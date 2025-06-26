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Новини Антиукраїнська позиція Орбана Опитування в Угорщині щодо вступу України в ЄС
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95% опитаних угорців проти вступу України в ЄС: у Орбана оголосили результати "референдуму"

орбан про результати опитування щодо вступу України в ЄС

В уряді Угорщини оголосили остаточні результати так званого референдуму щодо вступу України в ЄС і заявили, що "проти" висловилися 95% опитаних осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.

"Віктор Орбан оголосив остаточні результати референдуму Voks2025 щодо вступу України до ЄС напередодні саміту ЄС, що розпочнеться у четвер. Прем'єр-міністр заявив, що загалом проголосувало 2 млн 278 тис осіб. З них 2 млн 168 тис, або 95% тих, хто віддав свої голоси, проголосували проти вступу України до ЄС, тоді як решта 5% проголосували за підтримку України", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що заявлена кількість учасників "референдуму" становить приблизно 29% від кількості угорських виборців, які минулого року були у списках для участі у виборах до Європарламенту (7,8 млн осіб).

Також читайте: Орбан: НАТО не має діла до України. Моє завдання - щоб так і лишалося

Зазначається, що це "був не референдум, а опитування громадської думки, подібне до національних консультацій, яке не має обов'язкової юридичної сили та може використовуватися лише як політичний інструмент. Важливе питання полягає в тому, наскільки достовірними можуть бути дані про кількість респондентів та відповіді "так/ні"".

Видання зауважує, що кількість голосів та загалом результат голосування можуть викликати обґрунтовані сумніви, оскільки одна особа може проголосувати двічі з різних адрес електронної пошти.

Речник уряду Гергей Гуяш на одному з останніх брифінгів заявив, що друковані бюлетені проходять нотаріальну перевірку і їх "неможливо фальсифікувати", і ведеться перевірка також електронних голосів. Водночас він не зміг відповісти, чи виявить система тих, хто подав голос спершу на паперовому бюлетені, а потім в електронному вигляді. Речник заявив, що онлайн-голоси становлять лише близько 10% від загальної кількості.

Читайте: Орбан - Зеленському: Прийняття країни, яка воює з Росією, одразу ж втягне ЄС у прямий конфлікт

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд проведе "національну консультацію" щодо того, чи підтримують угорці вступ України до Європейського Союзу. Сам Віктор Орбан публічно проголосував проти.

Своєю чергою голова угорської опозиційної партії "Тиса", Петер Мадяр розкритикував "національні консультації" щодо вступу України в ЄС, організовані командою премʼєр-міністра країни Віктора Орбана, та назвав їх "тотальним провалом".

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що уряд Угорщини провів "національні консультації VOKS2025" щодо вступу України до ЄС із відверто маніпулятивною метою та під тиском антиукраїнської пропаганди.

Автор: 

Угорщина (2360) членство в ЄС (1318) Віктор Орбан (593)


