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Зеленский присвоил звание Героя Украины еще 14 военнослужащим, девяти из них – посмертно

Зеленський присвоїв звання Героя України 14 військовим

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 14 военным, девяти из них - посмертно.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно указам №41/2025,№43/2025, №48/2025, №51/2025, №52/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоены старшему сержанту Вячеславу Малиновскому, старшему солдату Ивану Кривальчуку, младшему лейтенанту Тенгизу Бердзенишвили, подполковнику Юрию Гаркавому и подполковнику Александру Бохончику.

Также президент указами №40/2025, №42/2025, №44/2025, №45/2025, №46/2025, №47/2025, №49/2025, №53/2025, №54/2025 присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" младшему лейтенанту Василию Ковилину (посмертно), подполковнику Александру Суховенко (посмертно), подполковнику Василию Копаню (посмертно), сержанту Павлу Балтяну, подполковнику Денису Кирилюку (посмертно), мастер-сержанту Александру Гречанику (посмертно), солдату Виктору Смолийчуку (посмертно), младшему сержанту Роману Голубу (посмертно), младшему сержанту Алексею Дзюбке (посмертно).

Звания присвоены за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное служение украинскому народу.

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Герой Украины (463) Зеленский Владимир (20734) военнослужащие (6174)


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Звання Героїв війни у нас роздає тричі ухилянт від призиву на військову службу. І аморальна продажна злодюжна брехлива істота. Бідна Україна...
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22.01.2025 16:36 Ответить
зе! 4разовий ухилянт
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22.01.2025 16:43 Ответить
Ви особисто де служите/служили?
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22.01.2025 19:12 Ответить
Слава Героям!!!
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22.01.2025 16:38 Ответить
 
 