Премьер Ирландии Мартин раскритиковал Орбана за сопротивление вступлению Украины в ЕС: Позиция "глубоко неутешительная" и "проблематичная"
Премьер-министр Ирландии Михал Мартин резко раскритиковал позицию венгерского премьера Виктора Орбана относительно членства Украины в Европейском Союзе. Он назвал ее "глубоко неутешительной" и "проблематичной".
Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Ирландия и в дальнейшем будет убеждать Венгрию поддержать процесс вступления Украины."Членство в ЕС сыграло важную роль в развитии Ирландии, я не хочу препятствовать стремлению других стран присоединиться к ЕС", - заявил Мартин.
По его словам, чрезвычайно важно, чтобы Украина начала свой путь к вступлению в ЕС.
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Це називається "розкритикував"???
Піззєц...
І все...
Тобто НАТО, ЕС і їм подібним колгоспам фактично керує Путін, через своїх маріонеток орбанів...
Європейських колгоспи (аналоги сталінських колгоспів, в яких є Правління, Голова, контора..., але рішення приймаються у райкому КРСС ) НАТО, ЕС і їм подібні клони - це ніби акціонерні товариства, в яких кожний з акціонерів має свою частину акцій, але доленосне рішення не може бути прийнято через одного, чи декількох дрібних акціонерів, які виконують всередині тих колгоспів роль "Троянського коня"