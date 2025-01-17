РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11105 посетителей онлайн
Новости Война
7 538 38

Зеленский присвоил звание Героя Украины воину 71 ОЕБр Дмитрию Масловскому (Кобра), погибшему в рукопашном бою с рашистом

Дмитро Масловський Герой України

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины старшему солдату Дмитрию Масловскому (Кобра), который погиб в рукопашном бою с российским захватчиком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" МАСЛОВСКОМУ Дмитрию Олеговичу - старшему солдату (посмертно)", - говорится в указе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский присвоил звание Героя Украины 9 военным, 7 из них - посмертно

Украинский воин 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ Дмитрий Масловский (Кобра) погиб во время выполнения боевого задания, вступив в рукопашный бой с российским штурмовиком из Якутии в Трудовом Донецкой области.

Рукопашный бой Героя Масловского с врагом

На видео с камеры, которая была закреплена на шлеме украинского защитника зафиксировано, что он подошел к частному дому с автоматом в руках. Внезапно из здания раздались выстрелы. Далее Дмитрий бросает гранату в окно и отступает, но из дома ему навстречу выходит российский штурмовик.

Схватка набирает обороты. Украинский воин вырывает автомат у противника и бросает его на землю. Между солдатами начинается рукопашный бой. В процессе защитник достает нож и пытается нанести смертельный удар, но российский оккупант перехватывает лезвие голой рукой. В борьбе противник наносит несколько ударов и даже кусает бойца ВСУ за пальцы, чтобы тот не мог сопротивляться.

В финале видео украинский воин, тяжело раненый, произносит свои последние слова, благодаря противнику за поединок и просит позволить ему спокойно умереть. Однако оккупант добил украинского защитника выстрелом.

Читайте также: Зеленский присвоил звание Герой Украины экс-меру Умани, командиру пулеметного взвода 58-й ОМПБр Александру Цебрию (посмертно)

Автор: 

война (1438) Герой Украины (484) Зеленский Владимир (21661) 71-я отдельная егерская бригада (30) война в Украине (5744)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
А його командира, який причепив бійцю фпв-нашоломну камеру і післав без підтримки дрону, без розвідки одного на штурм якогось хліва вже нагородили?
показать весь комментарий
17.01.2025 14:58 Ответить
+20
Донька загиблого розвідника Журавля продовжує справу батька: чуттєві фото

https://glavcom.ua/authors/feshenkonastia.html Анастасія Фещенко

3 серпня, 2023, 10:34 glavcom.ua

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKyIhQsw1ZyCAw?hl=uk&gl=UA&ceid=UA:uk https://t.me/glavcomua https://www.facebook.com/Glavcom.ua



Ярослава у 2020-му та у 2023-му

фото з відкритих джерел

40-річний військовий загинув у липні 2020 року в Донецькій області під час спроби евакуації тіла полеглого командира ...

ПАМ'ЯТАЄШ ГНИДА ОМАНСЬКА?!
показать весь комментарий
17.01.2025 15:30 Ответить
+10
А від цього як раз й відвертають увагу.
показать весь комментарий
17.01.2025 15:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А його командира, який причепив бійцю фпв-нашоломну камеру і післав без підтримки дрону, без розвідки одного на штурм якогось хліва вже нагородили?
показать весь комментарий
17.01.2025 14:58 Ответить
А від цього як раз й відвертають увагу.
показать весь комментарий
17.01.2025 15:00 Ответить
Чому наш боєць був сам.....
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/chomu-dmitro-maslovskiy-yakiy-zaginuv-u-rukopashnomu-boyu-na-donechchini-buv-sam-novini-ukrajini-50480896.html
показать весь комментарий
17.01.2025 17:16 Ответить
Сюжет ТСН? Овва!
Дуже схоже на галіму відмазку.
показать весь комментарий
17.01.2025 17:34 Ответить
є закон якшо підлеглий війсковий отримує ГУ... то кмбт отримує БХ2 ступеня тому відповідь -так отримав
показать весь комментарий
17.01.2025 17:35 Ответить
Зайве дякувати за поєдинок дичині з тайги,яка не має честі.
показать весь комментарий
17.01.2025 15:18 Ответить
ВР подавала на присвоєння Героя України Журавлю..

