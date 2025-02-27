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Зеленский наградил 189 военных, 170 из них - посмертно, - указ президента

Зеленский поговорил с президентом Ливана

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 189 украинских защитников, из них 170 - посмертно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №150/2025 обнародован на сайте главы государства.

В документе отмечается, что воины отмечены за их вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Защитники награждены орденами Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого, "За мужність", а также медалями "За військову службу Україні".

Читайте: Зеленский присвоил звание Героя Украины парамедику Ирине Цыбух (посмертно)

Автор: 

Зеленский Владимир (20210) награда (1795) военнослужащие (6096)


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Ще -170 свідомих громадян на виборах.
Єрмак ставить галочку...
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27.02.2025 10:40 Ответить
ну ты и чмошник
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27.02.2025 10:44 Ответить
все помнят издевательства над Супрун? Так вот этот президент-смерть и любитель посмертных награждений
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27.02.2025 11:45 Ответить
 
 