.02.2025 11:57 Ответить
Шо Інтернет в палату провели, чи для Швейцарії це норма?
14.02.2025 11:06 Ответить
лише диб%ли ходют у вікно
петя перший що "прорубав вікну у європу"
і Трамп що прорубав вікно у росію
14.02.2025 15:04 Ответить
Макрон прав. Україні надали усі карти. Якщо просре...мо і це. То хто нам дохтур???
14.02.2025 10:44 Ответить
Факап цивілізаційного масштабу українських виборців у 2019. Пишайтесь.
Повна "компенсація" за революцію гідності 2014.
Україна була тоді прикладом. І тепер буде - але є ньюанс.
14.02.2025 11:00 Ответить
Не якщо, а в черговий раз. Чи хтось сумнівається?
14.02.2025 11:00 Ответить
Какие карты?

1. Украина не будет в НАТО
2. Украина теряет территории
3. США не будут давать гарантии безопасности. Это должна делать Европа (каким образом?). Ресурсы Украины переходят к американцам в счет оплаты за предыдущую помощь от Байдена.
4. С paшки снимаются санкции, возвращается в G7, ***** больше не преступник. "Спецтрибунал? - Какой спецтрибунал? У нас тут мир-дружба-жвачка"

Какие еще карты я пропустил?
14.02.2025 11:12 Ответить
Кому? трампу?
14.02.2025 13:26 Ответить
То же, что и раньше предлагал - добивать paшку. Никакого "перемирия". Еще больше помощи Украине, в первую очередь дальнобойный оружием и разрешением его применять по всей территории врага. Еще больше санкций для ослабления экономики агрессора. И так далее вплоть до невозможности рашкой ведения войны, вывода ею войск и уже тогда подписывать мирный договор на условиях Украины.
14.02.2025 14:38 Ответить
Які конкретно, скажіть будь ласка. Я не можу зрозуміти де їх знайти.
14.02.2025 11:12 Ответить
Свіжий бот-акаунт. Навіть неважливо чий. Хоча схоже, що ворожий.
14.02.2025 12:14 Ответить
рогулятко 🥰
14.02.2025 11:43 Ответить
А мені нічна заява пана Шольца більш імпонує. Там конкретно, по чоловічому.
14.02.2025 10:40 Ответить
Макрон, готуйтесь до напливу 30 000 000 біженців з України і війни з парашою!
14.02.2025 10:40 Ответить
Запросто може бути по іншому. Кордон закриють, українці звалити не зможуть і через пару років приїдуть штурмувати париж на кацапських танках в піонерських галстуках. Я не розумію чого Європа не розглядає такий цілком вірогідний сценарій.
14.02.2025 10:43 Ответить
Ну коли кацапи сформують на свіжоокупованих територіях загони "шторм-У" і пшецькі трактористи не втримають ребежі, то так. Кордона не буде.
14.02.2025 10:46 Ответить
Нашо обзиваєшся? Я до тебе як до людини, а воно...
14.02.2025 10:55 Ответить
Досить вже нести цю дурню про українців, яких кацапи пошлють штурмувати Польщу. Українська пропаганда повинна існувати, звісно, але ж не в такому ідіотському вигляді.
14.02.2025 11:01 Ответить
Це не дурня. Вже є військовополонені з Херсонщини, з Запоріжської області. То чого не може бути солдат в російській армії і з Житомира чи Луцька. Це історична паралель. Всі завойовники поповнювали свою армію народами яких завоювали. Читайте трохи більше, а не тільки новини в смартфоні.
14.02.2025 11:15 Ответить
Але їх туди насильно ніхто не брав .
14.02.2025 11:42 Ответить
Впевнений?
14.02.2025 11:44 Ответить
Так , сам подумай ,взяв би ти людину яка тобі в спину буде стріляти?
14.02.2025 11:47 Ответить
А чого варта думка, що тобі в спину стриляти не будуть? Кацапи саме цім займаються і тепер
14.02.2025 12:04 Ответить
Взяв би. Та сам був би позад неї. Бо мені її не жалко. Хай першою гине та дорогу мені прокладає.
14.02.2025 12:11 Ответить
за ним ставлять заград отряди, якщо ви не в курсі
14.02.2025 17:39 Ответить
В телемарафоні на дивився? Як до полону попадають то всі мобілізовані насильно . Під час окупації села де батько мешкає то там 6 чоловік добровільно пішли до кацапів ,а коли попадуть до полону то будуть ******* що їх гнали на убой під дулом автомата
14.02.2025 17:44 Ответить
Чому дурня? Ви подивіться шо відбувалося в ОТСОСі. Кацапи просто взяли і вигрібли все чоловіче населення від 18 до 90, вдягли у форму і направили в штурма. І нікого не питали чи хочуть вони чи ні. Або штурм або на подвал. Бахмут заливали хвилями смертників лугандонців і шо там було до Бахмута (Лисичанськ, якшо не помиляюся) теж. То чого вони не зможуть повторити це знову.
