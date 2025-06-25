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Новини Загроза РФ перед Європою
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Прем’єр Естонії Міхал: Росія залишатиметься загрозою для НАТО і ЄС, поки Путін не змінить свої цілі

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що Росія становитиме загрозу для НАТО і Євросоюзу доти, доки президент РФ Володимир Путін не відмовиться від своїх цілей.

Про це він сказав під час спілкування з пресою після прибуття на саміт НАТО в Гаазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Міхал підкреслив, що напад РФ на Україну підтвердив давні застереження Естонії, країн Балтії та Північної Європи щодо загрозливого характеру російського режиму.

"Ніхто нам не вірив, казали, що це наші друзяки, з якими можна випити чаю, а зараз вони окупують Україну і вбивають невинних людей", - зазначив він.

Він наголосив, що Росія залишатиметься загрозою для всіх країн НАТО і ЄС, поки Путін не змінить своїх намірів. Також прем’єр закликав не боятися, а готуватися - через інвестиції в оборону.

Очікується, що під час саміту країни Альянсу домовляться збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП, а ще 1,5% планують спрямовувати на так звану "м’яку безпеку", зокрема інфраструктурні проєкти. США при цьому погодилися на поступове збільшення витрат протягом 10 років.

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Автор: 

НАТО (6636) путін володимир (24222) Естонія (1656) Євросоюз (13779)


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Пуйло не буде чекати 10 років поки Європа накачає мʼязи… він буде брати її в ліжку. Бо досі спить.
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25.06.2025 11:09 Відповісти
Мрійник, ху....ло стільки не проживе, або здохне, або грохнуть. Тому він може почати в любий момент
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25.06.2025 11:19 Відповісти
Я так розумію поки ху...ло не здохне, бо йому пофіг скільки буде війна. Війна для нього це влада, а гибель людей це не проблема для нього, він життя своїх людей не цінує. В бункері доживе останок нікчемного життя, може ще свій виводок сховає
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25.06.2025 11:18 Відповісти
Там більшість росії таких же ******. Потрібно урізати дармові нафтогазові доходи, завдяки зеленому переходу, нафтогазу з Катару через Сирію і Туреччину, газу з Туреччини, демпінгу цін Еміратами (існує така вірогідність по розвалу ОПЕК) і так далі.
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25.06.2025 11:34 Відповісти
у ***** одна ціль - здохнути
а допоки ***** не здохне - доти дойопуватиме Україну та Українців
се ля ві
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25.06.2025 11:23 Відповісти
 
 