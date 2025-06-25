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Новости Угроза рф для Европы
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Орбан: Главная угроза для Европы - не Россия, а экономика

Венгрия поддержит санкции против РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не считает Россию самой большой угрозой для Европы, зато главным вызовом, по его мнению, является экономическая слабость ЕС.

Об этом он сказал журналистам перед вторым днем саммита НАТО в Гааге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Самая большая угроза для Европы - потеря конкурентоспособности. Настоящая угроза не в безопасности, она экономическая и потеря нашей конкурентоспособности в мировой торговле", - отметил Орбан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан - Зеленскому: Принятие страны, которая воюет с Россией, сразу же втянет ЕС в прямой конфликт

Он отказался назвать Россию ключевой угрозой для безопасности континента. "Думаю, что России недостаточно, чтобы представлять для нас реальную угрозу. Мы гораздо сильнее", - заявил венгерский премьер.

Орбан также прокомментировал идею повышения оборонных расходов стран Альянса до 5% ВВП, отметив, что это возможно лишь при условии изменения правил бюджетного регулирования в ЕС. "Если мы сохраним регулирование таким, каким оно есть, никто в Европейском Союзе не сможет выполнить 5%, что бы они ни говорили. Поэтому нам придется пересчитать все другим методом. В таком случае мы можем это сделать", - сказал он.

Относительно международной ситуации, Орбан положительно оценил посредничество США в урегулировании напряженности между Израилем и Ираном, назвав это "проявлением здравого смысла".

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Автор: 

Европа (1940) Виктор Орбан (496)


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Топ комментарии
+17
Так вийди на х#й з ЕС.
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25.06.2025 12:54 Ответить
+12
Звісно вигідніше лизати дупу ***** й торгувати кідарським газом та нафтою.
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25.06.2025 12:54 Ответить
+11
Головна загроза -кгбіський кнур з Будапешту !
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25.06.2025 12:55 Ответить
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Звісно вигідніше лизати дупу ***** й торгувати кідарським газом та нафтою.
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25.06.2025 12:54 Ответить
А звідки ж йому , та нафта , постачається ? Нафтопроводом "дружба" через Україну !
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25.06.2025 14:20 Ответить
Через Болгарію і Румунію!!!!
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25.06.2025 15:15 Ответить
Не на часі, вуйок трогати не можна, а то по запарі газонуть на Майдан.
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25.06.2025 21:06 Ответить
Так вийди на х#й з ЕС.
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25.06.2025 12:54 Ответить
ну так попроси у своего ********....
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25.06.2025 12:54 Ответить
Головна загроза -кгбіський кнур з Будапешту !
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25.06.2025 12:55 Ответить
Шо, иало ЄС ******* субстдують?
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25.06.2025 12:56 Ответить
Орбан ти ідіот. Неподобається в ЄС іди нах.й
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25.06.2025 12:56 Ответить
Само на дотаціях тільки й здатне, що доїти разом ЄС та росію....
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25.06.2025 12:57 Ответить
Все поплыла "матрешка".
Вступ в ЕС похоже уже практически неостановим)) А там и НАТО на подходе..
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25.06.2025 12:57 Ответить
ОБОСРАТУШКА ))
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25.06.2025 12:59 Ответить
Вскрилась консерва. Розуміє , що скоро на вихід попросять
В Угорщині зростає підтримка опозиційної партії "Тиса". Орбан може втратити владу, - Bloomberg Джерело: https://censor.net/ua/n3558723
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25.06.2025 12:59 Ответить
Він свого друга ***** попросить, той досвід має. Німеччина, Франція, Польща, США, Україна.
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25.06.2025 13:04 Ответить
Нащастя пуйло все меньше і може в Європейських країнах
Румунія яскравий приклад
Скіки бабок і зброї не давав він геогеску , а толку - нуль
Німеччина теж хто треба при владі .як і у Франції
Польща - нажаль вийняток з правил , але не те , щоб там дуже проросійське лайно прийшло, просто анти-українська. Хоча є на противагу уряд Туска
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25.06.2025 13:08 Ответить
Румунія - це яскраве виключення.
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25.06.2025 13:10 Ответить
Якщо виключень , як в нашому випадку, більше ніж правил.То правило - не релевантне
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25.06.2025 13:12 Ответить
Дебіле...Тебе хтось насильно тримає в ЄС? Виходи і в ТАЙОЖНИЙ СОЮЗ!!!
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25.06.2025 13:00 Ответить
а де тоді харчєваться буде?
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25.06.2025 13:03 Ответить
Воно живе на дотаціях, а тут з тих дотацій треба віддати на озброєння, красти стає все тяжче!!!
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25.06.2025 15:18 Ответить
головна небезпека для Європи - це ненажерлевість таких як цей ***********..
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25.06.2025 13:02 Ответить
орбан шлюха
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25.06.2025 13:04 Ответить
Ну да!
А ще дісіптікони і гремліни!
А сама серьйозна загроза для ЄС вцілому і угорщини особисто, це відсутність кваліфікованого психіатра, практикуючого лоботомію...
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25.06.2025 13:04 Ответить
Так-так. Було вже.

"Але тоді ми не зможемо будувати дороги"(с)...
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25.06.2025 13:05 Ответить
Сама велика проблема Європи - це троянський кінь у вигляді Орбана та його шавки Фіцо.
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25.06.2025 13:05 Ответить
Навіщо ти принизив фрицо, він шавка самого ху...ла
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25.06.2025 14:51 Ответить
Выкинуть Венгрию из Европы - сразу там легче станет
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25.06.2025 13:08 Ответить
Торбан, менше торби з кішень угорців і менше лижи сраку путіну, бо у вас з сціярто скоро зуби випадуть через звичку ковтати не пережовуючі гімно з валізу пуйла. Брудна ти істота. Саме тобою всі гидують навколо і давно, але поважають терплячих угорців, бо вони диві люди, а ти істота.
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25.06.2025 13:10 Ответить
вітья, йди *****.
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25.06.2025 13:15 Ответить
А через кого економіка ЄС шкутильгає - хто на дотаціях в Європі?
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25.06.2025 13:15 Ответить
У Вітю вселився Гетьманцев з його арифметикою перед вторгненням Рашки.
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25.06.2025 13:18 Ответить
А економіка Угорщини.
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25.06.2025 13:21 Ответить
Головна загроза для Європи це ти "чувирло братскоє"
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25.06.2025 13:23 Ответить
Вітьок, ##здуй у Ханти-Мансійськ. Назавжди.

Там родіна твоіх прєдков.
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25.06.2025 13:24 Ответить
Путінська метостаза...як і трамп
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25.06.2025 13:24 Ответить
Ну і СКОТИНЯКА ж ти,вітьок!
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25.06.2025 13:35 Ответить
Це у вас, угро-фінів зауральських загроза - економіка, яку що угр, що московит пустили по звізді, а для Європи таки каіапія загроза і ви разом з нею.
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25.06.2025 13:55 Ответить
Балбес !
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25.06.2025 14:05 Ответить
сказала срана утриманка...
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25.06.2025 18:08 Ответить
 
 