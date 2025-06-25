Зеленський прибув на саміт НАТО. ВIДЕО

Сьогодні, 25 червня 2025 року, президент України Володимир Зеленський прибув на саміт НАТО, який проходить у Гаазі.

Відповідне відео поширюють ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Як видно, Зеленський з'явився на офіційному заході в класичному костюмі.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

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Нагадаємо, під час візиту до Білого дому Зеленського критикували за стиль одягу. Зокрема, президент США Дональд Трамп розпочав суперечку із лідером України Володимиром Зеленським через його зовнішній вигляд. Американський кореспондент видання RSBN Браян Гленн на пресконференції в Овальному кабінеті питав у президента України Володимира Зеленського, де його костюм.