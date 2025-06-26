95% опитаних угорців проти вступу України в ЄС: у Орбана оголосили результати "референдуму"

В уряді Угорщини оголосили остаточні результати так званого референдуму щодо вступу України в ЄС і заявили, що "проти" висловилися 95% опитаних осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.

"Віктор Орбан оголосив остаточні результати референдуму Voks2025 щодо вступу України до ЄС напередодні саміту ЄС, що розпочнеться у четвер. Прем'єр-міністр заявив, що загалом проголосувало 2 млн 278 тис осіб. З них 2 млн 168 тис, або 95% тих, хто віддав свої голоси, проголосували проти вступу України до ЄС, тоді як решта 5% проголосували за підтримку України", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що заявлена кількість учасників "референдуму" становить приблизно 29% від кількості угорських виборців, які минулого року були у списках для участі у виборах до Європарламенту (7,8 млн осіб).

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Зазначається, що це "був не референдум, а опитування громадської думки, подібне до національних консультацій, яке не має обов'язкової юридичної сили та може використовуватися лише як політичний інструмент. Важливе питання полягає в тому, наскільки достовірними можуть бути дані про кількість респондентів та відповіді "так/ні"".

Видання зауважує, що кількість голосів та загалом результат голосування можуть викликати обґрунтовані сумніви, оскільки одна особа може проголосувати двічі з різних адрес електронної пошти.

Речник уряду Гергей Гуяш на одному з останніх брифінгів заявив, що друковані бюлетені проходять нотаріальну перевірку і їх "неможливо фальсифікувати", і ведеться перевірка також електронних голосів. Водночас він не зміг відповісти, чи виявить система тих, хто подав голос спершу на паперовому бюлетені, а потім в електронному вигляді. Речник заявив, що онлайн-голоси становлять лише близько 10% від загальної кількості.

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Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд проведе "національну консультацію" щодо того, чи підтримують угорці вступ України до Європейського Союзу. Сам Віктор Орбан публічно проголосував проти.

Своєю чергою голова угорської опозиційної партії "Тиса", Петер Мадяр розкритикував "національні консультації" щодо вступу України в ЄС, організовані командою премʼєр-міністра країни Віктора Орбана, та назвав їх "тотальним провалом".

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що уряд Угорщини провів "національні консультації VOKS2025" щодо вступу України до ЄС із відверто маніпулятивною метою та під тиском антиукраїнської пропаганди.