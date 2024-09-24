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Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) ексмеру Умані, командиру кулеметного взводу 58-ї ОМПБр Олександру Цебрію

Цебрію просять присвоїти Героя України посмертно: Петиція до Зеленського

Президента Володимира Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) ексмеру Умані, командиру кулеметного взводу 58-ї ОМПБр Олександру Цебрію, який загинув у бою проти окупантів 24 липня 2024 року.

Як передає Цензор.НЕТ. відповідну петицію оприлюднено на сайті Офісу Президента.

Наразі зібрано 21,6 тис. голосів із необхідних 25 тис.

Із 2015 року Цебрій обіймав посаду мера Умані, що на Черкащині. Від початку повномасштабного вторгнення РФ він став на захист Батьківщини. 

Цебрій проходив службу в 58 окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського, був молодшим сержантом, командиром кулеметного відділення.

24 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині, він загинув. Йому було 50 років.

27 липня із Цебрієм попрощалися в Умані.

На Цензор.НЕТ опубліковано останнє інтерв'ю з Олександром Цебрієм, записане у день його загибелі.

Читайте: Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) воїну 24 ОМБр Ярославу Ільківу

Автор: 

Герой України (314) петиція (320) 58 окрема мотопіхотна бригада (113) Цебрій Олександр (23)


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Топ коментарі
+11
Не присвоїть. Тому що Герой критикував зелену шоблу.
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24.09.2024 14:02
+7
Він заслуговував це звання навіть якщо б не воював
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24.09.2024 14:22
+6
Ви что, он же критиковал бениного Оманского Нарика и всю его фсбєшно-риговскую Шоблу...
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24.09.2024 14:20
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24.09.2024 14:01 Відповісти
Він заслуговував це звання навіть якщо б не воював
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24.09.2024 14:22 Відповісти
Не присвоїть. Тому що Герой критикував зелену шоблу.
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24.09.2024 14:02 Відповісти
Так сказать с барского плеча дайте медальку, наш великий вождь Зе
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24.09.2024 14:08 Відповісти
Капец, почему, вообще, дело поставлено таким образом, что нужно просить, собирать голоса... Херня какая-то.
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24.09.2024 14:10 Відповісти
Ви что, он же критиковал бениного Оманского Нарика и всю его фсбєшно-риговскую Шоблу...
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24.09.2024 14:20 Відповісти
...скоріше, татарову присвоїть!(за вбивство чеченців).
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24.09.2024 14:39 Відповісти
эта гниду не просить надо, а он сам должен стоять на коленях перед всеми и присваивать Героя каждому погибшему, и военному и гражданскому
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24.09.2024 14:44 Відповісти
Не слід. Її стараннями зараз країною правлять поплічники вбивць свободівців-майданівців.
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24.09.2024 15:17 Відповісти
Мелете ви.

Це хто незамінний сидить біля Зєлі в ОПі ?

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24.09.2024 15:25 Відповісти
Мадам, ви не маєте ЖОДНОГО поняття про те, хто зараз править Україною.
Тому вам краще не ганьбитись своїми "експертними" думками про політиків, топ-чиновників України та їхній вклад в розвиток і захист України.
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24.09.2024 15:33 Відповісти
поулізм порожній
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24.09.2024 15:36 Відповісти
Їх захищаю не я. Їх захищали верхівка Свободи і Фаріон своїм гробовим мовчанням, коли Зеленський призначав Татарова заступником Єрмака.
Родичі Небесної Сотні вимагали не призначати Татарова, громадяни України підписали петицію із вимогою зняти Татарова з цієї посади. Тягнибок і Фаріон тоді мовчали, їх влаштовували спільники катів Майдану біля керма країни.

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24.09.2024 15:39 Відповісти
повне невігластво.
Ви бачили при зеленському Свободу в парламенті, чи в уряді?
А ви що знаєте про націоналістів, ви колись цікавились тим,
що вони роблять?
ваш петя пропускає націоналістів на свій канал?
а на цей сайт?
Тому закрийте писок.
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28.09.2024 17:00 Відповісти
Немає їх в парламенті. Тому що вони зрадили той прошарок виборів, який голосував за них в 2012 році. Тоді за Свободу голосувала вся моя сім'я.

А хабалкам, які не здатні спілкуватись з людьми без образ, місце в паРаші. Разом із дочкою Фаріон, яка пише в соцмережах про жи@ів.
Що було би із такою чиновницею в Німеччині?
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28.09.2024 22:11 Відповісти
До чого тут заздрість, вбоге? 🙂
Я тобі пишу про зовсім інше. Таким чорнорітим хабалкиам, яи ти та фарбовані "націоналісти" , місце в Мордорі.
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29.09.2024 08:59 Відповісти
При Порошенку був прийнятий закон про застосування української мови. Зєля хотів його відмінити.
Що не так в цьому законі для Фаріон і для вас?
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24.09.2024 15:27 Відповісти
Знову повне невігластво.
В Німеччині заборонено на побутовому рівні говорити іншими мовами окрім німецької?
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24.09.2024 15:34 Відповісти
клімакс
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24.09.2024 15:29 Відповісти
Не маю украiнського ID, але ПIДПТСУЮСЬ повнiстю за таку ЛЮДИНУ! Це ЭЛIТА Украiни в повному розумiннi цих слiв. Дуже прикро що вiн загинув...
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24.09.2024 15:14 Відповісти
Критикам зе не буде звань, тільки забуття.
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24.09.2024 15:17 Відповісти
Честь герою.....
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24.09.2024 15:25 Відповісти
Зелёные мародеры и съели мера.
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24.09.2024 16:10 Відповісти
 
 