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Новини Членство України в НАТО Антиукраїнська позиція Орбана
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Орбан: НАТО не має діла до України. Моє завдання - щоб так і лишалося

Орбан порівняв війну в Україні з Афганістаном

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що виступає проти вступу України до НАТО та Європейського Союзу і має намір блокувати ці процеси.

Про це він сказав після прибуття на саміт НАТО в Гаазі, передає Цензор.НЕТ.

"НАТО не має жодного діла до України. Україна не є членом НАТО, як і Росія. Моє завдання - щоб так і лишалося", - заявив Орбан у відповідь на запитання щодо участі президента Володимира Зеленського в саміті.

Політик також висловився проти євроінтеграції України, зазначивши, що її можливий вступ до ЄС несе ризик ескалації війни для самого Союзу.

Водночас Орбан вкотре наголосив, що не бачить у Росії реальної загрози для НАТО. "Я не думаю, що Росія становить яку-небудь реальну загрозу для НАТО. Бо ми набагато сильніші", - сказав він.

На його думку, головна небезпека для Європи полягає не у воєнній площині, а в економічній - через втрату конкурентоспроможності на глобальному ринку.

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Автор: 

членство в НАТО (1757) Віктор Орбан (591)


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Топ коментарі
+34
И кто же тебе поставил такое задание?
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25.06.2025 14:47 Відповісти
+25
Бачити яка чесна людина. Відкрито каже, що йому таке завдання дали.
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25.06.2025 14:50 Відповісти
+21
жаба, а якщо НАТО не має діла до України, то чому ти на кожного дня про це кукарекаешь?

фублів з сосії хочется ?
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25.06.2025 14:51 Відповісти
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И кто же тебе поставил такое задание?
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25.06.2025 14:47 Відповісти
*****, хтож ще?)
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25.06.2025 14:53 Відповісти
Саме НАТО.
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25.06.2025 15:02 Відповісти
Доречі, почитайте біографію цього уйбка - воно не тупе , освічене , ну типу Венсцист при нарцисі...
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25.06.2025 15:29 Відповісти
Їб@нько 🤡🤡🤡
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25.06.2025 14:48 Відповісти
Щдається ця срака торбан скоро лусне))) вже видно що шви розійшлися остаточно))) а все оце німно яке вже ця торба не тримає😂😂😂
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25.06.2025 17:07 Відповісти
ЄС- збіговисько імпотентів, не здатне навіть захистити себе від внутрішніх ворогів.
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25.06.2025 14:49 Відповісти
Бачити яка чесна людина. Відкрито каже, що йому таке завдання дали.
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25.06.2025 14:50 Відповісти
Кожен день ця помилка природи - шоб тебе блокувало і не переставало
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25.06.2025 14:51 Відповісти
Бо ми набагато сильніші
Де було б НАТО, якби втратило
особового складу - близько 1014650
танків - 10967
бойових броньованих машин - 22885
артилерійських систем - 29569
РСЗВ - 1425
засобів ППО - 1188
літаків - 416
гелікоптерів - 337
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 42046
кораблів / катерів - 28
автомобільної техніки та автоцистерн - 53084
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25.06.2025 14:51 Відповісти
жаба, а якщо НАТО не має діла до України, то чому ти на кожного дня про це кукарекаешь?

