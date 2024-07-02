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Новости мобилизации
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Семьи павших защитников просят Зеленского запретить мобилизовать неполнородных близких воинов и вернуть соответствующую правку в закон, - петиция

зсу,мобілізація

Семьи павших украинских защитников просят президента Владимира Зеленского вернуть правку о запрете мобилизации неполнородных близких погибших воинов.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующая петиция зарегистрирована на сайте ОП.

Автором петиции является Ольга Крамаренко - мама павшего в 2014 году в Донецкой области воина Олега Братко.

По ее словам, вопрос коснулся непосредственно ее семьи и многих таких же семей погибших, в которых росли дети полнородные (родные мать и отец) и неполнородные (где родная мать или отец).

"В предыдущем Законе о мобилизации в статье 23 в пункте о тех, кто не подлежит мобилизации, говорилось, что "не могут призвать женщин и мужчин, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях. Но в Закон о мобилизации N10449 в статью 23 была внесена правка и в пункте о тех, кто не подлежит мобилизации, убрали "... (неполнородный) брат/сестра". Чем руководствовались, когда вносили такую правку, неизвестно. Но этой правкой нанесли большую боль нашим семьям. Ведь отправлять второго сына на войну, когда погиб первый, это выше наших сил", - объяснила Крамаренко.

Президента призвали, пока Закон о мобилизации не вступил в силу, оставить предыдущую формулировку ст. 23 в пункте о тех, кто не подлежит мобилизации, "родной (полнородный, неполнородный) брат/сестра".

"Ведь дети, которые выросли в одной семье, у которых матери или отцы родные, они являются родными. У Вас есть право вето, есть право законодательной инициативы. Искренне надеемся на Ваше понимание и поддержку семей погибших", - подытожила автор петиции.

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Автор: 

поправки (104) мобилизация (2807) петиция (357)


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Топ комментарии
+8
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02.07.2024 15:06
+7
Гундосий не скажет да или нет. Он как всегда будет нести бессмысленную потужную ахинею, а потом все про это забудут.
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02.07.2024 15:07
+5
Семи погибших ничего не должны просить и тем более унижаться перед этим зелёным чмом!!! Всё это говорит лишь об одном, на территории Украины повалено конституционное устройство государства и случился тихий, но ощутимый Конституционный переворот, о чём граждане даже не догадались и проглотили всё как есть. Телемарафон сработал на 5+!!! Их родственники отдали свои жизни за родину, а они должны этого бородача, попрошайку, без 5 минут дефолтщика, должника всему Миру, ещё просить?! Кого и о чём?! Они им должен!!! Очнитесь же наконец!!!
Это зелёное чмо давно уже просрочка, и с него ничего уже не возьмёшь. Все подписанные им документы не стоят даже той бумаги, на которой написан текст. Потому, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Либо родственники дают визитам ТЦК жестокий отпор, либо следующих их членов отправят на убой под зелёные знамёна слуг народа! У каждого выбор свой!!!
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02.07.2024 15:12
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02.07.2024 15:06 Ответить
Зверніть увагу - авторка петиції , мати воїна полеглого у 2014 році.
А УБЛДКИ напрошуються саме на Захадній Україні найчастіше своїми мобілізаціями - бо менти на охороні БЄНІНИХ курортів та могили їхніх синів- чоловіків занадто уразливо нагадують - ЯКА ЧАСТИНА УКРАЇНИ ВИБРАЛА ЛІДОРІВ а яка віддавала синів на смерть, починаючи з майданів та зустрічаючи їх на коліна вздовж доріг з Києва.
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02.07.2024 15:06 Ответить
Інтерактивна карта по областях другому турі за нетряпку - від 87 %в Харківській та Донецькій до 50%-60% у західних
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/04/21/7213071/ https://www.pravda.com.ua/articles/2019/04/21/7213071/

