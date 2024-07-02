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Новини Мобілізація
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Родини полеглих захисників просять Зеленського заборонити мобілізувати неповнорідних близьких воїнів та повернути відповідну правку до закону, - петиція

зсу,мобілізація

Родини полеглих українських захисників просять президента Володимира Зеленського повернути правку щодо заборони мобілізації неповнорідних близьких загиблих воїнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну петицію зареєстровано на сайті ОП.

Авторкою петиції є Ольга Крамаренко - мама полеглого у 2014 році на Донеччині воїна Олега Братка.

За її словами, питання торкнулося безпосередньо її сім'ї та багатьох таких же родин загиблих, в яких зростали діти повнорідні (рідні мати й батько) й неповнорідні (де рідна мати або батько).

"У попередньому Законі про мобілізацію у статті 23 у пункті щодо тих, хто не підлягає мобілізації, йшлося, що "не можуть призвати жінок і чоловіків, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях. Але до Закону про мобілізацію N10449 до статті 23 було внесено правку і у пункті щодо тих, хто не підлягає мобілізації, прибрали "... (неповнорідний) брат/сестра". Чим керувалися, коли вносили таку правку, невідомо. Але цією правкою завдали великого болю нашим родинам. Адже відправляти другого сина на війну, коли загинув перший, це над наші сили", - пояснила Крамаренко.

Президента закликали, поки Закон про мобілізацію не набув чинності, залишити попереднє формулювання ст. 23 у пункті про тих, хто не підлягає мобілізації, "рідний (повнорідний, неповнорідний) брат/сестра".

"Адже діти, які виросли в одній сім'ї, у яких матері чи батьки рідні, вони є рідними. У Вас є право вето, є право законодавчої ініціативи. Щиро сподіваємося на Ваше розуміння і підтримку родин загиблих", - підсумувала авторка петиції.

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поправки (83) мобілізація (3112) петиція (321)


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Топ коментарі
+8
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02.07.2024 15:06 Відповісти
+7
Гундосий не скажет да или нет. Он как всегда будет нести бессмысленную потужную ахинею, а потом все про это забудут.
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02.07.2024 15:07 Відповісти
+5
Семи погибших ничего не должны просить и тем более унижаться перед этим зелёным чмом!!! Всё это говорит лишь об одном, на территории Украины повалено конституционное устройство государства и случился тихий, но ощутимый Конституционный переворот, о чём граждане даже не догадались и проглотили всё как есть. Телемарафон сработал на 5+!!! Их родственники отдали свои жизни за родину, а они должны этого бородача, попрошайку, без 5 минут дефолтщика, должника всему Миру, ещё просить?! Кого и о чём?! Они им должен!!! Очнитесь же наконец!!!
Это зелёное чмо давно уже просрочка, и с него ничего уже не возьмёшь. Все подписанные им документы не стоят даже той бумаги, на которой написан текст. Потому, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Либо родственники дают визитам ТЦК жестокий отпор, либо следующих их членов отправят на убой под зелёные знамёна слуг народа! У каждого выбор свой!!!
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02.07.2024 15:12 Відповісти
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02.07.2024 15:06 Відповісти
Зверніть увагу - авторка петиції , мати воїна полеглого у 2014 році.
А УБЛДКИ напрошуються саме на Захадній Україні найчастіше своїми мобілізаціями - бо менти на охороні БЄНІНИХ курортів та могили їхніх синів- чоловіків занадто уразливо нагадують - ЯКА ЧАСТИНА УКРАЇНИ ВИБРАЛА ЛІДОРІВ а яка віддавала синів на смерть, починаючи з майданів та зустрічаючи їх на коліна вздовж доріг з Києва.
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02.07.2024 15:06 Відповісти
Інтерактивна карта по областях другому турі за нетряпку - від 87 %в Харківській та Донецькій до 50%-60% у західних
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/04/21/7213071/ https://www.pravda.com.ua/articles/2019/04/21/7213071/

