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Новости Позиция Венгрии относительно Украины
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Премьер Ирландии Мартин раскритиковал Орбана за сопротивление вступлению Украины в ЕС: Позиция "глубоко неутешительная" и "проблематичная"

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин резко раскритиковал позицию венгерского премьера Виктора Орбана относительно членства Украины в Европейском Союзе. Он назвал ее "глубоко неутешительной" и "проблематичной".

Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Ирландия и в дальнейшем будет убеждать Венгрию поддержать процесс вступления Украины."Членство в ЕС сыграло важную роль в развитии Ирландии, я не хочу препятствовать стремлению других стран присоединиться к ЕС", - заявил Мартин.

По его словам, чрезвычайно важно, чтобы Украина начала свой путь к вступлению в ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ирландия на саммите ЕС будет настаивать на вступлении Украины в Евросоюз, - премьер страны Мартин

Автор: 

Ирландия (123) членство в ЕС (1078) Виктор Орбан (498)


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Прем'єр Ірландії Мартін розкритикував Орбана за спротив вступу України до ЄС: Позиція "глибоко невтішна" і "проблематична"

Це називається "розкритикував"???
Піззєц...
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26.06.2025 15:21 Ответить
Різко, але толерантно.
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26.06.2025 15:21 Ответить
Навіть дуже толерантно різко.
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26.06.2025 15:48 Ответить
орбан не вічний, Україна його переживе, як і всіх інших недолупків
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26.06.2025 15:22 Ответить
А где гарантия что следующим ****** Венгрии не станет Сийярто? Для кремля просто номер карточки поменяется на который надо бабки переводить.
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26.06.2025 15:26 Ответить
Орбан - прокацапський поц !
І все...
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26.06.2025 15:24 Ответить
Консенсуальність - Ахіллесова п'ята таких європейських колгоспів як НАТО, ЕС і їм подібним. Достатньо однієї Баби Яги типу Орбан і рішення не буде прийнято.

Тобто НАТО, ЕС і їм подібним колгоспам фактично керує Путін, через своїх маріонеток орбанів...

Європейських колгоспи (аналоги сталінських колгоспів, в яких є Правління, Голова, контора..., але рішення приймаються у райкому КРСС ) НАТО, ЕС і їм подібні клони - це ніби акціонерні товариства, в яких кожний з акціонерів має свою частину акцій, але доленосне рішення не може бути прийнято через одного, чи декількох дрібних акціонерів, які виконують всередині тих колгоспів роль "Троянського коня"
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26.06.2025 15:46 Ответить
Якщо вставляти палиці в колеса - це такий спосіб керування, тоді так.
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26.06.2025 15:49 Ответить
 
 