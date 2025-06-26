Премьер Ирландии Мартин раскритиковал Орбана за сопротивление вступлению Украины в ЕС: Позиция "глубоко неутешительная" и "проблематичная"

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин резко раскритиковал позицию венгерского премьера Виктора Орбана относительно членства Украины в Европейском Союзе. Он назвал ее "глубоко неутешительной" и "проблематичной".

Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Ирландия и в дальнейшем будет убеждать Венгрию поддержать процесс вступления Украины."Членство в ЕС сыграло важную роль в развитии Ирландии, я не хочу препятствовать стремлению других стран присоединиться к ЕС", - заявил Мартин.

По его словам, чрезвычайно важно, чтобы Украина начала свой путь к вступлению в ЕС.

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