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02.07.2024 15:14 Ответить
Гундосий не скажет да или нет. Он как всегда будет нести бессмысленную потужную ахинею, а потом все про это забудут.
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02.07.2024 15:07 Ответить
Семи погибших ничего не должны просить и тем более унижаться перед этим зелёным чмом!!! Всё это говорит лишь об одном, на территории Украины повалено конституционное устройство государства и случился тихий, но ощутимый Конституционный переворот, о чём граждане даже не догадались и проглотили всё как есть. Телемарафон сработал на 5+!!! Их родственники отдали свои жизни за родину, а они должны этого бородача, попрошайку, без 5 минут дефолтщика, должника всему Миру, ещё просить?! Кого и о чём?! Они им должен!!! Очнитесь же наконец!!!
Это зелёное чмо давно уже просрочка, и с него ничего уже не возьмёшь. Все подписанные им документы не стоят даже той бумаги, на которой написан текст. Потому, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Либо родственники дают визитам ТЦК жестокий отпор, либо следующих их членов отправят на убой под зелёные знамёна слуг народа! У каждого выбор свой!!!
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02.07.2024 15:12 Ответить
У нас теж є самки, які відправляють чоловіків воювати, щоб пожити у власне задоволення…
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02.07.2024 15:17 Ответить
Та ні два варіанти: одружиться вдруге або буде експлатувати імідж вдови полеглого героя.
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02.07.2024 15:44 Ответить
ты знаешь, на чём прокололась своей кацапической идентичностью ? )))

на "Телемарафон сработал на 5+!!! "

в Украине уже пару десятилетий оценки выставляются по 12-бальной шкале, а в Кацапии до сих пор наивысшая оценка - 5.

учи матчасть перед выходом )))
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02.07.2024 15:58 Ответить
не по 12-ти бальной, как в Украине

этого достаточно )))
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02.07.2024 16:08 Ответить
А я, як ще не полеглий герой, прошу всім дати можливість повоювати!
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02.07.2024 15:13 Ответить
Можна розшифрувати що мали на увазі?
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02.07.2024 15:35 Ответить
Якого хрєна їх звільняють від мобілізації, а мого сина - ні, лише на тій підставі, що на час досягнення їм 25-річчя я ще живий?
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02.07.2024 15:47 Ответить
Та такого хрєна, що родини несуть втрати... і перш за все матері. Тобі значить себе і свого сина жалко, а другі нехай лягають у могили сім'ями.
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02.07.2024 16:21 Ответить
ну сходи в могилу і ляж.

що мішає ?
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02.07.2024 17:00 Ответить
потім напишеш звідти коментар про свій патріотизм, а ми почитаємо і дамо тобі лайків
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02.07.2024 17:02 Ответить
Закон: НЕ "Спасти рядового Райана" по ЗЄлєнскі

реальний, американський, сюжет фільма нагадати ?
якщо діти ростуть в родині і визнают батьків, то яка різниці син рідний матері лише по крові чи по материнських почуттях ?

зовсім оскотинились ЗЄльоні !!

.
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02.07.2024 15:17 Ответить
ТЦКашникам із дурної голови доплату у 30 тис. повернули. Тепер плачуть, що їх у бусик пхають. Тут треба все зважити.
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02.07.2024 15:28 Ответить
Думать нужно было в 2019 вместо просить.На ваше Просить ответ будет-Сосать!!!Это грубо,жестко,но это факт!Спасибо всем за ЗЕ
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02.07.2024 16:09 Ответить
Ещё на колени осталось стать перед уродами.
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02.07.2024 16:22 Ответить
Про що усі забувають - це те, що за умови війни права військових мають ставати ОБОВ'ЯЗКОМ держави, а не просто рядком в постанові чи законі. Військовий не мусить бігати і щось комусь доводити. Держава ЗОБОВ'ЯЗАНА знайти його і віддати те, що йому належить, забезпечити тим, що йому потрібно згідно закону.
А чому така правка? Та все просто - треба більше м'яса. Кадрові військові, які в 30 років підполковниками тисячами розсікають по західній частині, не підую воювати. Це ж - еліта! Не задля того мати квіточку ростила. Ті, кого за твій рахунок утримують, тримають на забезмеченні, забезпечують пільгами, вважає, що здохнути маєш саме ти, а не він, бо він вищий за тебе, він - еліта, а ти - лайно, яке за тиждень навчать тримати в руках іржавого калаша і відправлять подихати за його ж тупим наказом, щоб у звітах можна було щось показати красиве.
Та ще й окреме відношення до мобілізованих порівняно із контрактниками, до яких відношення гірше, ніж в тюрмі. Контрактника в сраку не пошлють, туди пошлють мобіка. Бо він, бачте, не збирається потім служити.
Навіть не уявляєте, скільки буде ненависті до військових! Вона вже є. Дякуємо совковим генералам, доморощеним офіцерам та тцкунам, які їбашать усіх підряд, кричать про бахмут, а потім ловляться на хабарі
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02.07.2024 17:03 Ответить
 
 