Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) ексмеру Умані, командиру кулеметного взводу 58-ї ОМПБр Олександру Цебрію
Президента Володимира Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) ексмеру Умані, командиру кулеметного взводу 58-ї ОМПБр Олександру Цебрію, який загинув у бою проти окупантів 24 липня 2024 року.
Як передає Цензор.НЕТ. відповідну петицію оприлюднено на сайті Офісу Президента.
Наразі зібрано 21,6 тис. голосів із необхідних 25 тис.
Із 2015 року Цебрій обіймав посаду мера Умані, що на Черкащині. Від початку повномасштабного вторгнення РФ він став на захист Батьківщини.
Цебрій проходив службу в 58 окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського, був молодшим сержантом, командиром кулеметного відділення.
24 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині, він загинув. Йому було 50 років.
27 липня із Цебрієм попрощалися в Умані.
На Цензор.НЕТ опубліковано останнє інтерв'ю з Олександром Цебрієм, записане у день його загибелі.
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Любим поговорить о подонках
О героях говорим мало
Це хто незамінний сидить біля Зєлі в ОПі ?
Тому вам краще не ганьбитись своїми "експертними" думками про політиків, топ-чиновників України та їхній вклад в розвиток і захист України.
Родичі Небесної Сотні вимагали не призначати Татарова, громадяни України підписали петицію із вимогою зняти Татарова з цієї посади. Тягнибок і Фаріон тоді мовчали, їх влаштовували спільники катів Майдану біля керма країни.
Ви бачили при зеленському Свободу в парламенті, чи в уряді?
А ви що знаєте про націоналістів, ви колись цікавились тим,
що вони роблять?
ваш петя пропускає націоналістів на свій канал?
а на цей сайт?
Тому закрийте писок.
А хабалкам, які не здатні спілкуватись з людьми без образ, місце в паРаші. Разом із дочкою Фаріон, яка пише в соцмережах про жи@ів.
Що було би із такою чиновницею в Німеччині?
Я тобі пишу про зовсім інше. Таким чорнорітим хабалкиам, яи ти та фарбовані "націоналісти" , місце в Мордорі.
Що не так в цьому законі для Фаріон і для вас?
В Німеччині заборонено на побутовому рівні говорити іншими мовами окрім німецької?