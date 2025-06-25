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Новини Відео Саміт НАТО у Гаазі
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Зеленський прибув на саміт НАТО. ВIДЕО

Сьогодні, 25 червня 2025 року, президент України Володимир Зеленський прибув на саміт НАТО, який проходить у Гаазі.

Відповідне відео поширюють ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Як видно, Зеленський з'явився на офіційному заході в класичному костюмі.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп погодився особисто зустрітися із Зеленським на полях саміту НАТО 25 червня, - Politico

Нагадаємо, під час візиту до Білого дому Зеленського критикували за стиль одягу. Зокрема, президент США Дональд Трамп розпочав суперечку із лідером України Володимиром Зеленським через його зовнішній вигляд. Американський кореспондент видання RSBN Браян Гленн на пресконференції в Овальному кабінеті питав у президента України Володимира Зеленського, де його костюм.

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) НАТО (6635) саміт (824)


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Топ коментарі
+19
*****! Війну закінчив! Тепер вже точно! 😲
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25.06.2025 10:53 Відповісти
+18
Все, скумбрія подорожчає...
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25.06.2025 10:54 Відповісти
+17
ось тут офіційний діловий костюм

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25.06.2025 11:00 Відповісти
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*****! Війну закінчив! Тепер вже точно! 😲
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25.06.2025 10:53 Відповісти
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25.06.2025 10:57 Відповісти
Хайпожерррр???!!! 😲
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25.06.2025 11:06 Відповісти
Трохи є
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25.06.2025 11:56 Відповісти
Вибачте, я не про Вас, а про самого Зєлєнского. Маю підозру, що то власне він на зміні образу і хайпує. 😏
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25.06.2025 12:01 Відповісти
А ви точно українець, що так зневажливо висловлюєтесь про президента суверенної України?
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25.06.2025 12:30 Відповісти
Все, скумбрія подорожчає...
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25.06.2025 10:54 Відповісти
Часи скумбрії по 8,0 давно в минулому
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25.06.2025 10:56 Відповісти
Ексміністр закордонних справ розповів, чому Зеленський не надягнув костюм до Трампа

За словами Кулеби, обіцянка Зеленського не носити костюм до кінця війни є принциповим політичним рішенням. Він наголосив, що це не питання дипломатичного протоколу, а саме політики.

Ну, дивитися, ну, президент пообіцяв, що він буде до кінця війни без костюма. Президент же не просто президент, він ще й політик, і він розуміє, що це принципове питання дотримуватися своєї обіцянки. Американці точку його вирішили похитати довкола неї. Це немає стосунку до дипломатичного протоколу. Це питання політики", - заявив Кулеба.
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25.06.2025 10:57 Відповісти
Вау
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25.06.2025 10:57 Відповісти
Костюм...
Це новини, на якиі ми заслуговуємо.
Дякую, дуже дякую!
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25.06.2025 10:57 Відповісти
Велика Британія, 23.06.25, той самий френч, жодних змін
так шо, не вперше

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25.06.2025 10:57 Відповісти
той самий френч, 23.06.25, Лондон

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25.06.2025 10:59 Відповісти
ось тут офіційний діловий костюм

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25.06.2025 11:00 Відповісти
Як не бомжара, то слюсар із жека
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25.06.2025 11:07 Відповісти
Сємкі та кєпочку забув, лошара, дрес-код тіпа не завершений, пацанва з ОПи потім порожніми пакетиками з під мівіни закидає...
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25.06.2025 17:45 Відповісти
Оце так новина..... Прям всім новинам новина...🤡🤡🤡
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25.06.2025 10:57 Відповісти
Кросівочки теж офіційні?
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25.06.2025 10:57 Відповісти
а де сам дерьмак? не видно шо зеля й його чемоданчик несе. )
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25.06.2025 10:58 Відповісти
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25.06.2025 11:16 Відповісти
Не пускати цього чмошника без краватки!!!!
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25.06.2025 10:59 Відповісти
Це не офіційний костюм, а якийсь диктаторський кітель.
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25.06.2025 10:59 Відповісти
Який диктатор, такий і кітель.
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25.06.2025 11:04 Відповісти
Єрмак з ним? - то й хер з ним
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25.06.2025 11:08 Відповісти
Де ви тут бачили класичний костюм? Кежуал куртяка.
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25.06.2025 11:09 Відповісти
Чорний костюм,чорна сорочка,чорні штани,чорне взуття,голова чорна.
Приїхав блок ховати? Путін тільки рже.
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25.06.2025 11:11 Відповісти
Були й інші поціновувачі чорного однострою...
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25.06.2025 14:57 Відповісти
І чим вони закінчили?
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25.06.2025 19:24 Відповісти
Танцюй зі мною повільно, поки дрімає Трамп божевільний.
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25.06.2025 11:12 Відповісти
Чорна сорочка і без краватки ,потужно
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25.06.2025 11:14 Відповісти
Клас , прямо як кобила іпподромна,зразу ж видно що найдосвідченіший , зубки він почистив , покакав ?
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25.06.2025 11:18 Відповісти
Це у нього тактичний фрак, чи парадна військова форма?
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25.06.2025 11:25 Відповісти
Злився короч.
Так розумію він не носив костюм принципово, до 'завершення війни". Такі забобони бувають у людей - колись він так буси носив на руці, поки кацапи моряків не віддали, захоплених під Керчю. А тут злився...
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25.06.2025 11:48 Відповісти
Трохи щоб бундючний Трумп подумав, що наш Президент хоче з ним дружити. В принципі правильний хід.
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25.06.2025 12:24 Відповісти
потужні зміни у Президента. Як там безумна казала - зе переродився? Поки шо тіко на пінжак вистачило!
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25.06.2025 12:32 Відповісти
І не просто на пінжак, а на пінжак з каманАми!
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25.06.2025 12:36 Відповісти
Хайпожерство наше все.
Боже правий до чого ж ми опустилися, коли за травою ліса не бачимо😢

Нам не має коли розум включати, бо хайп весь ресурс вижирає до дна.
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25.06.2025 12:52 Відповісти
читаймо заголовок в перекладі, преЗедент зеленський прибув на ОБІД на саміті НАТО). більше його нікуди не запрошують, бо там збираються дорослі дяді))
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25.06.2025 14:51 Відповісти
Чітаємо ще уважніше! І ще й придивляємося!
І бачимо Патужного у чорній сорочці...
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25.06.2025 15:10 Відповісти
Чекаємо побачити,як потужний боксував кожного з них.В Овальному,ніби непогано це йому вдалось.
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25.06.2025 19:22 Відповісти
У жовтому - то не Олена Зеленська, а It's Queen Maxima of the Netherlands, she was hosting a dinner for the NATO leaders.
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25.06.2025 19:54 Відповісти
якесь пом"яте та опухше
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25.06.2025 14:53 Відповісти
Ну, прямо з шанців під Покровськом... Добре що не в засратих штанях - Європу зрозуміє...
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25.06.2025 15:13 Відповісти
Главное, чтобы,
Главное, чтобы,
Главное, чтобы,
Костюмчик сидел!
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25.06.2025 18:35 Відповісти
 
 