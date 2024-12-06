Зеленский присвоил звание Герой Украины экс-меру Умани, командиру пулеметного взвода 58-й ОМПБр Александру Цебрию (посмертно)

Президент Владимир Зеленский своим указом присвоил звание Герой Украины (посмертно) бывшему мэру Умани, командиру пулеметного взвода 58-й ОМПБр Александру Цебрию, который погиб в бою против оккупантов 24 июля 2024 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Указе президента №818/2024.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Цебрию Александру Владимировичу - младшему сержанту (посмертно)", - говорится в Указе.

Напомним, ранее сообщалось, что президента Владимира Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) экс-мэру Умани, командиру пулеметного взвода 58-й ОМПБр Александру Цебрию.

24 июля 2024 года, выполняя боевое задание в Донецкой области, он погиб. Ему было 50 лет.

27 июля с Цебрием попрощались в Умани.

На Цензор.НЕТ опубликовано последнее интервью с Александром Цебрием, записанное в день его гибели.