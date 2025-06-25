Прем’єр Естонії Міхал: Росія залишатиметься загрозою для НАТО і ЄС, поки Путін не змінить свої цілі

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що Росія становитиме загрозу для НАТО і Євросоюзу доти, доки президент РФ Володимир Путін не відмовиться від своїх цілей.

Про це він сказав під час спілкування з пресою після прибуття на саміт НАТО в Гаазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Міхал підкреслив, що напад РФ на Україну підтвердив давні застереження Естонії, країн Балтії та Північної Європи щодо загрозливого характеру російського режиму.

"Ніхто нам не вірив, казали, що це наші друзяки, з якими можна випити чаю, а зараз вони окупують Україну і вбивають невинних людей", - зазначив він.

Він наголосив, що Росія залишатиметься загрозою для всіх країн НАТО і ЄС, поки Путін не змінить своїх намірів. Також прем’єр закликав не боятися, а готуватися - через інвестиції в оборону.

Очікується, що під час саміту країни Альянсу домовляться збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП, а ще 1,5% планують спрямовувати на так звану "м’яку безпеку", зокрема інфраструктурні проєкти. США при цьому погодилися на поступове збільшення витрат протягом 10 років.

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