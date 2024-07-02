Семьи павших защитников просят Зеленского запретить мобилизовать неполнородных близких воинов и вернуть соответствующую правку в закон, - петиция

Семьи павших украинских защитников просят президента Владимира Зеленского вернуть правку о запрете мобилизации неполнородных близких погибших воинов.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующая петиция зарегистрирована на сайте ОП.

Автором петиции является Ольга Крамаренко - мама павшего в 2014 году в Донецкой области воина Олега Братко.

По ее словам, вопрос коснулся непосредственно ее семьи и многих таких же семей погибших, в которых росли дети полнородные (родные мать и отец) и неполнородные (где родная мать или отец).

"В предыдущем Законе о мобилизации в статье 23 в пункте о тех, кто не подлежит мобилизации, говорилось, что "не могут призвать женщин и мужчин, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях. Но в Закон о мобилизации N10449 в статью 23 была внесена правка и в пункте о тех, кто не подлежит мобилизации, убрали "... (неполнородный) брат/сестра". Чем руководствовались, когда вносили такую правку, неизвестно. Но этой правкой нанесли большую боль нашим семьям. Ведь отправлять второго сына на войну, когда погиб первый, это выше наших сил", - объяснила Крамаренко.

Президента призвали, пока Закон о мобилизации не вступил в силу, оставить предыдущую формулировку ст. 23 в пункте о тех, кто не подлежит мобилизации, "родной (полнородный, неполнородный) брат/сестра".

"Ведь дети, которые выросли в одной семье, у которых матери или отцы родные, они являются родными. У Вас есть право вето, есть право законодательной инициативы. Искренне надеемся на Ваше понимание и поддержку семей погибших", - подытожила автор петиции.

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