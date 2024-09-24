Президента Владимира Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) экс-мэру Умани, командиру пулеметного взвода 58-й ОМПБр Александру Цебрию, который погиб в бою против оккупантов 24 июля 2024 года.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующая петиция обнародована на сайте Офиса Президента.

Сейчас собрано 21,6 тыс. голосов из необходимых 25 тыс.

С 2015 года Цебрий занимал должность мэра Умани, что в Черкасской области. С начала полномасштабного вторжения РФ он стал на защиту Родины.

Цебрий проходил службу в 58 отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского, был младшим сержантом, командиром пулеметного отделения.

24 июля 2024 года, выполняя боевое задание в Донецкой области, он погиб. Ему было 50 лет.

27 июля с Цебрием попрощались в Умани.

На Цензор.НЕТ опубликовано последнее интервью с Александром Цебрием, записанное в день его гибели.

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