Орбан: НАТО не имеет отношения к Украине. Моя задача - чтобы так и оставалось

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выступает против вступления Украины в НАТО и Европейский Союз и намерен блокировать эти процессы.

Об этом он сказал по прибытии на саммит НАТО в Гааге, передает Цензор.НЕТ.

"НАТО не имеет никакого дела к Украине. Украина не является членом НАТО, как и Россия. Моя задача - чтобы так и оставалось", - заявил Орбан в ответ на вопрос об участии президента Владимира Зеленского в саммите.

Политик также высказался против евроинтеграции Украины, отметив, что ее возможное вступление в ЕС несет риск эскалации войны для самого Союза.

В то же время Орбан в очередной раз подчеркнул, что не видит в России реальной угрозы для НАТО. "Я не думаю, что Россия представляет какую-либо реальную угрозу для НАТО. Потому что мы гораздо сильнее", - сказал он.

По его мнению, главная опасность для Европы заключается не в военной плоскости, а в экономической - из-за потери конкурентоспособности на глобальном рынке.

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