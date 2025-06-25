Орбан: Главная угроза для Европы - не Россия, а экономика
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не считает Россию самой большой угрозой для Европы, зато главным вызовом, по его мнению, является экономическая слабость ЕС.
Об этом он сказал журналистам перед вторым днем саммита НАТО в Гааге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Самая большая угроза для Европы - потеря конкурентоспособности. Настоящая угроза не в безопасности, она экономическая и потеря нашей конкурентоспособности в мировой торговле", - отметил Орбан.
Он отказался назвать Россию ключевой угрозой для безопасности континента. "Думаю, что России недостаточно, чтобы представлять для нас реальную угрозу. Мы гораздо сильнее", - заявил венгерский премьер.
Орбан также прокомментировал идею повышения оборонных расходов стран Альянса до 5% ВВП, отметив, что это возможно лишь при условии изменения правил бюджетного регулирования в ЕС. "Если мы сохраним регулирование таким, каким оно есть, никто в Европейском Союзе не сможет выполнить 5%, что бы они ни говорили. Поэтому нам придется пересчитать все другим методом. В таком случае мы можем это сделать", - сказал он.
Относительно международной ситуации, Орбан положительно оценил посредничество США в урегулировании напряженности между Израилем и Ираном, назвав это "проявлением здравого смысла".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вступ в ЕС похоже уже практически неостановим)) А там и НАТО на подходе..
В Угорщині зростає підтримка опозиційної партії "Тиса". Орбан може втратити владу, - Bloomberg Джерело: https://censor.net/ua/n3558723
Румунія яскравий приклад
Скіки бабок і зброї не давав він геогеску , а толку - нуль
Німеччина теж хто треба при владі .як і у Франції
Польща - нажаль вийняток з правил , але не те , щоб там дуже проросійське лайно прийшло, просто анти-українська. Хоча є на противагу уряд Туска
А ще дісіптікони і гремліни!
А сама серьйозна загроза для ЄС вцілому і угорщини особисто, це відсутність кваліфікованого психіатра, практикуючого лоботомію...
"Але тоді ми не зможемо будувати дороги"(с)...
Там родіна твоіх прєдков.