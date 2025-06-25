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Зеленський прибув на саміт НАТО. ВIДЕО
Сьогодні, 25 червня 2025 року, президент України Володимир Зеленський прибув на саміт НАТО, який проходить у Гаазі.
Відповідне відео поширюють ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Як видно, Зеленський з'явився на офіційному заході в класичному костюмі.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
Нагадаємо, під час візиту до Білого дому Зеленського критикували за стиль одягу. Зокрема, президент США Дональд Трамп розпочав суперечку із лідером України Володимиром Зеленським через його зовнішній вигляд. Американський кореспондент видання RSBN Браян Гленн на пресконференції в Овальному кабінеті питав у президента України Володимира Зеленського, де його костюм.
Топ коментарі
+19 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар25.06.2025 10:53 Відповісти Посилання
+18 ПП Уксусов
показати весь коментар25.06.2025 10:54 Відповісти Посилання
+17 Wild MadDog
показати весь коментар25.06.2025 11:00 Відповісти Посилання
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За словами Кулеби, обіцянка Зеленського не носити костюм до кінця війни є принциповим політичним рішенням. Він наголосив, що це не питання дипломатичного протоколу, а саме політики.
Ну, дивитися, ну, президент пообіцяв, що він буде до кінця війни без костюма. Президент же не просто президент, він ще й політик, і він розуміє, що це принципове питання дотримуватися своєї обіцянки. Американці точку його вирішили похитати довкола неї. Це немає стосунку до дипломатичного протоколу. Це питання політики", - заявив Кулеба.
Це новини, на якиі ми заслуговуємо.
Дякую, дуже дякую!
так шо, не вперше
Приїхав блок ховати? Путін тільки рже.
Так розумію він не носив костюм принципово, до 'завершення війни". Такі забобони бувають у людей - колись він так буси носив на руці, поки кацапи моряків не віддали, захоплених під Керчю. А тут злився...
Боже правий до чого ж ми опустилися, коли за травою ліса не бачимо😢
Нам не має коли розум включати, бо хайп весь ресурс вижирає до дна.
І бачимо Патужного у чорній сорочці...
Главное, чтобы,
Главное, чтобы,
Костюмчик сидел!