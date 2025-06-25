Премьер Эстонии Михал: Россия будет оставаться угрозой для НАТО и ЕС, пока Путин не изменит свои цели

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Россия будет представлять угрозу для НАТО и Евросоюза до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин не откажется от своих целей.

Об этом он сказал во время общения с прессой по прибытии на саммит НАТО в Гааге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Михал подчеркнул, что нападение РФ на Украину подтвердило давние предостережения Эстонии, стран Балтии и Северной Европы относительно угрожающего характера российского режима.

"Никто нам не верил, говорили, что это наши друзья, с которыми можно выпить чаю, а сейчас они оккупируют Украину и убивают невинных людей", - отметил он.

Он подчеркнул, что Россия будет оставаться угрозой для всех стран НАТО и ЕС, пока Путин не изменит своих намерений. Также премьер призвал не бояться, а готовиться - через инвестиции в оборону.

Ожидается, что во время саммита страны Альянса договорятся увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП, а еще 1,5% планируют направлять на так называемую "мягкую безопасность", в частности инфраструктурные проекты. США при этом согласились на постепенное увеличение расходов в течение 10 лет.

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