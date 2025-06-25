Орбан: НАТО не має діла до України. Моє завдання - щоб так і лишалося
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що виступає проти вступу України до НАТО та Європейського Союзу і має намір блокувати ці процеси.
Про це він сказав після прибуття на саміт НАТО в Гаазі, передає Цензор.НЕТ.
"НАТО не має жодного діла до України. Україна не є членом НАТО, як і Росія. Моє завдання - щоб так і лишалося", - заявив Орбан у відповідь на запитання щодо участі президента Володимира Зеленського в саміті.
Політик також висловився проти євроінтеграції України, зазначивши, що її можливий вступ до ЄС несе ризик ескалації війни для самого Союзу.
Водночас Орбан вкотре наголосив, що не бачить у Росії реальної загрози для НАТО. "Я не думаю, що Росія становить яку-небудь реальну загрозу для НАТО. Бо ми набагато сильніші", - сказав він.
На його думку, головна небезпека для Європи полягає не у воєнній площині, а в економічній - через втрату конкурентоспроможності на глобальному ринку.
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Де було б НАТО, якби втратило
особового складу - близько 1014650
танків - 10967
бойових броньованих машин - 22885
артилерійських систем - 29569
РСЗВ - 1425
засобів ППО - 1188
літаків - 416
гелікоптерів - 337
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 42046
кораблів / катерів - 28
автомобільної техніки та автоцистерн - 53084
фублів з сосії хочется ?
то, значить циган вітя каже голосно, про що всі думають тихесенько.
Нагадую, що ***** пропонував поділити Україну - Буковину і Бессарабію - Румунії, Львівщину і Волинь - Польщі, Закарпаття - Угорщині, все інше - Московії.
Повівся, на наше щастя, тільки Орбан.
десь я цю фізію вже бачив...
Або рашня рубатиме "кінці",
або його вдавить таки "жаба"
зразу ж як Україна вступить у
збройний союз з ЄС.
Крупнейший в мире и Европе военный блок не имеет никакого отношения к крупнейшей войне в Европе.
К слову, этот блок так же не имеет отношения к войне тарифов, к демографии и парниковому эффекту