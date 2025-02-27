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Прекращение огня в Украине не даст долгосрочных гарантий безопасности, - премьер Ирландии Мартин после встречи с Зеленским

Премьер Ирландии Михал Мартин рассказал о встрече с Зеленским

Прекращение огня в войне РФ против Украины не даст Киеву долгосрочных гарантий безопасности. Ирландия будет настаивать на ускоренной процедуре приобретения Киевом членства в Европейском Союзе.

Об этом заявил премьер-министр Ирландии Михал Мартин, выступая перед журналистами после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает RTE, передает Цензор.НЕТ.

Мартин назвал встречу с Зеленским "очень теплой".

"Мы четко дали понять, что будем настаивать на ускорении процесса обретения Украиной членства в Европейском Союзе", - подчеркнул Мартин.

Он отметил, что вступление в ЕС предоставит Украине определенные гарантии безопасности и "откроет ряд возможностей" в экономическом плане.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и премьер Ирландии Мартин провели встречу, - СМИ. ВИДЕО

Ирландский премьер рассказал, что с Зеленским также обсудил финансовую поддержку Украины со стороны страны.

По его словам, правительство рассматривает альтернативные варианты предоставления средств Украине, в частности, создание инициативы "кормления детей в школах".

Мартин добавил, что Зеленский "очень сосредоточен на необходимости центрального участия Европы в более широком потенциальном мирном урегулировании".

"Прекращение огня само по себе не дает вам долгосрочной безопасности. Но, конечно, прекращение огня, особенно в таких больших странах, как Украина, значительно сложнее контролировать", - добавил Мартин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прекращения огня не будет без гарантий безопасности для Украины, - Зеленский

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Ирландия (121) война в Украине (3459) гарантии безопасности (112) прекращения огня (107)


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Топ комментарии
+10
Доречі багато країн хто вирвав собі свободу, покладалися впершу чергу самі на себе. Не шукали міфічних гарантії, а будували свою оборону. А наш величний їздить шукає собі " господаря". З таким рабським мисленням просто поміняємо одне сідло на більш красивіше.
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27.02.2025 17:43
+7
Тільки поразка і розпад ********* гарантує мир на Землі
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27.02.2025 17:31
+5
Без справедливого покарання злочинців ніякої безпеки не буде. Ні на вулицях міст і сіл, ні в міжнародних стосунках. Непокараний злочин стає причиною і натхненням для наступного злочину. Це аксіома. Навіть мальніки діти вже це розуміють бо будь яке виховання базується саме на покаранні за неприйнятні дії та заохоченні за шляхетні вчинки.
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27.02.2025 17:35
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Правила форума Совет форумчан
Тільки поразка і розпад ********* гарантує мир на Землі
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27.02.2025 17:31 Ответить
Без справедливого покарання злочинців ніякої безпеки не буде. Ні на вулицях міст і сіл, ні в міжнародних стосунках. Непокараний злочин стає причиною і натхненням для наступного злочину. Це аксіома. Навіть мальніки діти вже це розуміють бо будь яке виховання базується саме на покаранні за неприйнятні дії та заохоченні за шляхетні вчинки.
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27.02.2025 17:35 Ответить
Нелох щось може комусь гарантувати? Хоть паржом!
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27.02.2025 17:39 Ответить
Ну Ірландії дійсно знає , що таке боротьба за свободу. Та Британія нажаль теж нікуди не зникла 😿
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27.02.2025 17:39 Ответить
Доречі багато країн хто вирвав собі свободу, покладалися впершу чергу самі на себе. Не шукали міфічних гарантії, а будували свою оборону. А наш величний їздить шукає собі " господаря". З таким рабським мисленням просто поміняємо одне сідло на більш красивіше.
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27.02.2025 17:43 Ответить
Дякую за притомний коментар
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27.02.2025 18:00 Ответить
Довгострокова триваюча війна таких гарантій не дасть тим паче.
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27.02.2025 17:45 Ответить
Зеленський зустрівся із Мартіні - Мартіні більше немає, пляшка суха....
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27.02.2025 17:57 Ответить
Історія вже не один раз довела, що Захід не зацікавлений в розвалі )(уйлостану.
ось і зараз це підтвердив Американський Інститут вивчення війни: Росія слабка як ніколи.
На думку американських експертів, уже в 2025 році Росія зіткнеться з нездатністю продовжувати війну.
більше ста років тому було сказано - годуйте, будуйте але не допустіть того аби це генетичне лайно розтіклося по всьому світу.
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27.02.2025 17:57 Ответить
Припинення вогню - капітуляція України.
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27.02.2025 18:00 Ответить
Остановка огня может быть только в случае, если рашисты согласны вывести свои войска и отдать наши территории , ни в каком другом случае нам этого не нужно.
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27.02.2025 18:17 Ответить
 
 