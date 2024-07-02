Семьи павших защитников просят Зеленского запретить мобилизовать неполнородных близких воинов и вернуть соответствующую правку в закон, - петиция
Семьи павших украинских защитников просят президента Владимира Зеленского вернуть правку о запрете мобилизации неполнородных близких погибших воинов.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующая петиция зарегистрирована на сайте ОП.
Автором петиции является Ольга Крамаренко - мама павшего в 2014 году в Донецкой области воина Олега Братко.
По ее словам, вопрос коснулся непосредственно ее семьи и многих таких же семей погибших, в которых росли дети полнородные (родные мать и отец) и неполнородные (где родная мать или отец).
"В предыдущем Законе о мобилизации в статье 23 в пункте о тех, кто не подлежит мобилизации, говорилось, что "не могут призвать женщин и мужчин, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях. Но в Закон о мобилизации N10449 в статью 23 была внесена правка и в пункте о тех, кто не подлежит мобилизации, убрали "... (неполнородный) брат/сестра". Чем руководствовались, когда вносили такую правку, неизвестно. Но этой правкой нанесли большую боль нашим семьям. Ведь отправлять второго сына на войну, когда погиб первый, это выше наших сил", - объяснила Крамаренко.
Президента призвали, пока Закон о мобилизации не вступил в силу, оставить предыдущую формулировку ст. 23 в пункте о тех, кто не подлежит мобилизации, "родной (полнородный, неполнородный) брат/сестра".
"Ведь дети, которые выросли в одной семье, у которых матери или отцы родные, они являются родными. У Вас есть право вето, есть право законодательной инициативы. Искренне надеемся на Ваше понимание и поддержку семей погибших", - подытожила автор петиции.
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А УБЛДКИ напрошуються саме на Захадній Україні найчастіше своїми мобілізаціями - бо менти на охороні БЄНІНИХ курортів та могили їхніх синів- чоловіків занадто уразливо нагадують - ЯКА ЧАСТИНА УКРАЇНИ ВИБРАЛА ЛІДОРІВ а яка віддавала синів на смерть, починаючи з майданів та зустрічаючи їх на коліна вздовж доріг з Києва.
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/04/21/7213071/ https://www.pravda.com.ua/articles/2019/04/21/7213071/
Это зелёное чмо давно уже просрочка, и с него ничего уже не возьмёшь. Все подписанные им документы не стоят даже той бумаги, на которой написан текст. Потому, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Либо родственники дают визитам ТЦК жестокий отпор, либо следующих их членов отправят на убой под зелёные знамёна слуг народа! У каждого выбор свой!!!
на "Телемарафон сработал на 5+!!! "
в Украине уже пару десятилетий оценки выставляются по 12-бальной шкале, а в Кацапии до сих пор наивысшая оценка - 5.
учи матчасть перед выходом )))
этого достаточно )))
що мішає ?
реальний, американський, сюжет фільма нагадати ?
якщо діти ростуть в родині і визнают батьків, то яка різниці син рідний матері лише по крові чи по материнських почуттях ?
зовсім оскотинились ЗЄльоні !!
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А чому така правка? Та все просто - треба більше м'яса. Кадрові військові, які в 30 років підполковниками тисячами розсікають по західній частині, не підую воювати. Це ж - еліта! Не задля того мати квіточку ростила. Ті, кого за твій рахунок утримують, тримають на забезмеченні, забезпечують пільгами, вважає, що здохнути маєш саме ти, а не він, бо він вищий за тебе, він - еліта, а ти - лайно, яке за тиждень навчать тримати в руках іржавого калаша і відправлять подихати за його ж тупим наказом, щоб у звітах можна було щось показати красиве.
Та ще й окреме відношення до мобілізованих порівняно із контрактниками, до яких відношення гірше, ніж в тюрмі. Контрактника в сраку не пошлють, туди пошлють мобіка. Бо він, бачте, не збирається потім служити.
Навіть не уявляєте, скільки буде ненависті до військових! Вона вже є. Дякуємо совковим генералам, доморощеним офіцерам та тцкунам, які їбашать усіх підряд, кричать про бахмут, а потім ловляться на хабарі