Трамп поддерживает Украину, - конгрессмен-республиканец Уилсон

Президент США Дональд Трамп находится в процессе переговоров и поддерживает народ Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Голосу Америки заявил конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.

"Трамп находится в процессе переговоров, и он поддерживает народ Украины, как он об этом и отметил", - заявил Уилсон.

По словам Уилсона, во время переговоров будут происходить различные дискуссии.

"Но суть заключается в том, что Трамп поддерживает Украину. И, как яркий пример, он снова и снова поощряет наших союзников в НАТО увеличивать свои оборонные возможности. Все это - для достижения мира через силу", - сказал Уилсон.

Относительно своего плана о ленд-лизе, то Уилсон считает, что эта программа, предусматривающая не безвозмездную передачу оружия, а возможность получить за него компенсацию, даст президенту Трампу полномочия в дальнейшем отправлять Украине оружие.

Уилсон считает, что эта инициатива поможет сдержать Путина, которого конгрессмен считает "военным преступником", и, по его мнению, нужно было применить эту программу еще раньше, во времена Джо Байдена.

Напомним, в понедельник, 10 февраля, член Палаты представителей США от Республиканской партии Джо Уилсон сообщил, что инициирует законопроект о предоставлении американскому президенту Дональду Трампу полномочий передать Украине "победное оружие" через ленд-лиз.

