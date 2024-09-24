Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) экс-мэру Умани, командиру пулеметного взвода 58-й ОМПБр Александру Цебрию
Президента Владимира Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) экс-мэру Умани, командиру пулеметного взвода 58-й ОМПБр Александру Цебрию, который погиб в бою против оккупантов 24 июля 2024 года.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующая петиция обнародована на сайте Офиса Президента.
Сейчас собрано 21,6 тыс. голосов из необходимых 25 тыс.
С 2015 года Цебрий занимал должность мэра Умани, что в Черкасской области. С начала полномасштабного вторжения РФ он стал на защиту Родины.
Цебрий проходил службу в 58 отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского, был младшим сержантом, командиром пулеметного отделения.
24 июля 2024 года, выполняя боевое задание в Донецкой области, он погиб. Ему было 50 лет.
27 июля с Цебрием попрощались в Умани.
На Цензор.НЕТ опубликовано последнее интервью с Александром Цебрием, записанное в день его гибели.
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Любим поговорить о подонках
О героях говорим мало
Це хто незамінний сидить біля Зєлі в ОПі ?
Тому вам краще не ганьбитись своїми "експертними" думками про політиків, топ-чиновників України та їхній вклад в розвиток і захист України.
Родичі Небесної Сотні вимагали не призначати Татарова, громадяни України підписали петицію із вимогою зняти Татарова з цієї посади. Тягнибок і Фаріон тоді мовчали, їх влаштовували спільники катів Майдану біля керма країни.
Ви бачили при зеленському Свободу в парламенті, чи в уряді?
А ви що знаєте про націоналістів, ви колись цікавились тим,
що вони роблять?
ваш петя пропускає націоналістів на свій канал?
а на цей сайт?
Тому закрийте писок.
А хабалкам, які не здатні спілкуватись з людьми без образ, місце в паРаші. Разом із дочкою Фаріон, яка пише в соцмережах про жи@ів.
Що було би із такою чиновницею в Німеччині?
Я тобі пишу про зовсім інше. Таким чорнорітим хабалкиам, яи ти та фарбовані "націоналісти" , місце в Мордорі.
Що не так в цьому законі для Фаріон і для вас?
В Німеччині заборонено на побутовому рівні говорити іншими мовами окрім німецької?