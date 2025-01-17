Зеленский присвоил звание Героя Украины воину 71 ОЕБр Дмитрию Масловскому (Кобра), погибшему в рукопашном бою с рашистом

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины старшему солдату Дмитрию Масловскому (Кобра), который погиб в рукопашном бою с российским захватчиком.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" МАСЛОВСКОМУ Дмитрию Олеговичу - старшему солдату (посмертно)", - говорится в указе.

Украинский воин 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ Дмитрий Масловский (Кобра) погиб во время выполнения боевого задания, вступив в рукопашный бой с российским штурмовиком из Якутии в Трудовом Донецкой области.

Рукопашный бой Героя Масловского с врагом

На видео с камеры, которая была закреплена на шлеме украинского защитника зафиксировано, что он подошел к частному дому с автоматом в руках. Внезапно из здания раздались выстрелы. Далее Дмитрий бросает гранату в окно и отступает, но из дома ему навстречу выходит российский штурмовик.

Схватка набирает обороты. Украинский воин вырывает автомат у противника и бросает его на землю. Между солдатами начинается рукопашный бой. В процессе защитник достает нож и пытается нанести смертельный удар, но российский оккупант перехватывает лезвие голой рукой. В борьбе противник наносит несколько ударов и даже кусает бойца ВСУ за пальцы, чтобы тот не мог сопротивляться.

В финале видео украинский воин, тяжело раненый, произносит свои последние слова, благодаря противнику за поединок и просит позволить ему спокойно умереть. Однако оккупант добил украинского защитника выстрелом.

