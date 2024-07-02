Родини полеглих захисників просять Зеленського заборонити мобілізувати неповнорідних близьких воїнів та повернути відповідну правку до закону, - петиція

Родини полеглих українських захисників просять президента Володимира Зеленського повернути правку щодо заборони мобілізації неповнорідних близьких загиблих воїнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну петицію зареєстровано на сайті ОП.

Авторкою петиції є Ольга Крамаренко - мама полеглого у 2014 році на Донеччині воїна Олега Братка.

За її словами, питання торкнулося безпосередньо її сім'ї та багатьох таких же родин загиблих, в яких зростали діти повнорідні (рідні мати й батько) й неповнорідні (де рідна мати або батько).

"У попередньому Законі про мобілізацію у статті 23 у пункті щодо тих, хто не підлягає мобілізації, йшлося, що "не можуть призвати жінок і чоловіків, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях. Але до Закону про мобілізацію N10449 до статті 23 було внесено правку і у пункті щодо тих, хто не підлягає мобілізації, прибрали "... (неповнорідний) брат/сестра". Чим керувалися, коли вносили таку правку, невідомо. Але цією правкою завдали великого болю нашим родинам. Адже відправляти другого сина на війну, коли загинув перший, це над наші сили", - пояснила Крамаренко.

Президента закликали, поки Закон про мобілізацію не набув чинності, залишити попереднє формулювання ст. 23 у пункті про тих, хто не підлягає мобілізації, "рідний (повнорідний, неповнорідний) брат/сестра".

"Адже діти, які виросли в одній сім'ї, у яких матері чи батьки рідні, вони є рідними. У Вас є право вето, є право законодавчої ініціативи. Щиро сподіваємося на Ваше розуміння і підтримку родин загиблих", - підсумувала авторка петиції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін дозволив збільшити кількість заброньованих від мобілізації чиновників