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Зеленский присвоил звание Героя Украины парамедику Ирине Цыбух (посмертно)

Ирина Цыбух посмертно получила звание Героя Украины

Парамедик "Госпитальеров" Ирина Цыбух (Чека) посмертно получила звание Героя Украины.

Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского, сообщает Цензор.НЕТ.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ЦЫБУХ Ирине Владимировне - общественному деятелю, руководительнице экипажа добровольческого батальона "Госпитальеры" (посмертно)", - говорится в документе.

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Об Ирине Цыбух

29 мая 2024 года, во время ротации на Харьковском направлении погибла 25-летняя парамедик Ирина Цыбух с позывным Чека. Она была боевым медиком в составе добровольческого батальона "Госпитальеры", который занимается медицинской эвакуацией военных в горячих точках на линии фронта.

С 2015 года Ирина ездила в Донецкую область как военный парамедик.

До полномасштабного вторжения РФ она работала менеджером Департамента регионального вещания "Суспільного".

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Автор: 

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Слава Героям!!!!
але зовсім не грамотно писати, ОТРИМАЛА
як написали в першому абзаці!!!
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26.02.2025 20:53 Ответить
Ідіотів багато. Нічого з цим не вдієш.
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26.02.2025 22:42 Ответить
R.I.P sister, you will be avenged ❤
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26.02.2025 23:00 Ответить
зеля,а коли отримає Зірку Героя Маджахед (посмертно)?
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27.02.2025 09:15 Ответить
 
 