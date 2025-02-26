Зеленский присвоил звание Героя Украины парамедику Ирине Цыбух (посмертно)
Парамедик "Госпитальеров" Ирина Цыбух (Чека) посмертно получила звание Героя Украины.
Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского, сообщает Цензор.НЕТ.
"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ЦЫБУХ Ирине Владимировне - общественному деятелю, руководительнице экипажа добровольческого батальона "Госпитальеры" (посмертно)", - говорится в документе.
Об Ирине Цыбух
29 мая 2024 года, во время ротации на Харьковском направлении погибла 25-летняя парамедик Ирина Цыбух с позывным Чека. Она была боевым медиком в составе добровольческого батальона "Госпитальеры", который занимается медицинской эвакуацией военных в горячих точках на линии фронта.
С 2015 года Ирина ездила в Донецкую область как военный парамедик.
До полномасштабного вторжения РФ она работала менеджером Департамента регионального вещания "Суспільного".
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але зовсім не грамотно писати, ОТРИМАЛА
як написали в першому абзаці!!!