фублів з сосії хочется ?
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25.06.2025 14:51 Відповісти
Подаруйте Орбану самокат!
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25.06.2025 14:55 Відповісти
Давно пора, або хоча б пейджер! 🤬 жаба вже не ховаєтьця що грає на боці ху...ла!
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25.06.2025 15:11 Відповісти
Орбан сам молиться аби Україна стояла, нашо йому москальські танки в Ужгороді. Але ж Україна стоїть і без НАТО? То хай воно так і надалі буде. Так вигідніше й спокійніше.
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25.06.2025 14:57 Відповісти
Орбан молиться, що Україна впала і він зміг захопити Ужгород. Надіється, що ***** йому подарує Закарпаття.
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25.06.2025 14:59 Відповісти
І що? Буде в нього Закарпаття, а через кордон таки стоятимуть москальські танки, які рано чи пізно можуть захотіти рухатися далі. В результаті можна лишитися й без Будапешту.
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25.06.2025 15:03 Відповісти
Орбан давно зрозумів, що ***** такий самий, яким був гітлер. А з гітлером мадяри порозумілися добре.
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25.06.2025 15:07 Відповісти
Гітлеру треба були союзники до пори до часу. Що б тими угорцями й іншими було, якби Третій Рейх виграв? Баварське б пили? Сумніваюся.
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25.06.2025 15:09 Відповісти
Так далеко Орбан не загадує, він мріє про "Велику Угорщину". Єдиним варіантом для цієї мрії є стати союзником кацапам, бо сама Угорщина нікчемно слабка.
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25.06.2025 15:11 Відповісти
Він витискає побільше користі, бо бачить що можна. Якби йому сказали заспокоїтися чи забиратися з ЄС і НАТО, він би швидко замовк. А так добре - і в ЄС сидить, і з кремлівського сейфа шось перепадає.
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25.06.2025 15:19 Відповісти
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25.06.2025 15:00 Відповісти
Пішов ти найух, угрофін грьобаний!
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25.06.2025 15:01 Відповісти
рютте мовчить?
то, значить циган вітя каже голосно, про що всі думають тихесенько.
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25.06.2025 15:01 Відповісти
Орган піде *****.
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25.06.2025 15:03 Відповісти
Він чомусь впевнений, що якщо Пуйло захопить Україну, то чомусь віддасть Закарпаття мадярам.
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25.06.2025 15:04 Відповісти
Бо ***** йому прямим текстом це запропонував.
Нагадую, що ***** пропонував поділити Україну - Буковину і Бессарабію - Румунії, Львівщину і Волинь - Польщі, Закарпаття - Угорщині, все інше - Московії.
Повівся, на наше щастя, тільки Орбан.
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25.06.2025 15:10 Відповісти
Може дійти до того, що НАТО вступатиме в ЗСУ.
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25.06.2025 15:04 Відповісти
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25.06.2025 15:09 Відповісти
Україно, і наша мета - довести ЄС і світу, що ви перебуваєте на зарплаті у Путіна, а Угорщину потрібно вигнати з ЄС, поки ця жалюгідна жаба не зникне. Назавжди.
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25.06.2025 15:05 Відповісти
Та дайте вже йому селедку. Отруєну.
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25.06.2025 15:07 Відповісти

десь я цю фізію вже бачив...
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25.06.2025 15:12 Відповісти
Ви прочитали думки.... 😁
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25.06.2025 15:20 Відповісти
Через рік вибори в Угорщині й на зараз ці жабоподібні виродки,не те що пролітають,а пролітають зі свистом,дай Боже мудрості угорцям й через рік ми побачимо зовсім іншу країну по відношенню до нас,а смердючи жаби просто підуть нах...
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25.06.2025 15:16 Відповісти
він точно не здохне від власної смерті.
Або рашня рубатиме "кінці",
або його вдавить таки "жаба"
зразу ж як Україна вступить у
збройний союз з ЄС.
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25.06.2025 15:16 Відповісти
очікувано, але шось дуже голосно кукурікає
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25.06.2025 15:21 Відповісти
Добре. Якого ***** щодня гинуть українці????????!
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25.06.2025 15:22 Відповісти
Так жаба,Україна в НАТО буде перешкоджати твоїм планам відтворення великої Угорщини.
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25.06.2025 15:33 Відповісти
мадярська гнида,,,Водночас Орбан вкотре наголосив, що не бачить у Росії реальної загрози для НАТО. "Я не думаю, що Росія становить яку-небудь реальну загрозу для НАТО. (((тоді ,чмо, вийди з НАТО І НЕ ПЛАТИ 5% ВВП В КАЗНУ НАТО,а відправ ці кошти на добробут мадярів...І ЩЕ...На його думку, головна небезпека для Європи полягає не у воєнній площині, а в економічній - через втрату конкурентоспроможності на глобальному ринку. СКАЖИ .мадярська лицемірна потворо ,це куйлу...Забирай ,куйло ,з України свою "рашистсько -окупаційну банду терористів і вбивць(війскову площину).бо ,я "мадяр" через це втрачаю економічну площину .
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25.06.2025 15:34 Відповісти
Какая прелесть.
Крупнейший в мире и Европе военный блок не имеет никакого отношения к крупнейшей войне в Европе.
К слову, этот блок так же не имеет отношения к войне тарифов, к демографии и парниковому эффекту
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25.06.2025 15:37 Відповісти
Це висший пілотаж в міждержавних стосунках. Вивчайте передовий досвід.
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25.06.2025 16:02 Відповісти
Югра рулить!
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25.06.2025 15:38 Відповісти
Ще раз - нафта йому , й досі , постачається через Україну ! Перекрити йому нафтопровід і через пару місяців ніякого Орбана вже небуде !
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25.06.2025 15:59 Відповісти
Як набридла ця жаба-орбан своїм белькотінням про Україну. Від нього за версту тхне рублями та російським болотом.
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25.06.2025 16:11 Відповісти
Єдине твоє діло- путіну задницю вилизувати. Вздовж і впоперек....
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25.06.2025 16:25 Відповісти
Блокувалка не відвалиться? Орбану та уУгорщині спочатку треба навчитися жити на свої кошти, а не бути жебраком у ЄС. А потім права качати.
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25.06.2025 16:29 Відповісти
 
 