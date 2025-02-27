Зеленский наградил 189 военных, 170 из них - посмертно, - указ президента
Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 189 украинских защитников, из них 170 - посмертно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №150/2025 обнародован на сайте главы государства.
В документе отмечается, что воины отмечены за их вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Защитники награждены орденами Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого, "За мужність", а также медалями "За військову службу Україні".
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