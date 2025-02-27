Прекращение огня в Украине не даст долгосрочных гарантий безопасности, - премьер Ирландии Мартин после встречи с Зеленским

Прекращение огня в войне РФ против Украины не даст Киеву долгосрочных гарантий безопасности. Ирландия будет настаивать на ускоренной процедуре приобретения Киевом членства в Европейском Союзе.

Об этом заявил премьер-министр Ирландии Михал Мартин, выступая перед журналистами после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает RTE, передает Цензор.НЕТ.

Мартин назвал встречу с Зеленским "очень теплой".

"Мы четко дали понять, что будем настаивать на ускорении процесса обретения Украиной членства в Европейском Союзе", - подчеркнул Мартин.

Он отметил, что вступление в ЕС предоставит Украине определенные гарантии безопасности и "откроет ряд возможностей" в экономическом плане.

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Ирландский премьер рассказал, что с Зеленским также обсудил финансовую поддержку Украины со стороны страны.

По его словам, правительство рассматривает альтернативные варианты предоставления средств Украине, в частности, создание инициативы "кормления детей в школах".

Мартин добавил, что Зеленский "очень сосредоточен на необходимости центрального участия Европы в более широком потенциальном мирном урегулировании".

"Прекращение огня само по себе не дает вам долгосрочной безопасности. Но, конечно, прекращение огня, особенно в таких больших странах, как Украина, значительно сложнее контролировать", - добавил Мартин.

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