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Новини Загроза РФ перед Європою
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Орбан: Головна загроза для Європи - не Росія, а економіка

Угорщина підтримає санкції проти РФ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вважає Росію найбільшою загрозою для Європи, натомість головним викликом, на його думку, є економічна слабкість ЄС.

Про це він сказав журналістам перед другим днем саміту НАТО в Гаазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Найбільша загроза для Європи - втрата конкурентоспроможності. Справжня загроза не в безпеці, вона економічна та втрата нашої конкурентоспроможності у світовій торгівлі", - зазначив Орбан.

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Він відмовився назвати Росію ключовою загрозою для безпеки континенту. "Думаю, що Росії недостатньо, щоб становити для нас реальну загрозу. Ми набагато сильніші", - заявив угорський прем’єр.

Орбан також прокоментував ідею підвищення оборонних витрат країн Альянсу до 5% ВВП, зазначивши, що це можливо лише за умови зміни правил бюджетного регулювання в ЄС. "Якщо ми збережемо регулювання таким, яким воно є, ніхто в Європейському Союзі не зможе виконати 5%, що б вони не казали. Тож нам доведеться перерахувати все іншим методом. У такому разі ми можемо це зробити", - сказав він.

Щодо міжнародної ситуації, Орбан позитивно оцінив посередництво США у врегулюванні напруженості між Ізраїлем та Іраном, назвавши це "проявом здорового глузду".

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Автор: 

Європа (1899) Віктор Орбан (591)


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Топ коментарі
+17
Так вийди на х#й з ЕС.
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25.06.2025 12:54 Відповісти
+12
Звісно вигідніше лизати дупу ***** й торгувати кідарським газом та нафтою.
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25.06.2025 12:54 Відповісти
+11
Головна загроза -кгбіський кнур з Будапешту !
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25.06.2025 12:55 Відповісти
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Звісно вигідніше лизати дупу ***** й торгувати кідарським газом та нафтою.
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25.06.2025 12:54 Відповісти
А звідки ж йому , та нафта , постачається ? Нафтопроводом "дружба" через Україну !
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25.06.2025 14:20 Відповісти
Через Болгарію і Румунію!!!!
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25.06.2025 15:15 Відповісти
Не на часі, вуйок трогати не можна, а то по запарі газонуть на Майдан.
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25.06.2025 21:06 Відповісти
Так вийди на х#й з ЕС.
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25.06.2025 12:54 Відповісти
ну так попроси у своего ********....
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25.06.2025 12:54 Відповісти
Головна загроза -кгбіський кнур з Будапешту !
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25.06.2025 12:55 Відповісти
Шо, иало ЄС ******* субстдують?
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25.06.2025 12:56 Відповісти
Орбан ти ідіот. Неподобається в ЄС іди нах.й
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25.06.2025 12:56 Відповісти
Само на дотаціях тільки й здатне, що доїти разом ЄС та росію....
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25.06.2025 12:57 Відповісти
Все поплыла "матрешка".
Вступ в ЕС похоже уже практически неостановим)) А там и НАТО на подходе..
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25.06.2025 12:57 Відповісти
ОБОСРАТУШКА ))
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25.06.2025 12:59 Відповісти
Вскрилась консерва. Розуміє , що скоро на вихід попросять
В Угорщині зростає підтримка опозиційної партії "Тиса". Орбан може втратити владу, - Bloomberg Джерело: https://censor.net/ua/n3558723
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25.06.2025 12:59 Відповісти
Він свого друга ***** попросить, той досвід має. Німеччина, Франція, Польща, США, Україна.
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25.06.2025 13:04 Відповісти
Нащастя пуйло все меньше і може в Європейських країнах
Румунія яскравий приклад
Скіки бабок і зброї не давав він геогеску , а толку - нуль
Німеччина теж хто треба при владі .як і у Франції
Польща - нажаль вийняток з правил , але не те , щоб там дуже проросійське лайно прийшло, просто анти-українська. Хоча є на противагу уряд Туска
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25.06.2025 13:08 Відповісти
Румунія - це яскраве виключення.
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25.06.2025 13:10 Відповісти
Якщо виключень , як в нашому випадку, більше ніж правил.То правило - не релевантне
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25.06.2025 13:12 Відповісти
Дебіле...Тебе хтось насильно тримає в ЄС? Виходи і в ТАЙОЖНИЙ СОЮЗ!!!
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25.06.2025 13:00 Відповісти
а де тоді харчєваться буде?
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25.06.2025 13:03 Відповісти
Воно живе на дотаціях, а тут з тих дотацій треба віддати на озброєння, красти стає все тяжче!!!
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25.06.2025 15:18 Відповісти
головна небезпека для Європи - це ненажерлевість таких як цей ***********..
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25.06.2025 13:02 Відповісти
орбан шлюха
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25.06.2025 13:04 Відповісти
Ну да!
А ще дісіптікони і гремліни!
А сама серьйозна загроза для ЄС вцілому і угорщини особисто, це відсутність кваліфікованого психіатра, практикуючого лоботомію...
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25.06.2025 13:04 Відповісти
Так-так. Було вже.

"Але тоді ми не зможемо будувати дороги"(с)...
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25.06.2025 13:05 Відповісти
Сама велика проблема Європи - це троянський кінь у вигляді Орбана та його шавки Фіцо.
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25.06.2025 13:05 Відповісти
Навіщо ти принизив фрицо, він шавка самого ху...ла
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25.06.2025 14:51 Відповісти
Выкинуть Венгрию из Европы - сразу там легче станет
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25.06.2025 13:08 Відповісти
Торбан, менше торби з кішень угорців і менше лижи сраку путіну, бо у вас з сціярто скоро зуби випадуть через звичку ковтати не пережовуючі гімно з валізу пуйла. Брудна ти істота. Саме тобою всі гидують навколо і давно, але поважають терплячих угорців, бо вони диві люди, а ти істота.
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25.06.2025 13:10 Відповісти
вітья, йди *****.
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25.06.2025 13:15 Відповісти
А через кого економіка ЄС шкутильгає - хто на дотаціях в Європі?
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25.06.2025 13:15 Відповісти
У Вітю вселився Гетьманцев з його арифметикою перед вторгненням Рашки.
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25.06.2025 13:18 Відповісти
А економіка Угорщини.
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25.06.2025 13:21 Відповісти
Головна загроза для Європи це ти "чувирло братскоє"
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25.06.2025 13:23 Відповісти
Вітьок, ##здуй у Ханти-Мансійськ. Назавжди.

Там родіна твоіх прєдков.
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25.06.2025 13:24 Відповісти
Путінська метостаза...як і трамп
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25.06.2025 13:24 Відповісти
Ну і СКОТИНЯКА ж ти,вітьок!
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25.06.2025 13:35 Відповісти
Це у вас, угро-фінів зауральських загроза - економіка, яку що угр, що московит пустили по звізді, а для Європи таки каіапія загроза і ви разом з нею.
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25.06.2025 13:55 Відповісти
Балбес !
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25.06.2025 14:05 Відповісти
сказала срана утриманка...
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25.06.2025 18:08 Відповісти
 
 