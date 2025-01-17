Зеленский присвоил звание Героя Украины воину 71 ОЕБр Дмитрию Масловскому (Кобра), погибшему в рукопашном бою с рашистом
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины старшему солдату Дмитрию Масловскому (Кобра), который погиб в рукопашном бою с российским захватчиком.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:
Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" МАСЛОВСКОМУ Дмитрию Олеговичу - старшему солдату (посмертно)", - говорится в указе.
Украинский воин 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ Дмитрий Масловский (Кобра) погиб во время выполнения боевого задания, вступив в рукопашный бой с российским штурмовиком из Якутии в Трудовом Донецкой области.
Рукопашный бой Героя Масловского с врагом
На видео с камеры, которая была закреплена на шлеме украинского защитника зафиксировано, что он подошел к частному дому с автоматом в руках. Внезапно из здания раздались выстрелы. Далее Дмитрий бросает гранату в окно и отступает, но из дома ему навстречу выходит российский штурмовик.
Схватка набирает обороты. Украинский воин вырывает автомат у противника и бросает его на землю. Между солдатами начинается рукопашный бой. В процессе защитник достает нож и пытается нанести смертельный удар, но российский оккупант перехватывает лезвие голой рукой. В борьбе противник наносит несколько ударов и даже кусает бойца ВСУ за пальцы, чтобы тот не мог сопротивляться.
В финале видео украинский воин, тяжело раненый, произносит свои последние слова, благодаря противнику за поединок и просит позволить ему спокойно умереть. Однако оккупант добил украинского защитника выстрелом.
Ефект несподіванки дав значну фору ворогу, тому перечепити і повалити бійця на землю, приваливши своїм залізяччям.
А далі вже було ділом техніки заколоти кілткома ударами ножа лежачого.
усе вирішив уламок шифера, яким якут наніс удар у ліве око Кобри, коли він відбирав цей ніж в якута та поранив його у праве вухо
до моменту цього двобою якут з ак вистрілив майже впритул та поранив Кобру
на момент двобою Кобра мав вогнепальні поранення та контузію
ніякого рівного двобою
якут тупо добивав пораненого Кобру
коли Кобра (після нанесення удару фпв та закидання гранати у вікно будинку) підійшов до рогу будинку, то якут з порога будинку дав чергу з ак прямо в Кобру з пари метрів
кулі влучили в броню Кобри, в тіло Кобри нижче броні, автомат Кобри, в руки Кобри
після цього Кобра намагався відібрати цей ак у якута, а якут, тримаючи лівою рукою ак, правою дістав свій ніж, яким почав розмахувати та наніс проникаючий глибокий удар у стегно Кобри
якут вдарив ножем у тіло Кобри (зліва), проте броня та верхній одяг затримали обух ножа, а у якута долоня зіслизнула на лезо ножа (він порізав собі праву долоню)
у цей момент Кобра забрав в якута ніж та, будучи пораненим і обезсиленим, намагався цим ножем вдарити якута в шию, у ході чого розрізав йому праве вухо та порізав шию
через поранення Кобра не встояв на ногах, якут був зверху, долонею схопив за лезо ножа, не даючи можливості Кобрі наносити удари ножем
у цей момент якут схопив уламок шифера та встромив його у ліве око стікаючого кров'ю Кобри
хватка Кобри ослабла, якут вихопив у нього ніж та двічі наніс Кобрі удари ножем у шию, розрізаючи горло та м'язи шиї
після цього якут взяв у Кобри гранати, вирвав чеку та запхав за бронік Кобри, підірваши Кобру гранатою
після цього яуут з ак ще зробив кілька пострілів в убитого ним Кобру