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Топ коментарі
+17
Кому цікаві кривляння *********** шльондри.
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26.06.2025 12:50 Відповісти
+17
Цікаво - а яка "легітимність" подібного "референдуму" для Брюсселя? Даний механізм у ЄС не передбачений...
Все простіше - Орбан робить народ Угорщини заложниками своєї політики... Тепер, коли від його уряду будуть вимагать підтримання вступу України до ЄС, він тупо, за кацапською "методою", буде кивать на цей "референдум": "Я не проти... Але народ Угорщини - "ПРОТИ" ...
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26.06.2025 12:50 Відповісти
+17
ТРЕБА В НАС ПРОВЕСТИ РЕФЕРЕНДУМ ПРО ВИХІД УГОРЩИНИ З ЄС,А ЩЕ КРАЩЕ ВИХІД ЙОВБИКА ОРБАНА З ЦЬОГО СВІТУ НА ТОЙ
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26.06.2025 12:54 Відповісти
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То такі ж цифри, як за пуйла, бацьку й нашого..
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26.06.2025 12:47 Відповісти
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26.06.2025 12:48 Відповісти
А в нас по опитуваннях громадської думки - Орбан - представник нетрадиційної сексуальної орієнтації, яке правда не має обов'язкової юридичної сили та може використовуватися лише як політичний інструмент.
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26.06.2025 12:48 Відповісти
Цікаво, а які результати будуть, якщо провести таке ж опитування серед громадян решти країн ЄС стосовно доцільності залишення Угорщини у його складі?
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26.06.2025 12:48 Відповісти
Кому цікаві кривляння *********** шльондри.
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26.06.2025 12:50 Відповісти
Цікаво - а яка "легітимність" подібного "референдуму" для Брюсселя? Даний механізм у ЄС не передбачений...
Все простіше - Орбан робить народ Угорщини заложниками своєї політики... Тепер, коли від його уряду будуть вимагать підтримання вступу України до ЄС, він тупо, за кацапською "методою", буде кивать на цей "референдум": "Я не проти... Але народ Угорщини - "ПРОТИ" ...
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26.06.2025 12:50 Відповісти
ЕС дає не меньше 13 мільярдів Ойро ( € ) щороку! Це тільки прямі дотації. Фактично утримує їх, але орбаноїди ставлять умови, блокують політику ЕС! Це абсурд!!
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26.06.2025 12:55 Відповісти
Насколько помню по последним данным у мадьяр самая отсталая экономика в ЕС,
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26.06.2025 12:57 Відповісти
Завжди була. Я взагалі не розумію, як їх прийняли..вони вступали туди тільки через дотації.
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26.06.2025 13:10 Відповісти
Зазначається, що це "був не референдум, а опитування громадської думки, подібне до національних консультацій, яке не має обов'язкової юридичної сили та може використовуватися лише як політичний інструмент. Джерело: https://censor.net/ua/n3560065
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26.06.2025 13:24 Відповісти
Я знаю... Це - звичайне маніпулювання громадською думкою... Але він робить угорців своїми "подєльніками"...
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26.06.2025 14:09 Відповісти
Саме так. Це колективний угорський Орбан. Його вибрали угри, як втілення власних прагнень, поглядів і фантазій про "Велику Угорщину".
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26.06.2025 14:14 Відповісти
І що з того? Єврокомісія просто припинить всі дотації і народ на другий день цю жабу сам винесе!
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26.06.2025 14:13 Відповісти
Проблема в тому, що "Єврокомісія" - це і Угорщина також... І якщо не вдасться паралізувать її голос там - це буде "пук у калюжу"...
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26.06.2025 14:43 Відповісти
19 млрд вже заблокували. Далі буде...
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26.06.2025 23:46 Відповісти
Vopros pocemu dlai ES vazna mnenije kakoj ta ubogoj Vengriji ili takoj ze Slovakiji?
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26.06.2025 12:51 Відповісти
Тому шо мудьярськи йуобіки ******* як і сербська радикална странка-засранка.
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26.06.2025 13:17 Відповісти
Тому що коли розроблялися статутні документи ЄС, не враховували, що туди колись потралять країни з корумпованими "птєнцами масковскага гнезда"... Тому зробили голосування одностайним, а не "технічною більшістю" , коли меншість повинна буде погоджуваться з думкою більшості...
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26.06.2025 14:47 Відповісти
Най би ото перевірити - чи не той у нього рейтинг як у чаушеску - незадовго до втечі і капуту рейтинг доповідали, шо чи то 90 чи то 95 %
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26.06.2025 12:53 Відповісти
Так він не встиг втекти)) біля туалету розтріляли..
