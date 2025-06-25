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Новости Угроза рф для Европы
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Премьер Эстонии Михал: Россия будет оставаться угрозой для НАТО и ЕС, пока Путин не изменит свои цели

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Россия будет представлять угрозу для НАТО и Евросоюза до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин не откажется от своих целей.

Об этом он сказал во время общения с прессой по прибытии на саммит НАТО в Гааге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Михал подчеркнул, что нападение РФ на Украину подтвердило давние предостережения Эстонии, стран Балтии и Северной Европы относительно угрожающего характера российского режима.

"Никто нам не верил, говорили, что это наши друзья, с которыми можно выпить чаю, а сейчас они оккупируют Украину и убивают невинных людей", - отметил он.

Он подчеркнул, что Россия будет оставаться угрозой для всех стран НАТО и ЕС, пока Путин не изменит своих намерений. Также премьер призвал не бояться, а готовиться - через инвестиции в оборону.

Ожидается, что во время саммита страны Альянса договорятся увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП, а еще 1,5% планируют направлять на так называемую "мягкую безопасность", в частности инфраструктурные проекты. США при этом согласились на постепенное увеличение расходов в течение 10 лет.

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Автор: 

НАТО (10174) путин владимир (31651) Эстония (1464) Евросоюз (17328)


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Пуйло не буде чекати 10 років поки Європа накачає мʼязи… він буде брати її в ліжку. Бо досі спить.
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25.06.2025 11:09 Ответить
Мрійник, ху....ло стільки не проживе, або здохне, або грохнуть. Тому він може почати в любий момент
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25.06.2025 11:19 Ответить
Я так розумію поки ху...ло не здохне, бо йому пофіг скільки буде війна. Війна для нього це влада, а гибель людей це не проблема для нього, він життя своїх людей не цінує. В бункері доживе останок нікчемного життя, може ще свій виводок сховає
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25.06.2025 11:18 Ответить
Там більшість росії таких же ******. Потрібно урізати дармові нафтогазові доходи, завдяки зеленому переходу, нафтогазу з Катару через Сирію і Туреччину, газу з Туреччини, демпінгу цін Еміратами (існує така вірогідність по розвалу ОПЕК) і так далі.
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25.06.2025 11:34 Ответить
у ***** одна ціль - здохнути
а допоки ***** не здохне - доти дойопуватиме Україну та Українців
се ля ві
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25.06.2025 11:23 Ответить
 
 