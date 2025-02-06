Зеленский присвоил звание Герой Украины трем военным, двум - посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины трем военным, двум из которых - посмертно.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно указам №70/2025, №71/2025 и №72/2025 звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено трем военным, среди которых Ярослав Козуб, Максим Очеретный (посмертно) и Евгений Лемешенко (посмертно).

Указы подчеркивают, что звание Героя Украины присвоено за "личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

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