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26.06.2025 13:14 Відповісти
ТРЕБА В НАС ПРОВЕСТИ РЕФЕРЕНДУМ ПРО ВИХІД УГОРЩИНИ З ЄС,А ЩЕ КРАЩЕ ВИХІД ЙОВБИКА ОРБАНА З ЦЬОГО СВІТУ НА ТОЙ
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26.06.2025 12:54 Відповісти
От про відхід Уйобрана на той світ,точно треба!!
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26.06.2025 19:45 Відповісти
Ну це, по перше, не референдум, а по друге - 29% відсотків виборців взяли участь в опитуванні, що є повним провалом для Орбана, бо будь хто може впевнено стверджувати, що 71% виборців, або за вступ України в ЄС, або вони, принаймі, не проти.
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26.06.2025 13:03 Відповісти
жаба вже відчуває,що на наступних виборах "пролітає зі свистом" і просто не знає куди і за що кидатися,ну і звичайно грошенята від ху#ла відробляти треба.
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26.06.2025 13:07 Відповісти
Пришлая югорська жаба знов шось квакає на березі Дунаю.
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26.06.2025 13:08 Відповісти
Класична маніпуляція, на кшталт:
Чи вважаєте ви, що у гомосексуальних відносинах Віктор Орбан є пасивним партнером?
Так/Ні.
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26.06.2025 13:11 Відповісти
Так.
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26.06.2025 13:18 Відповісти
Ху...ло 2, .....мені потоку як голосували, головне як я підрахував
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26.06.2025 13:15 Відповісти
А как иначе КОМПЬЮТЕР ВЗЛОМАЛИ!По сути это не им решать!А по другой сути небыть Украине в ЕС!Война Коррупция!!!
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26.06.2025 13:20 Відповісти
У Орбана тоже есть Дія для голосования?
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26.06.2025 13:22 Відповісти
Референдум, справа дуже серйозна, а що кажуть міжнародні наглядачі???
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26.06.2025 13:23 Відповісти
От ї....ча циганва! Самі весь час на ..підсосі,.у ЄС,ще й права качають! Треба просити НАТО,щоб на місяць призупинили дію 5-ї статті для цього непотрібу.Думаю 3-4 бригади і місяць часу вистачить,щоб привести до тями цю сволоту.! Мало їх у 56-му совіти пи.......ли
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26.06.2025 13:24 Відповісти
Коли орбанів брали в ЄС то ЄС теж опитували?
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26.06.2025 13:29 Відповісти
Опитані угорці:
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26.06.2025 13:42 Відповісти
100% німців були проти вступу угорщини в ЄС і нічого взяли, так шо орбан може йти на йух
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26.06.2025 14:01 Відповісти
Треба угорців опитати про їх підтримку Кім Чин Іна та путлєра....
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26.06.2025 14:12 Відповісти
нашому МЗС потрібно детальніше розібратися в такій суцільній ненависті до нас мадяр. Хочу знати чи це вони тому що самі по собі такі скаженні чи це ми десь сильно накосячили.
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26.06.2025 14:23 Відповісти
Не ототожнюйте режим Орбана з настроями всіх мадяр !
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26.06.2025 14:47 Відповісти
Дуже схоже на рейтинги путлєра. І на агонію орбанівського режиму!
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26.06.2025 14:33 Відповісти
Мадяри прогуляли такі уроки з історії власної країни
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26.06.2025 14:37 Відповісти
Щось дуже нагадує путінські референдуми ,до речі а чому це угорців це хвилює ,може краще Угорщині хай залишити ЄС ,адже орбан як і його кліка все роблять на догоду світового терориста.
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26.06.2025 14:44 Відповісти
З березня по квітень опозиційна партія Тиса вже проводила своє голосування . Там був зовсім протилежний результат .
Лідер опозиційної угорської партії "Тиса" Петер Мадяр оголосив результати альтернативного опитування угорців щодо вступу України в Євросоюз. Майже 60% респондентів підтримали Україну. Про це https://karpathir.com/2025/04/13/magyar-peter-igeretet-tett-arra-hogy-tamogatni-fogjak-ukrajna-eu-csatlakozasat/ повідомляє KarpatHir.
В опитування "Голос нації" взяли участь понад 1,1 млн людей. Анкета містила 13 питань, з яких лише пункт про Україну не стосувався внутрішньої політики Угорщини.

До речі про рейтинги угорських партій - Опозиційна Тиса випереджає провладну Федес вже на 15 % . І рейтинг її зростає і далі . Орбан досиджує у своєму кріслі останній рік .
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26.06.2025 14:54 Відповісти
Слабовато, могли б намалювати 99,9 %.
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26.06.2025 14:56 Відповісти
цей орбан - достатньо "принципова та чесна" хвойда *****, відро***є усе до устаннього ру-***..
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26.06.2025 15:05 Відповісти
 
 