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02.07.2024 15:14 Відповісти
Гундосий не скажет да или нет. Он как всегда будет нести бессмысленную потужную ахинею, а потом все про это забудут.
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02.07.2024 15:07 Відповісти
Семи погибших ничего не должны просить и тем более унижаться перед этим зелёным чмом!!! Всё это говорит лишь об одном, на территории Украины повалено конституционное устройство государства и случился тихий, но ощутимый Конституционный переворот, о чём граждане даже не догадались и проглотили всё как есть. Телемарафон сработал на 5+!!! Их родственники отдали свои жизни за родину, а они должны этого бородача, попрошайку, без 5 минут дефолтщика, должника всему Миру, ещё просить?! Кого и о чём?! Они им должен!!! Очнитесь же наконец!!!
Это зелёное чмо давно уже просрочка, и с него ничего уже не возьмёшь. Все подписанные им документы не стоят даже той бумаги, на которой написан текст. Потому, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Либо родственники дают визитам ТЦК жестокий отпор, либо следующих их членов отправят на убой под зелёные знамёна слуг народа! У каждого выбор свой!!!
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02.07.2024 15:12 Відповісти
У нас теж є самки, які відправляють чоловіків воювати, щоб пожити у власне задоволення…
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02.07.2024 15:17 Відповісти
Та ні два варіанти: одружиться вдруге або буде експлатувати імідж вдови полеглого героя.
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02.07.2024 15:44 Відповісти
ты знаешь, на чём прокололась своей кацапической идентичностью ? )))

на "Телемарафон сработал на 5+!!! "

в Украине уже пару десятилетий оценки выставляются по 12-бальной шкале, а в Кацапии до сих пор наивысшая оценка - 5.

учи матчасть перед выходом )))
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02.07.2024 15:58 Відповісти
не по 12-ти бальной, как в Украине

этого достаточно )))
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02.07.2024 16:08 Відповісти
А я, як ще не полеглий герой, прошу всім дати можливість повоювати!
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02.07.2024 15:13 Відповісти
Можна розшифрувати що мали на увазі?
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02.07.2024 15:35 Відповісти
Якого хрєна їх звільняють від мобілізації, а мого сина - ні, лише на тій підставі, що на час досягнення їм 25-річчя я ще живий?
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02.07.2024 15:47 Відповісти
Та такого хрєна, що родини несуть втрати... і перш за все матері. Тобі значить себе і свого сина жалко, а другі нехай лягають у могили сім'ями.
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02.07.2024 16:21 Відповісти
ну сходи в могилу і ляж.

що мішає ?
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02.07.2024 17:00 Відповісти
потім напишеш звідти коментар про свій патріотизм, а ми почитаємо і дамо тобі лайків
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02.07.2024 17:02 Відповісти
Закон: НЕ "Спасти рядового Райана" по ЗЄлєнскі

реальний, американський, сюжет фільма нагадати ?
якщо діти ростуть в родині і визнают батьків, то яка різниці син рідний матері лише по крові чи по материнських почуттях ?

зовсім оскотинились ЗЄльоні !!

.
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02.07.2024 15:17 Відповісти
ТЦКашникам із дурної голови доплату у 30 тис. повернули. Тепер плачуть, що їх у бусик пхають. Тут треба все зважити.
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02.07.2024 15:28 Відповісти
Думать нужно было в 2019 вместо просить.На ваше Просить ответ будет-Сосать!!!Это грубо,жестко,но это факт!Спасибо всем за ЗЕ
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02.07.2024 16:09 Відповісти
Ещё на колени осталось стать перед уродами.
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02.07.2024 16:22 Відповісти
Про що усі забувають - це те, що за умови війни права військових мають ставати ОБОВ'ЯЗКОМ держави, а не просто рядком в постанові чи законі. Військовий не мусить бігати і щось комусь доводити. Держава ЗОБОВ'ЯЗАНА знайти його і віддати те, що йому належить, забезпечити тим, що йому потрібно згідно закону.
А чому така правка? Та все просто - треба більше м'яса. Кадрові військові, які в 30 років підполковниками тисячами розсікають по західній частині, не підую воювати. Це ж - еліта! Не задля того мати квіточку ростила. Ті, кого за твій рахунок утримують, тримають на забезмеченні, забезпечують пільгами, вважає, що здохнути маєш саме ти, а не він, бо він вищий за тебе, він - еліта, а ти - лайно, яке за тиждень навчать тримати в руках іржавого калаша і відправлять подихати за його ж тупим наказом, щоб у звітах можна було щось показати красиве.
Та ще й окреме відношення до мобілізованих порівняно із контрактниками, до яких відношення гірше, ніж в тюрмі. Контрактника в сраку не пошлють, туди пошлють мобіка. Бо він, бачте, не збирається потім служити.
Навіть не уявляєте, скільки буде ненависті до військових! Вона вже є. Дякуємо совковим генералам, доморощеним офіцерам та тцкунам, які їбашать усіх підряд, кричать про бахмут, а потім ловляться на хабарі
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02.07.2024 17:03 Відповісти
 
 