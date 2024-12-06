Зеленський присвоїв звання Героя України ексмеру Умані, командиру кулеметного взводу 58-ї ОМПБр Олександру Цебрію (посмертно)

Президент Володимир Зеленський своїм указом присвоїв звання "Герой України" (посмертно) колишньому меру Умані, командиру кулеметного взводу 58-ї ОМПБр Олександру Цебрію, який загинув у бою проти окупантів 24 липня 2024 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Указі президента №818/2024.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Цебрію Олександру Володимировичу – молодшому сержанту (посмертно)", - йдеться в Указі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президента Володимира Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) ексмеру Умані, командиру кулеметного взводу 58-ї ОМПБр Олександру Цебрію.

24 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині, він загинув. Йому було 50 років.

27 липня із Цебрієм попрощалися в Умані.

На Цензор.НЕТ опубліковано останнє інтерв'ю з Олександром Цебрієм, записане у день його загибелі.