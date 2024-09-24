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Герой Украины (441) петиция (351) 58 отдельная мотопехотная бригада (114) Цебрий (23)

Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) экс-мэру Умани, командиру пулеметного взвода 58-й ОМПБр Александру Цебрию

Цебрію просять присвоїти Героя України посмертно: Петиція до Зеленського

Президента Владимира Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) экс-мэру Умани, командиру пулеметного взвода 58-й ОМПБр Александру Цебрию, который погиб в бою против оккупантов 24 июля 2024 года.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующая петиция обнародована на сайте Офиса Президента.

Сейчас собрано 21,6 тыс. голосов из необходимых 25 тыс.

С 2015 года Цебрий занимал должность мэра Умани, что в Черкасской области. С начала полномасштабного вторжения РФ он стал на защиту Родины.

Цебрий проходил службу в 58 отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского, был младшим сержантом, командиром пулеметного отделения.

24 июля 2024 года, выполняя боевое задание в Донецкой области, он погиб. Ему было 50 лет.

27 июля с Цебрием попрощались в Умани.

На Цензор.НЕТ опубликовано последнее интервью с Александром Цебрием, записанное в день его гибели.

Читайте: Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) воину 24 ОМБр Ярославу Илькиву
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Топ комментарии
+11
Не присвоїть. Тому що Герой критикував зелену шоблу.
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24.09.2024 14:02
+7
Він заслуговував це звання навіть якщо б не воював
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24.09.2024 14:22
+6
Ви что, он же критиковал бениного Оманского Нарика и всю его фсбєшно-риговскую Шоблу...
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24.09.2024 14:20
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24.09.2024 14:01 Ответить
Він заслуговував це звання навіть якщо б не воював
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24.09.2024 14:22 Ответить
Не присвоїть. Тому що Герой критикував зелену шоблу.
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24.09.2024 14:02 Ответить
Так сказать с барского плеча дайте медальку, наш великий вождь Зе
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24.09.2024 14:08 Ответить
Капец, почему, вообще, дело поставлено таким образом, что нужно просить, собирать голоса... Херня какая-то.
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24.09.2024 14:10 Ответить
Ви что, он же критиковал бениного Оманского Нарика и всю его фсбєшно-риговскую Шоблу...
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24.09.2024 14:20 Ответить
...скоріше, татарову присвоїть!(за вбивство чеченців).
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24.09.2024 14:39 Ответить
эта гниду не просить надо, а он сам должен стоять на коленях перед всеми и присваивать Героя каждому погибшему, и военному и гражданскому
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24.09.2024 14:44 Ответить
Не слід. Її стараннями зараз країною правлять поплічники вбивць свободівців-майданівців.
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24.09.2024 15:17 Ответить
Мелете ви.

Це хто незамінний сидить біля Зєлі в ОПі ?

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24.09.2024 15:25 Ответить
Мадам, ви не маєте ЖОДНОГО поняття про те, хто зараз править Україною.
Тому вам краще не ганьбитись своїми "експертними" думками про політиків, топ-чиновників України та їхній вклад в розвиток і захист України.
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24.09.2024 15:33 Ответить
поулізм порожній
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24.09.2024 15:36 Ответить
Їх захищаю не я. Їх захищали верхівка Свободи і Фаріон своїм гробовим мовчанням, коли Зеленський призначав Татарова заступником Єрмака.
Родичі Небесної Сотні вимагали не призначати Татарова, громадяни України підписали петицію із вимогою зняти Татарова з цієї посади. Тягнибок і Фаріон тоді мовчали, їх влаштовували спільники катів Майдану біля керма країни.

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24.09.2024 15:39 Ответить
повне невігластво.
Ви бачили при зеленському Свободу в парламенті, чи в уряді?
А ви що знаєте про націоналістів, ви колись цікавились тим,
що вони роблять?
ваш петя пропускає націоналістів на свій канал?
а на цей сайт?
Тому закрийте писок.
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28.09.2024 17:00 Ответить
Немає їх в парламенті. Тому що вони зрадили той прошарок виборів, який голосував за них в 2012 році. Тоді за Свободу голосувала вся моя сім'я.

А хабалкам, які не здатні спілкуватись з людьми без образ, місце в паРаші. Разом із дочкою Фаріон, яка пише в соцмережах про жи@ів.
Що було би із такою чиновницею в Німеччині?
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28.09.2024 22:11 Ответить
До чого тут заздрість, вбоге? 🙂
Я тобі пишу про зовсім інше. Таким чорнорітим хабалкиам, яи ти та фарбовані "націоналісти" , місце в Мордорі.
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29.09.2024 08:59 Ответить
При Порошенку був прийнятий закон про застосування української мови. Зєля хотів його відмінити.
Що не так в цьому законі для Фаріон і для вас?
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24.09.2024 15:27 Ответить
Знову повне невігластво.
В Німеччині заборонено на побутовому рівні говорити іншими мовами окрім німецької?
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24.09.2024 15:34 Ответить
клімакс
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24.09.2024 15:29 Ответить
Не маю украiнського ID, але ПIДПТСУЮСЬ повнiстю за таку ЛЮДИНУ! Це ЭЛIТА Украiни в повному розумiннi цих слiв. Дуже прикро що вiн загинув...
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24.09.2024 15:14 Ответить
Критикам зе не буде звань, тільки забуття.
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24.09.2024 15:17 Ответить
Честь герою.....
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24.09.2024 15:25 Ответить
Зелёные мародеры и съели мера.
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24.09.2024 16:10 Ответить
 
 