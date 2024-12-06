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Зеленський присвоїв звання Героя України ексмеру Умані, командиру кулеметного взводу 58-ї ОМПБр Олександру Цебрію (посмертно)

Цебрію присвоєно звання Герой України (посмертно)

Президент Володимир Зеленський своїм указом присвоїв звання "Герой України" (посмертно) колишньому меру Умані, командиру кулеметного взводу 58-ї ОМПБр Олександру Цебрію, який загинув у бою проти окупантів 24 липня 2024 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Указі президента №818/2024.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Цебрію Олександру Володимировичу – молодшому сержанту (посмертно)", - йдеться в Указі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президента Володимира Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) ексмеру Умані, командиру кулеметного взводу 58-ї ОМПБр Олександру Цебрію.

24 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині, він загинув. Йому було 50 років.

27 липня із Цебрієм попрощалися в Умані.

На Цензор.НЕТ опубліковано останнє інтерв'ю з Олександром Цебрієм, записане у день його загибелі.

Автор: 

Герой України (314) 58 окрема мотопіхотна бригада (113) Цебрій Олександр (23)


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Герою слава
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06.12.2024 14:20 Відповісти
достойна людина...
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06.12.2024 14:27 Відповісти
Зелена су..а! Спочатку махінаціями, разом з ригом і разом з підарасним підарасом яценком, змістив з посади мера, дочекався смерті і тут пропіарився.
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06.12.2024 14:54 Відповісти
дикун ірка тепер подужно досить мертствує...оцифровує..
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06.12.2024 14:59 Відповісти
Смерть Голови місцевої влади для ЗЄрмаків свято.
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06.12.2024 15:24 Відповісти
Уроды зелёные,сначала убирают с должности,к потом ещё и пиарятся на его смерти.Вот уже мрази.
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06.12.2024 16:11 Відповісти
 
 