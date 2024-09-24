Президента Володимира Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) ексмеру Умані, командиру кулеметного взводу 58-ї ОМПБр Олександру Цебрію, який загинув у бою проти окупантів 24 липня 2024 року.

Як передає Цензор.НЕТ. відповідну петицію оприлюднено на сайті Офісу Президента.

Наразі зібрано 21,6 тис. голосів із необхідних 25 тис.

Із 2015 року Цебрій обіймав посаду мера Умані, що на Черкащині. Від початку повномасштабного вторгнення РФ він став на захист Батьківщини.

Цебрій проходив службу в 58 окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського, був молодшим сержантом, командиром кулеметного відділення.

24 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині, він загинув. Йому було 50 років.

27 липня із Цебрієм попрощалися в Умані.

На Цензор.НЕТ опубліковано останнє інтерв'ю з Олександром Цебрієм, записане у день його загибелі.

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