14.02.2025 11:19 Ответить
Небуде ніякого кордону! впаде фронт, українці той кордон знесуть, як зносили в 22 році!
Ти уявляєш що таке сотні тисяч на кордоні людей які штурмують двох прикордонників?!
Подивись відео на кордоні з 2022 року хоча б!
14.02.2025 10:46 Ответить
Враховуючи рівень нашої дипломатії,коли ларьочніки і продавці фалоімітаторів на дипломатичних посадах,мені особисто стає страшно за наше майбутнє.
14.02.2025 10:57 Ответить
Чому це, наразі, хід України? Україна зараз може ходити лише назад. А м0ск0вії достатньо зупинитися.
14.02.2025 11:07 Ответить
Це ворожий бот-акаунт.
14.02.2025 12:15 Ответить
Ох *****... грьобаний сюр.. Макрон, ти зовсім дебіл?
14.02.2025 10:41 Ответить
14.02.2025 10:41 Ответить
ой ******, щє один ******* ссикун підлиза, впринципі Макрон як був довбайобом так і залишився
14.02.2025 10:41 Ответить
Навпаки - Макрон розуміє, що таке Трамп і як з ним потрібно спілкуватися. Так, американці обрали пихатого дебіла, падкого на підлабузництво. Але це США і з ними все одно необхідно співпрацювати задля власної безпеки.
Подивіться, як ***** трампону очко вилизує, намагаючись його на свій бік перетягнути.
14.02.2025 11:04 Ответить
Турбопотужно!!!
14.02.2025 10:42 Ответить
Треба по Московії ракетами дамбити кожен день і тоді буде якась тема для перемовин,щоб вони просили припинити.А тут гра в одні ворота.
14.02.2025 10:46 Ответить
14.02.2025 10:51 Ответить
Поки нам не повернуть всіх військових полонених , політичних , дітей , а також всиновлених кацапами , ніякого "миру " ,ніяких розмов , домовленостей не має бути !! Це перше питання на будь якій зустрічі . Будь ласка , донесіть це до зешобли . Це пуйло точно не виконає , і тоді ми можемо "крутити сонцем "
14.02.2025 10:52 Ответить
Для того, щоб "крутити сонцем", потрібно мати: 1) перевагу над супротивником; 2) працюючу військову промисловість, здатну задовольнити потреби армії; 3) хоча б мінімальну фінансову стійкість. Буду вдячний за пояснення, яким чином цього досягти. Що робити, знають дуже багато людей. А от як саме - починаються проблеми.
14.02.2025 10:59 Ответить
Ви про що ???! Як можна про щось для нас домовлятися , якщо наші українці страждають в полоні , це буде егоїзмом ! Це люди-українці , це цінніше за все , це пріоритет , а потім все інше . Це не просити гроші , зброю , ще щось . В цьому нас підтримає і Європа ,і всі церкви , і багато хто , бо це -людяність , то чого не мають кацапи .
14.02.2025 11:31 Ответить
Українці приорітет, смарагдовому це скажи ,а він мабуть забув вже
14.02.2025 12:02 Ответить
14.02.2025 11:07 Ответить
Євпропа тепер сам-на-сам з рашкою
14.02.2025 11:08 Ответить
Ну, на разі й Україна їй трохи допомагає…
14.02.2025 11:47 Ответить
Помню лет пять назад все смеялись над Макроном, когда он предложил создать европейские вооруженные силы вне НАТО, сейчас уже не смеются...
14.02.2025 11:24 Ответить
Окрім пропозицій для путіна у відмові вступу України до НАТО, повернення росії до G7, хапнути в України території, можливо мінет - наврят це можна назвати вікном можливостей, скоріше сра...ю.
14.02.2025 11:45 Ответить
Вирішувати долю України має український народ, а не зелена нечисть.
14.02.2025 11:51 Ответить
чогось всі крититують Трампа, але новини хтось читає останні 3 роки, чи живе у рожевих мріях? ЕС, Штати, і Британія завжди постачали зброю по крихтах, щоб Україна потихеньку відступала і не мала ніяких шансів перемогти росію. А тепер всі раптом прокинулись і кричать, що росія має капітулювати - це з якого дива? І в цьому винен Трапм, серйозно? Трамп просто пропонує зафіксувати те, що було досягнуто завдяти попереднім діям Зе, Шольца, Макрона, Байдена і інших "перемогаторів".
14.02.2025 12:06 Ответить
А я гадав - трамподрочери-українці вже всі повдавились від сорому. Чи ти бот?
14.02.2025 12:17 Ответить
Трамп створив вікно можливостей, про мир тепер може домовитися лише Зеленський, - Макрон

" ...А із нашего окна - Площадь Красная відна!
А із нашего окошка - только уліца, нємножко..." (с)
14.02.2025 12:10 Ответить
Зеленський нехай домовляється за себе Народ України сам вирішить свою долю.
14.02.2025 12:12 Ответить
 
 