але Оманська Гнида ..кинула його помирати 3 доби ..а Азов помирає в застінках паРаші
показать весь комментарий
17.01.2025 15:18 Ответить
Хм. Навіщо це все допустили? Яка відповідальність буде в офіцерів за цю непотрібну нікому мелодраму, що спричинила нікому не потрібну безкорисну загибель людини?
показать весь комментарий
17.01.2025 15:30 Ответить
Донька загиблого розвідника Журавля продовжує справу батька: чуттєві фото

https://glavcom.ua/authors/feshenkonastia.html Анастасія Фещенко

3 серпня, 2023, 10:34 glavcom.ua

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKyIhQsw1ZyCAw?hl=uk&gl=UA&ceid=UA:uk https://t.me/glavcomua https://www.facebook.com/Glavcom.ua



Ярослава у 2020-му та у 2023-му

фото з відкритих джерел

40-річний військовий загинув у липні 2020 року в Донецькій області під час спроби евакуації тіла полеглого командира ...

ПАМ'ЯТАЄШ ГНИДА ОМАНСЬКА?!
показать весь комментарий
17.01.2025 15:30 Ответить
У морську піхоту розвідник перевівся із 93-ї ОМБр «Холодний Яр» декілька місяців тому. Він прийшов у підрозділ разом зі своїм загиблим командиром Дмитром Красногрудем. Коли лейтенант підірвався зранку 13 липня, Журавель був поруч із ним. Розвідник, як і інші члени гуманітарної місії, повірив у гарантії безпеки, про які ОБСЄ домовилися з російськими гібридними силами, і вирушив забирати тіло загиблого лейтенанта.



Малюнок художника Юрія Журавля. Пам'яті загиблого на фронті лейтенанта Ярослава Журавля

Окрім Красногрудя та Журавля, в той день також загинув бойовий медик, сержант https://www.radiosvoboda.org/a/30737584.html Микола Ілін з позивним «Естонець». Він, білорус за національністю, був громадянином Естонії, служив у морській піхоті щонайменше два роки і ненавидів все, що пов'язане з СРСР.

А евакуацію сержанта Журавля взяв під ***** особистий контроль Оманська Гнида
показать весь комментарий
17.01.2025 15:38 Ответить
Шкода, що Героя помічають лише після розголосу про смерть. Масловський воював з самого початку війни. Лишень за це вже можна було нагородити воїна.
показать весь комментарий
17.01.2025 15:34 Ответить
Оманська Гнида ******** нагороджувати українців посмертно
показать весь комментарий
17.01.2025 15:37 Ответить
героїзм часто там де командири чи верховні командири довбойоби некомпетентні або зрадники
показать весь комментарий
17.01.2025 15:39 Ответить
а в чому чесність?..мені просто цікаво .. особливої рівності я не побачив
показать весь комментарий
17.01.2025 15:44 Ответить
ага ..схоже тому на Олімпійських Іграх в боротьбі ввели як мінімум вагову категорію..чи в боксі

ВИ ДЕБІЛ !
показать весь комментарий
17.01.2025 15:53 Ответить
ти явно русня. не молюсь ..я просто бажаю аби істоти болотні русняві гнили до 7 коліна
показать весь комментарий
17.01.2025 16:03 Ответить
Походу це ти дибіл і не розумієш що значить бути воїном.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:07 Ответить
все можливо, воїн Ден )
показать весь комментарий
17.01.2025 16:08 Ответить
"когда оба в одинаковых условиях и либо ты его либо он тебя." - ага ..це як зустріти динозавра на вулиці - 50 на 50 ..або зустрінеш , або ні

