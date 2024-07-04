Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) воїну 24 ОМБр Ярославу Ільківу

Рідні воїна 24 ОМБр Ярослава Ільківа просять президента Володимира Зеленського присвоїти захиснику звання Герой України (посмертно).

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну петицію на сайті ОП зареєструвала донька військового Ольга.

Ярослав Ільків із донькою Ольгою

"Ільків Ярослав Зеновійович був нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ "Золотий Хрест" і медаллю "За оборону міста Бахмут" за мужність, відвагу та самовідданість у захисті територіальної цілісності України. Ярослав неодноразово брав на себе відповідальність як старший групи, виводив побратимів, зберігаючи їхні життя, і успішно виконував поставлені завдання у багатьох бойових виходах та обороні в найгарячіших точках. За цей період він брав участь у бойових діях за Бахмут, Горлівку, Попасну, Андріївку та Кліщівку", - йдеться в тексті.

Ярослав Ільків народився 28 березня 1977 року у Львові. Обіймав посаду командира 2-го механізованого відділення 2-го механізованого взводу 1-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону військової частини 0998, 24-ї ОМБр імені короля Данила. Був молодшим сержантом.

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У 2015 році він став на захист України, брав участь в АТО та перебував на Сході України до 2018 року. Згодом демобілізувався, але у 2021 році повернувся на Схід та боронив країну до кінця 2023 року.

"В грудні 2023 року, під час штурму населеного пункту Майорськ, Донецька область, він героїчно загинув. Як командир групи, Ярослав йшов попереду, ведучи своїх побратимів, допоки вони не потрапили під щільний обстріл. Оскільки Ярослав йшов попереду, він взяв весь удар на себе і загинув на місці від отриманих травм.



Побратими відгукуються про Ярослава як про добру, щиру, відважну людину, за яким тягнулися люди і вірили йому. Він завжди був у хорошому гуморі, підіймав настрій та підтримував побратимів, багато хто звертався до нього за порадами. Він мав виняткову здатність швидко оцінювати ситуацію і знаходити найкращі рішення в складних обставинах", - зазначила донька воїна у петиції.

1 серпня 2023 року президент Зеленський у відеозверненні особисто відзначив Ярослава Ільківа за хоробрість та відвагу, а також за знищення ворогів та врятовані життя побратимів.

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