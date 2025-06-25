Орбан: НАТО не имеет отношения к Украине. Моя задача - чтобы так и оставалось
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выступает против вступления Украины в НАТО и Европейский Союз и намерен блокировать эти процессы.
Об этом он сказал по прибытии на саммит НАТО в Гааге, передает Цензор.НЕТ.
"НАТО не имеет никакого дела к Украине. Украина не является членом НАТО, как и Россия. Моя задача - чтобы так и оставалось", - заявил Орбан в ответ на вопрос об участии президента Владимира Зеленского в саммите.
Политик также высказался против евроинтеграции Украины, отметив, что ее возможное вступление в ЕС несет риск эскалации войны для самого Союза.
В то же время Орбан в очередной раз подчеркнул, что не видит в России реальной угрозы для НАТО. "Я не думаю, что Россия представляет какую-либо реальную угрозу для НАТО. Потому что мы гораздо сильнее", - сказал он.
По его мнению, главная опасность для Европы заключается не в военной плоскости, а в экономической - из-за потери конкурентоспособности на глобальном рынке.
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Де було б НАТО, якби втратило
особового складу - близько 1014650
танків - 10967
бойових броньованих машин - 22885
артилерійських систем - 29569
РСЗВ - 1425
засобів ППО - 1188
літаків - 416
гелікоптерів - 337
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 42046
кораблів / катерів - 28
автомобільної техніки та автоцистерн - 53084
фублів з сосії хочется ?
то, значить циган вітя каже голосно, про що всі думають тихесенько.
Нагадую, що ***** пропонував поділити Україну - Буковину і Бессарабію - Румунії, Львівщину і Волинь - Польщі, Закарпаття - Угорщині, все інше - Московії.
Повівся, на наше щастя, тільки Орбан.
десь я цю фізію вже бачив...
Або рашня рубатиме "кінці",
або його вдавить таки "жаба"
зразу ж як Україна вступить у
збройний союз з ЄС.
Крупнейший в мире и Европе военный блок не имеет никакого отношения к крупнейшей войне в Европе.
К слову, этот блок так же не имеет отношения к войне тарифов, к демографии и парниковому эффекту