Родини полеглих захисників просять Зеленського заборонити мобілізувати неповнорідних близьких воїнів та повернути відповідну правку до закону, - петиція
Родини полеглих українських захисників просять президента Володимира Зеленського повернути правку щодо заборони мобілізації неповнорідних близьких загиблих воїнів.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну петицію зареєстровано на сайті ОП.
Авторкою петиції є Ольга Крамаренко - мама полеглого у 2014 році на Донеччині воїна Олега Братка.
За її словами, питання торкнулося безпосередньо її сім'ї та багатьох таких же родин загиблих, в яких зростали діти повнорідні (рідні мати й батько) й неповнорідні (де рідна мати або батько).
"У попередньому Законі про мобілізацію у статті 23 у пункті щодо тих, хто не підлягає мобілізації, йшлося, що "не можуть призвати жінок і чоловіків, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях. Але до Закону про мобілізацію N10449 до статті 23 було внесено правку і у пункті щодо тих, хто не підлягає мобілізації, прибрали "... (неповнорідний) брат/сестра". Чим керувалися, коли вносили таку правку, невідомо. Але цією правкою завдали великого болю нашим родинам. Адже відправляти другого сина на війну, коли загинув перший, це над наші сили", - пояснила Крамаренко.
Президента закликали, поки Закон про мобілізацію не набув чинності, залишити попереднє формулювання ст. 23 у пункті про тих, хто не підлягає мобілізації, "рідний (повнорідний, неповнорідний) брат/сестра".
"Адже діти, які виросли в одній сім'ї, у яких матері чи батьки рідні, вони є рідними. У Вас є право вето, є право законодавчої ініціативи. Щиро сподіваємося на Ваше розуміння і підтримку родин загиблих", - підсумувала авторка петиції.
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А УБЛДКИ напрошуються саме на Захадній Україні найчастіше своїми мобілізаціями - бо менти на охороні БЄНІНИХ курортів та могили їхніх синів- чоловіків занадто уразливо нагадують - ЯКА ЧАСТИНА УКРАЇНИ ВИБРАЛА ЛІДОРІВ а яка віддавала синів на смерть, починаючи з майданів та зустрічаючи їх на коліна вздовж доріг з Києва.
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/04/21/7213071/ https://www.pravda.com.ua/articles/2019/04/21/7213071/
Это зелёное чмо давно уже просрочка, и с него ничего уже не возьмёшь. Все подписанные им документы не стоят даже той бумаги, на которой написан текст. Потому, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Либо родственники дают визитам ТЦК жестокий отпор, либо следующих их членов отправят на убой под зелёные знамёна слуг народа! У каждого выбор свой!!!
на "Телемарафон сработал на 5+!!! "
в Украине уже пару десятилетий оценки выставляются по 12-бальной шкале, а в Кацапии до сих пор наивысшая оценка - 5.
учи матчасть перед выходом )))
этого достаточно )))
що мішає ?
реальний, американський, сюжет фільма нагадати ?
якщо діти ростуть в родині і визнают батьків, то яка різниці син рідний матері лише по крові чи по материнських почуттях ?
зовсім оскотинились ЗЄльоні !!
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А чому така правка? Та все просто - треба більше м'яса. Кадрові військові, які в 30 років підполковниками тисячами розсікають по західній частині, не підую воювати. Це ж - еліта! Не задля того мати квіточку ростила. Ті, кого за твій рахунок утримують, тримають на забезмеченні, забезпечують пільгами, вважає, що здохнути маєш саме ти, а не він, бо він вищий за тебе, він - еліта, а ти - лайно, яке за тиждень навчать тримати в руках іржавого калаша і відправлять подихати за його ж тупим наказом, щоб у звітах можна було щось показати красиве.
Та ще й окреме відношення до мобілізованих порівняно із контрактниками, до яких відношення гірше, ніж в тюрмі. Контрактника в сраку не пошлють, туди пошлють мобіка. Бо він, бачте, не збирається потім служити.
Навіть не уявляєте, скільки буде ненависті до військових! Вона вже є. Дякуємо совковим генералам, доморощеним офіцерам та тцкунам, які їбашать усіх підряд, кричать про бахмут, а потім ловляться на хабарі