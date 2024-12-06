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Новости Война
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Зеленский присвоил звание Герой Украины экс-меру Умани, командиру пулеметного взвода 58-й ОМПБр Александру Цебрию (посмертно)

Цебрію присвоєно звання Герой України (посмертно)

Президент Владимир Зеленский своим указом присвоил звание Герой Украины (посмертно) бывшему мэру Умани, командиру пулеметного взвода 58-й ОМПБр Александру Цебрию, который погиб в бою против оккупантов 24 июля 2024 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Указе президента №818/2024.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Цебрию Александру Владимировичу - младшему сержанту (посмертно)", - говорится в Указе.

Напомним, ранее сообщалось, что президента Владимира Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) экс-мэру Умани, командиру пулеметного взвода 58-й ОМПБр Александру Цебрию.

24 июля 2024 года, выполняя боевое задание в Донецкой области, он погиб. Ему было 50 лет.

27 июля с Цебрием попрощались в Умани.

На Цензор.НЕТ опубликовано последнее интервью с Александром Цебрием, записанное в день его гибели.

Автор: 

Герой Украины (456) 58 отдельная мотопехотная бригада (115) Цебрий Александр (23)


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Герою слава
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06.12.2024 14:20 Ответить
достойна людина...
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06.12.2024 14:27 Ответить
Зелена су..а! Спочатку махінаціями, разом з ригом і разом з підарасним підарасом яценком, змістив з посади мера, дочекався смерті і тут пропіарився.
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06.12.2024 14:54 Ответить
дикун ірка тепер подужно досить мертствує...оцифровує..
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06.12.2024 14:59 Ответить
Смерть Голови місцевої влади для ЗЄрмаків свято.
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06.12.2024 15:24 Ответить
Уроды зелёные,сначала убирают с должности,к потом ещё и пиарятся на его смерти.Вот уже мрази.
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06.12.2024 16:11 Ответить
 
 