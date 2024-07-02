Зеленского просят присвоить Героя Украины (посмертно) офицеру ВСУ Владимиру Гизимчуку

Президента Владимира Зеленского просят присвоить звание Герой Украины (посмертно) офицеру Вооруженных Сил Владимиру Гизимчуку, который погиб в марте 2022 года в Донецкой области.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

Семья Гизимчука рассказала, что он погиб 9 марта 2022 года в бою с танковой колонной оккупантов в Зачатовке Волновахского района Донецкой области.

"Прошел путь от солдата-срочника до офицера морской пехоты, посвятив всю свою жизнь с 2012-го года армии. Владимир, командир разведывательного взвода разведывательной роты 140 ОРБ морской пехоты, имел большой авторитет настоящего боевого офицера среди бойцов своего 2-го разведывательного взвода разведывательной роты 140 ОРБ МП.



Выполняя боевую задачу в первые недели полномасштабного вторжения, 9 марта 2022 в окрестностях села Зачатовка Волновахского района Донецкой области принимал непосредственное участие в неравном бою с превосходящими силами российских оккупантов, которые двигались на север из оккупированного Мариуполя", - отмечается в петиции.

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По словам побратимов, он мужественно и до последнего останавливал врага под плотным танковым огнем, работая по большой танковой колонне противника из гранатометов Nlaw, РПГ-7, РПГ-22, когда основные украинские силы уже двигались на отход к следующему рубежу обороны. Во время боя был смертельно ранен в результате вражеского танкового попадания в позицию, с которой работал в быстром темпе по колонне.

Почти два года тело офицера было на оккупированных территориях, два года Владимир считался пропавшим без вести. В апреле 2024 года тело защитника вернули.

"Был искусным во многих боевых специальностях как разведчик, пехотинец, стрелок, гранатометчик, сапер, инструктор боевой армейской системы "БАрС", чему учил свой личный состав. Пожертвовав своей жизнью Владимир Гизимчук дал время спастись многим своим подчиненным и побратимам.

За годы своей службы Владимир получил много наград, грамот и медалей, одними из них были: кроме удостоверения участника боевых действий, - орден "За мужество III ст.", отличие командующего объединенных сил, отличие за преданность военной разведке, медаль за военную службу от президента Украины", - добавили родные.

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