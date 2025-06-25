Орбан: Головна загроза для Європи - не Росія, а економіка
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вважає Росію найбільшою загрозою для Європи, натомість головним викликом, на його думку, є економічна слабкість ЄС.
Про це він сказав журналістам перед другим днем саміту НАТО в Гаазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Найбільша загроза для Європи - втрата конкурентоспроможності. Справжня загроза не в безпеці, вона економічна та втрата нашої конкурентоспроможності у світовій торгівлі", - зазначив Орбан.
Він відмовився назвати Росію ключовою загрозою для безпеки континенту. "Думаю, що Росії недостатньо, щоб становити для нас реальну загрозу. Ми набагато сильніші", - заявив угорський прем’єр.
Орбан також прокоментував ідею підвищення оборонних витрат країн Альянсу до 5% ВВП, зазначивши, що це можливо лише за умови зміни правил бюджетного регулювання в ЄС. "Якщо ми збережемо регулювання таким, яким воно є, ніхто в Європейському Союзі не зможе виконати 5%, що б вони не казали. Тож нам доведеться перерахувати все іншим методом. У такому разі ми можемо це зробити", - сказав він.
Щодо міжнародної ситуації, Орбан позитивно оцінив посередництво США у врегулюванні напруженості між Ізраїлем та Іраном, назвавши це "проявом здорового глузду".
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Вступ в ЕС похоже уже практически неостановим)) А там и НАТО на подходе..
В Угорщині зростає підтримка опозиційної партії "Тиса". Орбан може втратити владу, - Bloomberg Джерело: https://censor.net/ua/n3558723
Румунія яскравий приклад
Скіки бабок і зброї не давав він геогеску , а толку - нуль
Німеччина теж хто треба при владі .як і у Франції
Польща - нажаль вийняток з правил , але не те , щоб там дуже проросійське лайно прийшло, просто анти-українська. Хоча є на противагу уряд Туска
А ще дісіптікони і гремліни!
А сама серьйозна загроза для ЄС вцілому і угорщини особисто, це відсутність кваліфікованого психіатра, практикуючого лоботомію...
"Але тоді ми не зможемо будувати дороги"(с)...
Там родіна твоіх прєдков.