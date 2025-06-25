Орбан: НАТО не має діла до України. Моє завдання - щоб так і лишалося

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що виступає проти вступу України до НАТО та Європейського Союзу і має намір блокувати ці процеси.

Про це він сказав після прибуття на саміт НАТО в Гаазі, передає Цензор.НЕТ.

"НАТО не має жодного діла до України. Україна не є членом НАТО, як і Росія. Моє завдання - щоб так і лишалося", - заявив Орбан у відповідь на запитання щодо участі президента Володимира Зеленського в саміті.

Політик також висловився проти євроінтеграції України, зазначивши, що її можливий вступ до ЄС несе ризик ескалації війни для самого Союзу.

Водночас Орбан вкотре наголосив, що не бачить у Росії реальної загрози для НАТО. "Я не думаю, що Росія становить яку-небудь реальну загрозу для НАТО. Бо ми набагато сильніші", - сказав він.

На його думку, головна небезпека для Європи полягає не у воєнній площині, а в економічній - через втрату конкурентоспроможності на глобальному ринку.

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