я зрозумів ..ви з тих хто народжувався прямо в бетонну підлогу
показать весь комментарий
17.01.2025 15:54 Ответить
а схоже ви руснявий провокатор
показать весь комментарий
17.01.2025 16:00 Ответить
Цей бій був нерівний, бо рашист чатував за дверима будови і приготувався до рукопашки, а наш воїн в ході стрілянини, ховаючись від куль, не був готовий зійтись один в один.
Ефект несподіванки дав значну фору ворогу, тому перечепити і повалити бійця на землю, приваливши своїм залізяччям.
А далі вже було ділом техніки заколоти кілткома ударами ножа лежачого.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:12 Ответить
ніж був один - в якута, саме якут дістав його та поранив у ногу Кобру, коли той намагався відібрати ак в якута
усе вирішив уламок шифера, яким якут наніс удар у ліве око Кобри, коли він відбирав цей ніж в якута та поранив його у праве вухо
до моменту цього двобою якут з ак вистрілив майже впритул та поранив Кобру
на момент двобою Кобра мав вогнепальні поранення та контузію
ніякого рівного двобою
якут тупо добивав пораненого Кобру
показать весь комментарий
17.01.2025 16:06 Ответить
а присутність болотних істот Бухта Провидения на сайті це норм ?
показать весь комментарий
17.01.2025 16:19 Ответить
кидайте в спам. потім видалять.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:20 Ответить
ніж був в якута
коли Кобра (після нанесення удару фпв та закидання гранати у вікно будинку) підійшов до рогу будинку, то якут з порога будинку дав чергу з ак прямо в Кобру з пари метрів
кулі влучили в броню Кобри, в тіло Кобри нижче броні, автомат Кобри, в руки Кобри
після цього Кобра намагався відібрати цей ак у якута, а якут, тримаючи лівою рукою ак, правою дістав свій ніж, яким почав розмахувати та наніс проникаючий глибокий удар у стегно Кобри
якут вдарив ножем у тіло Кобри (зліва), проте броня та верхній одяг затримали обух ножа, а у якута долоня зіслизнула на лезо ножа (він порізав собі праву долоню)
у цей момент Кобра забрав в якута ніж та, будучи пораненим і обезсиленим, намагався цим ножем вдарити якута в шию, у ході чого розрізав йому праве вухо та порізав шию
через поранення Кобра не встояв на ногах, якут був зверху, долонею схопив за лезо ножа, не даючи можливості Кобрі наносити удари ножем
у цей момент якут схопив уламок шифера та встромив його у ліве око стікаючого кров'ю Кобри
хватка Кобри ослабла, якут вихопив у нього ніж та двічі наніс Кобрі удари ножем у шию, розрізаючи горло та м'язи шиї
після цього якут взяв у Кобри гранати, вирвав чеку та запхав за бронік Кобри, підірваши Кобру гранатою
після цього яуут з ак ще зробив кілька пострілів в убитого ним Кобру
показать весь комментарий
17.01.2025 16:30 Ответить
Краще б Зеля зобов'язав рукопашною займатися!

Якут зубами тримав пальці українця і так забрав одну руку. Це була помилка.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:30 Ответить
От не можу зрозуміти цих диванних писак та шлоє..нь ухилянтську. Нагороджуються бійці чи їх рідні за службу, за те що віддали життя за нас. Нах відкривати смердючі роти і поливати все лайном? Як такий герой то вийди в рукопашний бій з кацапом і покажи себе чи хоть візьми автомат і стрельни з окопа в його сторону. Козлота срана.
показать весь комментарий
17.01.2025 17:02 Ответить
згадуєм ..згадуєм...

"Солгали США": "погибшие" браты советников Зеленского Ермака и Новикова оказались живыми, - военный ВСУ

13 ноября, 2019 среда

12:56

https://ru.espreso.tv/obschestvo Общество

Поделиться :

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://ru.espreso.tv/news/2019/11/13/***************************************************************************************************************** https://twitter.com/share?url=%22%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%A1%D0%A8%D0%90%22%3A+%22%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D0%B5%22+%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8%2C+-+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%92%D0%A1%D0%A3%0Ahttps%3A%2F%2Fru.espreso.tv%2Fnews%2F2019%2F11%2F13%2F*****************************************************************************************************************

Фото: mil.gov.ua

Во время общения с Куртом Волкером - специальным представителем Госдепа США по вопросам Украины - помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак и советник-футуролог Игорь Новиков рассказали о гибели своих родственников на войне на Донбассе и обвинили в этом предыдущего президента Петра Порошенко
показать весь комментарий
17.01.2025 17:40 Ответить
Якуту (Андрей Григорьев,"Дуда") путін на другий день дав героя.
показать весь комментарий
17.01.2025 18:04 Ответить
Зеленський звик Героями, Зірками та меделями всі про..галини закривати. Але постійно так не можна було робити. Он яка ситуація на фронті.
Найкращою нагородою було б зняття декількох командирів, винних у гибелі бійця.
Зеленський одного нагородив, зате багато інших так і гинуть у муках!
показать весь комментарий
18.01.2025 01:55 Ответить
 
 