Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) офіцеру ЗСУ Володимиру Гізімчуку

Президента Володимира Зеленського просять присвоїти звання Герой України (посмертно) офіцеру Збройних Сил Володимиру Гізімчуку, який загинув у березні 2022 року на Донеччині.

Відповідну петицію зареєстровано на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Родина Гізімчука розповіла, що він загинув 9 березня 2022 року у бою з танковою колоною окупантів у Зачатівці Волноваського району Донеччини.

"Пройшов шлях від солдата-строковика до офіцера морської піхоти, присвятивши все своє життя з 2012 року армії. Володимир, командир розвідувального взводу розвідувальної роти 140 ОРБ морської піхоти, мав великий авторитет справжнього бойового офіцера серед бійців свого 2-го розвідувального взводу розвідувальної роти 140 ОРБ МП.



Виконуючи бойове завдання в перші тижні повномасштабного вторгнення, 9 березня 2022 на околицях села Зачатівка Волноваського району Донецької області брав безпосередню участь у нерівному бою з переважаючими силами російських окупантів, що рухалися на північ з окупованого Маріуполя", - зазначається у петиції.

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Зі слів побратимів, він мужньо та до останнього зупиняв ворога під щільним танковим вогнем, працюючи по великій танковій колоні противника з гранатометів Nlaw, РПГ-7, РПГ-22, коли основні українські сили вже рухалися на відхід до наступного рубежу оборони. Під час бою був смертельно поранений в результаті ворожого танкового попадання в позицію, з якої працював в швидкому темпі по колоні.

Майже два роки тіло офіцера було на окупованих територіях, два роки Володимир вважався зниклим безвісти. У квітні 2024 року тіло захисника повернули.

"Був вправним у багатьох бойових спеціальностях як розвідник, піхотинець, стрілець, гранатометник, сапер, інструктор бойової армійської системи "БАрС",чому навчав свій особовий склад. Пожертвуваши своїм життям Володимир Гізімчук дав час врятуватися багатьом своїм підлеглим та побратимам.

За роки своєї служби Володимир отримав багато відзнак, грамот та медалей, одними з них були : окрім посвідчення учасника бойових дій, - орден "За мужність" ІІІ ст., відзнака командувача обʼєднаних сил, відзнака за відданість воєнній розвідці , медаль за військову службу від президента України", - додали рідні.

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