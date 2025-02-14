РУС
Трамп поддерживает Украину, - конгрессмен-республиканец Уилсон

Уилсон о Трампе

Президент США Дональд Трамп находится в процессе переговоров и поддерживает народ Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Голосу Америки заявил конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.

"Трамп находится в процессе переговоров, и он поддерживает народ Украины, как он об этом и отметил", - заявил Уилсон.

По словам Уилсона, во время переговоров будут происходить различные дискуссии.

"Но суть заключается в том, что Трамп поддерживает Украину. И, как яркий пример, он снова и снова поощряет наших союзников в НАТО увеличивать свои оборонные возможности. Все это - для достижения мира через силу", - сказал Уилсон.

Относительно своего плана о ленд-лизе, то Уилсон считает, что эта программа, предусматривающая не безвозмездную передачу оружия, а возможность получить за него компенсацию, даст президенту Трампу полномочия в дальнейшем отправлять Украине оружие.

Уилсон считает, что эта инициатива поможет сдержать Путина, которого конгрессмен считает "военным преступником", и, по его мнению, нужно было применить эту программу еще раньше, во времена Джо Байдена.

Напомним, в понедельник, 10 февраля, член Палаты представителей США от Республиканской партии Джо Уилсон сообщил, что инициирует законопроект о предоставлении американскому президенту Дональду Трампу полномочий передать Украине "победное оружие" через ленд-лиз.

Читайте также: Трамп может дать Украине ядерное оружие, если захочет, - Хэгсет

Топ комментарии
+13
Уважно слухаю всі спічі Трампа. Він має психологічну травму або алергію на такі слова : український народ, українці, Україна, українська армія. Це свідчить про затяте несприйняття нас як націю незалежну. Там у голові одне гівно.
14.02.2025 10:46
+9
пожалів вовк кобилу - залишив хвіст і гриву
14.02.2025 10:32
+9
Ага. Підтримує за руки щоб ми не опирались рашистам
14.02.2025 10:35
Дякую Трампу за підтримку України
14.02.2025 10:28
Уважно слухаю всі спічі Трампа. Він має психологічну травму або алергію на такі слова : український народ, українці, Україна, українська армія. Це свідчить про затяте несприйняття нас як націю незалежну. Там у голові одне гівно.
14.02.2025 10:46
Інформаційний шум, не звертайте уваги на генератори випадкових висловів.
14.02.2025 10:28
Пан конгресмен хворий чи больний, що таку муйню звіздить?
14.02.2025 10:52
- Товариш Рак, ви шо, мудак?
- Іначє нам ніззя нікак!
(с) Митець
14.02.2025 10:52
трамп перебуває в анабіозі,а не в переговорах,цей самолюбивий павлін більш звездить чим щось рішає
14.02.2025 12:07
Глава Пентагону допустив надання Україні ядерної зброї: рішення залежить від Трампа, - Breitbart News
14.02.2025 10:32
Захисти дисертацію по темі "Відсмок з проковтом як спосіб підтримки України"
14.02.2025 10:30
пожалів вовк кобилу - залишив хвіст і гриву
14.02.2025 10:32
Ага. Підтримує за руки щоб ми не опирались рашистам
14.02.2025 10:35
Якби Тампон з Маском рік назад не заблокували поставки зброї Україні то зараз рашисти до сих пір бились би головою об Бахмут і Соледар. Ніколи не прощу цим виродкам які допомогли *****
14.02.2025 10:36
рік назад Байден був Президентом
14.02.2025 10:43
А республіканці мали більшість в палаті депутатів. Бабло вони виділяли.
14.02.2025 10:53
Облажались Штати. Міжнародне право розтоптане.
Ман"як і вбивця путін виправданий трампом і США!
Це ганьба.
14.02.2025 10:36
Вчора гадили… Сьогодні духами зверху бризкають!
14.02.2025 10:36
Не п#здіть!
14.02.2025 10:37
А де тут кнопочка "заключіть союз с Кітаєм"?
14.02.2025 11:01
Ну План Перемоги есть, План Стійкості есть, План Незламності тоже есть, План Міцності і Потуєності надо писать!
14.02.2025 10:46
А що в тебе "єсть",кацап?
14.02.2025 10:59
Ви американські лицеміри
14.02.2025 10:55
Вилизуючи яєла ботоксному ху#лу-Трамп підтримує Україну? Ну дуже ********** "підтримка".
14.02.2025 10:57
14.02.2025 11:01
Він просто мародерством займається.В побитого ще по кишенях лазить,може ще щось залишилось🤦
14.02.2025 11:02
Це він по Оруелу заявляє?
14.02.2025 11:25
Якась шизофренія...
14.02.2025 12:01
Та ми бачимо, гндони ви срані.
14.02.2025 16:39
 
 